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Сегодня, 17:15

Леброн хочет переплюнуть Dream Team-1992 на Играх в Париже

Леброн Джеймс собирается выступить на Олимпиаде в Париже
Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
Баскетболист Леброн Джеймс
Леброн Джеймс.
Фото Global Look Press
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Четвертая революция Олимпиады под руководством Джеймса?

Суперзвезда «Лейкерс» Леброн Джеймс выразил желание представлять свою страну на Олимпиаде-2024 в Париже, сообщает журналист The Athletic Шэмс Чарания. По информации инсайдера, четырехкратный чемпион НБА и двукратный чемпион Игр также общался на эту тему со Стефеном Карри, Энтони Дэвисом, Кевином Дюрэнтом, Джейсоном Тейтумом и Дрэймондом Грином. Все они готовы сформировать состав сборной США следующим летом. Как отмечает Чарания, Девин Букер, Дэмиан Лиллард, Де'Аарон Фокс и Кайри Ирвинг также выразили желание присоединиться к национальной команде.

В материале отмечается, что обсуждение началось до того, как сборная США заняла четвертое место на ЧМ-2023. А провал молодой команды под руководством Стива Керра только укрепил желание звезд первой величины поехать в Париж. Джеймс, Карри и Дюрант рассматривают Олимпиаду-2024 как последний турнир в качестве игроков национальной сборной. Это логично. Леброну в этом году исполнится 39, Стефану и Кевину — по 35.

Баскетболист Леброн Джеймс
Леброн Джеймс.
Фото Global Look Press

Отказ и возвращение к «одноразовости»

После провала на домашнем ЧМ-2002 в Индианаполисе и Играх в Афинах-2004 в федерации решили, что с этим безобразием надо что-то делать, и пошли по пути, казалось бы, парадоксальному: назначили главным тренером сборной звезд НБА специалиста из NCAA — студенческой лиги, где фактически выступают молодежные команды.

Заготовка сработала на все сто. Если раньше сборные формировались «одноразово» (кто на этот раз согласился, тот и играет) и тренеры из НБА менялись каждые два года, то Майк Кржижевски сразу принялся строить команду с долгосрочной перспективой. Создав костяк из восходящих звезд — Леброна, Дуайта Ховарда, Кармело Энтони, Криса Боша, — всякий раз лишь слегка «разбавлял» эту группу вундеркиндов парой-тройкой опытных мастеров, имена которых могли меняться. Главное, что при этом не менялась суть: лицо сборной США по баскетболу, которого у нее раньше не было.

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Правда, на чемпионате мира-2006 Кржижевски и Ко пришлось довольствоваться бронзой. Джеймс и его партнеры были еще слишком молоды, да и сам наставник не сильно ориентировался в стихии международных турниров. Но после ЧМ в Японии тренер и ведущие игроки сборной США не разбежались по профессиональным клубам, как было принято раньше, а лишь попрощались друг с другом до следующего лета. Вместо прежних «шарашек для миллионеров» (фактически к этой категории относится даже первая, легендарная Dream Team 1992 года с Майклом Джорданом, Мэджиком Джонсоном и Ларри Бердом) Америка получила настоящую баскетбольную сборную, живущую по тем же основным законам, что и национальные команды всего мира. Получила, как это ни парадоксально, впервые в истории.

Результат известен: в олимпийском Пекине-2008 родоначальники баскетбола одержали красивую победу, и подопечные Кржижевски заработали право вновь именоваться «Командой-мечтой» (Коби Брайант, Джейсон Кидд, Крис Пол, Кармело Энтони, Леброн...) — после того как над этим термином несколько лет не издевался только ленивый. Далее Коуч Кей без вариантов выиграл два чемпионата мира (2010, 2014) и две Олимпиады (2012, 2016).

