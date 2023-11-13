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Сегодня, 11:45

«У нас пока нет мировой войны». Бах отказался от идеи отменить Олимпиаду-2024

Глава МОК заявил, что Олимпиада-2024 не будет отменена из-за роста числа военных конфликтов
Олег Шамонаев
Шеф отдела спорта
Президент МОК Томас Бах
Томас Бах.
Фото Global Look Press
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Глава МОК не желает жертвовать Играми из-за небывалой геополитической напряженности.

Глава МОК Томас Бах на форуме в Германии в своей пафосной манере прокомментировал радикальные идеи по переносу Олимпиады-2024 в Париже. К этой мысли подталкивает крайне напряженная геополитическая ситуация. Вооруженные конфликты на Украине и в секторе Газа не просто превращают спортивный праздник в «пир во время чумы», но и могут стать причиной крайне фатальных инцидентов на олимпийских объектах. В прошлом Игры отменялись трижды- в 1916-м (во время Первой мировой войны), в 1940-м и 1944-м годах (во время Второй мировой). Кроме того, совсем недавно ОИ-2020 сдвигали на год из-за пандемии. Сейчас аргументов за отмену или перенос тоже хватает, однако Бах считает, что это «совершенно неправильный подход».

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Людям нужно то, что их объединяет?

«У нас очень сильная геополитическая напряженность. Но призывать к тому, чтобы жертвовать Играми — совершенно неправильный подход, — приводит слова Баха Insidethe Games.- В олимпийской истории было много войн между правительствами и странами, но, несмотря на них, спортсмены принимали участие в Играх. Это соответствует олимпийской миссии. МОК не предаст основную идею спорта. У нас пока нет мировой войны. Хотя, по данным ООН, в мире сейчас 28 вооруженных конфликтов. И на их фоне у спортсменов и спорта — гуманитарная миссия. Людям нужно то, что их объединяет. И мы должны это учитывать».

Современная Олимпиада — это в первую очередь огромные деньги. Ее перенос или отмена -тяжкий удар и для организаторов, и для МОК. Однако, как мы видим на примере Токио-2020 и Японии, — не смертельный. Аргументов в пользу того, чтобы не устраивать Игры будущим летом — более чем достаточно. В первую очередь речь о соображениях безопасности и предотвращения политических конфликтов на стадионах. Организаторам ОИ и раньше приходилось думать над тем, как минимизировать пересечение в Олимпийской деревне и на трибунах арабов и израильтян, иранцев и американцев, аргентинцев и британцев, сербов и албанцев...

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Сейчас ситуация накалилась. Добавились новые линии напряженности (россияне — украинцы и мусульмане — шведы). Кроме того, во многих мегаполисах планеты сейчас проходят массовые акции по поводу событий на Ближнем Востоке. И нет никаких оснований полагать, что через восемь месяцев напряжение ослабнет. Вероятность провокаций на аренах, столкновений на трибунах, нападений террористов на спортсменов из тех или иных стран — огромная. И никакие секьюрити здесь не помогут. Так оправдан ли риск?

Президент МОК Томас Бах
Томас Бах.
Фото AFP

На пожаре со своей канистрой бензина

Рассуждения о «мирной миссии спорта» — это прекрасно. Но при этом Томас Бах заявил следующее: «Спорт не может быть вне политики, но должен быть политически нейтральным. Если он берет на себя роль арбитра в каждом конфликте, это приведет к концу международного спорта». Первая часть этой цитаты была воплощена в санкциях против спортсменов из России и Белоруссии — самых жестких за последние тридцать лет. Как дискриминация по цвету паспорта и фактическое одобрение хейта в адрес атлетов из конкретных стран может способствовать «мирной миссии» — огромная загадка.

Томас Бах. МОК обвиняет Россию в нарушении олимпийского перемирия. Но откуда за это взялись санкции с отстранением страны?

Несправедливое отстранение атлетов из России и Белоруссии от большинства квалификационных соревнований перед ОИ-2024 — тоже один из аргументов в пользу отмены Игр в Париже. Сейчас с физической невозможностью участвовать в отборе также сталкиваются атлеты из Израиля и Палестины. Причем в случае с Россией — это не та ситуация, когда отсутствие какой-то сборной на ОИ никто не заметит. Речь об одной из самых успешных команд в истории олимпийского движения. И, пытаясь выпутаться из ситуации с допуском россиян, МОК явно зашел в тупик. Если олимпийским чиновникам нужно больше времени для того, чтобы осознать свою неправоту, самое время дать им необходимую паузу, отложив Олимпиаду.

Три года назад перед Токио-2020 одной из ключевых тем в международной повестке была борьба за права темнокожих, начатая движением BLM. Тогда под давлением американцев МОК отменил правила о запрете на политические акции, и теперь пути назад нет, хотя повестка совершенно другая. Игры в Париже неизбежно превратятся не в место объединения спортсменов из враждующих стран, а в дополнительную площадку для выяснения отношений. И вопрос тут даже не том, что кто-то из участников ОИ откажется жать друг другу руки или подерется. Просто Игры из миротворческого мероприятия могут превратиться в причину для новой напряженности. Разумно ли Томасу Баху приходить на пожар со своей канистрой бензина?

Олимпийские кольца в Париже
Фото Global Look Press

Чтобы выжить, МОК важна преемственность

Почему немецкий функционер не хочет отменять или переносить Игры — понятно. На 2025 год намечены выборы нового президента МОК, и Бах не исключает своего выдвижения на новый срок. Пока Олимпийская хартия работу во главе организации более 12 лет запрещает, но сторонники бывшего фехтовальщика заявляют о необходимости пересмотра этого правила — как раз «в связи с тяжелой геополитической ситуацией». Дескать, коней не переправе не меняют.

«Печально, что некоторые называют выступления в мою поддержку на сессии в Мумбае инсценировкой, — отметил 69-летний чиновник. — Считаю неприемлемым, когда люди делают такие суждения, не владея полной информацией. В Токио-2021 некоторые кандидаты уже начали свою предвыборную кампанию. И многие члены исполкома считают это неприемлемым. Мы живем в такое неспокойное время, что неправильно менять управленческие команды. Для того чтобы выжить, МОК важна преемственность. Меня порадовали отклики, пришедшие с разных континентов. Если люди вносят предложение изменить устав, у них есть право так поступить».

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Не исключено, что смена власти в МОК может сделать ситуацию для России еще хуже. Хотя многим кажется, что наши отношения уже достигли дна. Однако вариант, при котором Бах ради своего переизбрания хочет провести Игры в Париже во что бы то ни стало, подводит мировой спорт к краю пропасти. На кону репутация олимпийского движения, которая формировалась более ста лет. И рассуждать сейчас о том, что причиной для отмены Игр может стать только новая мировая война, — просто безответственно.

Олимпиада
Томас Бах
МОК
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МОК всегда игнорировал нарушение олимпийского перемирия. Почему он вспомнил о нем сейчас?