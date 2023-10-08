«Условия допуска не подлежат обсуждению». Бах ответил на критику из России

Президент МОК заявил, что нейтральный статус россиян «находит все больше поддержки у общественности, спортсменов и международного сообщества».

Глава МОК Томас Бах принял участие в Генеральной ассамблее Европейского олимпийского комитета (ЕОК) в Стамбуле и выступил там с новой порцией заявлений о судьбе российских атлетов на международной арене. Олимпийский лидер объемно не комментировал данную тему с тех пор, как политика МОК попала под огонь жесткой критики в нашей стране — она звучала из уст Президента РФ и руководства ОКР. Нынешние высказывания немецкого функционера можно трактовать как своеобразный ответ. И звучит он очень грустно: «Условия допуска на большие соревнования не подлежат обсуждению».

Вносим вклад во взаимопонимание и мир

Напомню, что накануне сессии МОК, которая состоится 15-17 октября в индийском Мумбае, Россия и главная мировая олимпийская организация почти в ежедневном режиме обмениваются критическими выпадами. У нас Томаса Баха обвиняют в незаконных санкциях против российских спортсменов, смешивании спорта и политики, принятии под давлением спонсоров западной трактовки событий на Украине и прочих нехороших поступках. Немецкий фехтовальщик в ответ критикует Россию за «нарушение олимпийского перемирия», игнорирование хартии МОК и расхваливает мартовские критерия допуска, которые якобы сумели защитить атлетов от дискриминации и позволили сохранить «целостность спорта».

Вот и сейчас высказывания Баха сделаны в том же духе и предназначены в том числе западным медиа, критикующим МОК за отказ от тотального бана России. «Большинство международных федераций применяют наши рекомендации, и многочисленные турниры прошли без серьезных происшествий, потому что спортсмены соревнуются в олимпийском духе, — заявил олимпийский чиновник. — Мы видим, что этот подход ясно дает понять: мы осуждаем военные действия и налагаем санкции на тех, кто несет за них ответственность. В то же время в этих строгих условиях мы даем атлетам возможность соревноваться и внести свой вклад во взаимопонимание и мир. Такие принципы находят все больше поддержки у общественности, спортсменов и международного сообщества».

Среди тех, кто разделяет политику МОК в отношении россиян и белорусов, Бах назвал Международный паралимпийский комитет (он накануне допустил россиян до Игр в Париже в нейтральном статусе), форум олимпийцев в Лозанне (хотя там выступали и за, и против полного отстранения России) и большую часть международных федераций (умолчав при этом, что ни один из зимних олимпийских видов спорта, а также легкая атлетика и конный спорт до сих пор не сняли бан). Кроме того, Бах почему-то считает, что в начале сентября его поддержал саммит G20 в Дели, хотя в его итоговых документах спорту посвящена только одна фраза: «Мы также с нетерпением ждем начала Олимпийских и Паралимпийских игр в Париже в 2024 году как символа мира, диалога между народами и инклюзивности с участием всех».

Олимпиада 2024 пройдет в Париже. Фото Global Look Press

Санкции больше не пугают

Содержался в речи Баха и прямой ответ на российскую критику критериев допуска: «Из России поступали некоторые комментарии по поводу этих условий. Поэтому позвольте мне еще раз подтвердить то, что мы сказали с самого начала — эти условия не подлежат обсуждению, мы не откажемся от них. Их необходимо строго соблюдать, чтобы придать им ту поддержку, которой они в настоящее время пользуются. У олимпийского движения прекрасное будущее, но мы сможем сделать его светлым только в том случае, если будем не только говорить об олимпийском девизе, но и жить согласно принципам «быстрее, выше, сильнее, вместе».

Кроме того, глава МОК отреагировал на интеграцию в Олимпийский комитет России «новых территорий». Украинская сторона на этой неделе пыталась раздуть скандал вокруг принятия в члены ОКР олимпийских советов Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей. Бах пообещал, что данный вопрос будет рассмотрен в ближайшие дни на заседании исполкома Международного комитета. Впрочем, судя по настроению в спортивном сообществе России, у нас убеждены: хуже нынешних отношений с МОК быть уже просто не может. Так что мнение и возможные санкции из-за действий ОКР, в общем-то, не имеют особого значения.

Характерно, что Генеральную ассамблею в Стамбуле, на которой выступал Бах, спортивные руководители России проигнорировали, заявив, что не видят в своем участии никакого смысла, даже в удаленном формате. Что касается ближайшей сессии МОК в Мумбае, то одним из ключевых вопросов там может стать долгожданный ответ на вопрос — получат ли представители нашей страны возможность поехать на Игры-2024 в Париж. И если да, то в каком качестве и на каких условиях? Ранее Бах подчеркивал, что окончательное решение на этот счет не принято, а никаких дедлайнов для того, чтобы поставить точку в данном запутанном и политизированном вопросе, не существует.

Томас Бах. Фото Global Look Press

Главный шанс в жизни или проявление эгоизма?

Впрочем, судя по поведению сторон, исход этой саги более-менее понятен. Бах неоднократно заявлял, что полный запрет на выступление россиян в Париже невозможен, равно как и появление нашей команды под собственным флагом. Контуры «нейтрального статуса» тоже вырисовываются довольно четко — запрет на командные виды спорта и групповые дисциплины, запрет на заявку спортсменов из ЦСКА и «Динамо», запрет на финансирование подготовки со стороны Минспорта и ОКР, подписание «декларации о нейтралитете» (гарантирующей, что атлет не поддерживает СВО и не собирается пропагандировать российскую политику во время Игр).

Наше спортивное и политическое руководство считает эти критерии дискриминационными, однако отказалось от официального бойкота Олимпиады и предоставило спортсменам возможность лично решать, станут ли они соглашаться на условия МОК. При этом в информационном поле все чаще звучат намеки на то, что подписание «деклараций» — это предательство, а выступление под нейтральным флагом — не «главный шанс в карьере», а проявление эгоизма. Сотни наших атлетов уже оказались за бортом Игр из-за пропуска квалификационных соревнований по вине МОК. Ну а теоретические шансы получить путевку в Париж без учета политического фильтра сохраняют чуть более сотни наших атлетов (примерно в четыре раза меньше обычного).

Полностью отказаться от сложных подходов МОК не может из-за того, что полтора года назад под давлением прозападных политиков комитет поддержал антироссийские санкции в гуманитарной сфере. Говорить о том, что «спорт вне политики», Баху уже поздно. Особенно в условиях, когда на него давят спонсоры и правительства западных страны (около 40 из них обсуждали идею бойкота Парижа-2024 в случае появления там россиян). Немецкий фехтовальщик в начале своей работы во главе МОК видел Россию своим надежным союзником, однако с конца 2016 года охладевал к нашей стране — сначала на фоне допинговых скандалов, а затем — из-за геополитики. Дошло до того, что в России больше не видят смысла в переговорах с Бахом, да и сам он, судя по всему, рассматривает «единство и солидарность» под очень своеобразным углом.