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С уходом Кржижевски сборная США вновь стала формироваться «одноразово». На трех последних турнирах мы увидели три разные сборные. Как итог — два провала на ЧМ и победа на Играх-2020, которой могло и не быть. В финале с Францией на стороне команды Грегга Поповича, за которую играли Дюрант, Тейтум, Лиллард и Холидэй, была огромная удача. Французы не реализовали 11 штрафных, а в итоге уступили пять очков.

Баскетболист Майкл Джордан
Майкл Джордан.
Фото Global Look Press

Джордан, Пол и гарантии безопасности

В Париже-2024 у сборной США может быть четвертая команда за шесть лет. Но это будет сборная, которой вряд ли кто-то сможет что-то противопоставить. Даже хозяева — Les Blues, которые рассчитывают на усиления в лице Виктора Вембаньямы и Джоэла Эмбиида. Хотя последний может и отказаться от Франции... в пользу США (по информации ESPN, Штаты провели ряд мероприятий по переманиванию Джоэла Эмбиида, имеющего как американское, так и французское гражданство). Впрочем, сейчас не об этом.

Если все обозначенные баскетболисты из инсайда Чарании приедут на Игры в Париж, то интерес к мероприятию ожидается самым большим за всю историю проведения спортивных событий. Грубый и беглый подсчет показывает, что аудитория этих игроков в социальных сетях составляет не менее 600 миллионов человек (только у Леброна — 280 миллионов подписчиков). Понятно, что они во многом дублируются на разных платформах, тем не менее это очень важный показатель для рекламодателей.

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Париж, как один из самых посещаемых городов в мире в плане туризма, да и вся экономика Франции будет бенефициаром приезда Леброна со товарищи. В 2014 году, когда форвард возвращался в «Кливленд», прирост экономики города составил 500 миллионов долларов в год. Париж тоже может значительно увеличить предполагаемый доход от Игр за счет выступления суперзвезд.

Добавляем сюда еще фигуру Майкла Джордана, который является бизнес-фанатом французской столицы. Его одноименный бренд — технический спонсор «ПСЖ», футбольного клуба номер один во Франции. Поэтому есть уверенность, что и Его Воздушество сыграет свою роль, чтобы произошло еще одно полноценное возрождение Dream Team. А учитывая связи катарских боссов «ПСЖ», интерес к ОИ со стороны арабского мира будет также высок. Еще одним явным бенефициаром этого является Рич Пол — глава агентства Klutch Sports. Леброн, Энтони, Фокс и Грин — это его клиенты. Возможно, все идет от него, и агент хочет еще больше усилить свои позиции на международной арене.

Со временем Олимпиады в Барселоне-1992, когда профессионалы впервые в истории сыграли на Играх, подобного маркетингового эффекта не было. Но надо учитывать, что тогда была эпоха телевидения и по большому счету весь мир узнал про НБА. Никакого интернета и соцсетей тогда не было и в помине. Зрители по всему миру видели только то, что показывали им ТВ-трансляторы.

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Кто знает, может быть, это будет четвертая революция в современной истории ОИ. Первая — это возрождение современного олимпийского движения (Афины-1896), вторая — участие темнокожих атлетов и первая медаль Африканского континента (Лондон-1908 и Берлин-1936) и третья — это допуск профессионалов НБА и выход Игр на общемировой уровень (Барселона-1992).

Однако не стоит забывать, что с 19 января 2023 года во Франции идут массовые протесты против пенсионной реформы. Поэтому если организаторы Игр-2024 хотят получить дополнительный доход от приезда Dream Team, властям придется серьезно потратиться на обеспечение безопасности. Упомянутый Рич Пол и другие игроки рынка будут требовать дополнительные гарантии безопасности для своих клиентов. А если вспомнить, какое внимание было к оригинальной Dream Team и командам США образца 2008 и 2012 годов, то можно предположить, что Федерация баскетбола США может потребовать отдельный отряд SAS для сопровождения команды.

Баскетбол
Олимпиада
БК Лос-Анджелес Лейкерс
Сборная США по баскетболу
Леброн Джеймс
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