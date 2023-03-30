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Сегодня, 14:30

К бойкоту готовы. Норвежцы и поляки хотят отказаться от Игр в Париже из-за россиян

Отдел спорта «СЭ»
Команда Норвегии на церемонии открытия Олимпиады-2022
Фото Global Look Press
Команда Норвегии на церемонии открытия Олимпиады-2022
Фото Global Look Press
Команда Польши на церемонии открытия Олимпиады-2022.
Фото Getty Images
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В некоторых западных странах после рекомендаций МОК согласны пожертвовать олимпийскими надеждами своих спортсменов.

Томас Бах был прав, когда говорил, что критериями допуска россиян и белорусов к международным стартам, а, возможно, и к Олимпиаде в Париже, недовольны практически все. Только если в России считают позицию МОК жесткой и дискриминационной, то наши антагонисты — непозволительно мягкой. И речь не только об украинцах. Среди наиболее ярых оппонентов — норвежцы и поляки. Причем они, похоже, всерьез рассматривают возможность бойкота Игр-2024 и уже неплохо подготовили к этому общественное мнение. По крайней мере, многие жители Норвегии готовы пожертвовать олимпийскими надеждами своих топ-спортсменов в знак протеста против выступлений россиян и белорусов.

Команда Норвегии на церемонии открытия Олимпиады-2022
Фото Global Look Press

Норвежцы настроены решительно

В феврале этого года норвежское издание NRK проводило опрос среди норвежских спортсменов по поводу возможного возвращения наших на международную арену. Результаты, напомним, были однозначными — 88 из 110 заявили, что допускать россиян и белорусов нельзя, 15 оказались не против, а семь не определились с позицией. Теперь же в конце марта за исследования взялся и Norstat, который опросил уже обычных граждан страны. Простой, так сказать, норвежский народ.

Что ж, цифры не удивили — 47 процентов опрошенных ответили утвердительно на вопрос, должны ли норвежские спортсмены бойкотировать Олимпийские игры 2024 года, если россиян в Париж допустят. 34 процента высказались против бойкота, а 19 процентов затруднились ответить. Конечно, можно подумать, что сторонников радикальных (а бойкот иначе не назовешь) действий все-таки меньше половины. Но, с другой стороны, часть неопределившихся также в случае необходимости выбирать может примкнуть к этому лагерю. Так что питать иллюзий по поводу настроений не надо — норвежцы готовы к бойкоту. Тем более опыт уже был — на Олимпиаде 1980 года в Москве.

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Хотя интересно, готовы ли сами норвежские атлеты, даже те, кто активно возражал против допуска россиян, жертвовать своими медальными олимпийскими амбициями? Думается, вряд ли. К примеру, олимпийские чемпионы Игр в Токио Якоб Ингебригтсен (бег на 1500 м) и Карстен Вархольм (400 м с барьерами) наверняка не прочь пополнить коллекцию очередным олимпийским золотом. И вряд ли обрадуются, если их принудят к бойкоту. Хотя на государственном уровне такое решение примут вряд ли.

Команда Польши на церемонии открытия Олимпиады-2022.
Фото Getty Images

Польский министр настроен на шантаж МОК

«Спорт независим и политически не контролируется, поэтому они сами решают, бойкотировать или нет и кто будет участвовать. Мы в правительстве также по-прежнему считаем, что МОК не должен открываться для спортсменов из России и Белоруссии», — заявила министр культуры и равноправия Норвегии Анетт Треттебергстуен. Из уст министра равноправия такая явно неравноправная позиция звучит несколько странно, но мы уже к этому привыкли. Кстати, член правления МОК норвежец Клостер Аасен благоразумно от комментариев отказался.

Впрочем, очевидно, что в Норвегии бойкот на данный момент воспринимают скорее как элемент шантажа по отношению к МОК. Там прекрасно понимают, что в одиночку такой шантаж невозможен. Тем более в летних видах спорта норвежцы куда слабее, чем в зимних — на Играх 2021 года они стали только двадцатыми в общем зачете с четырьмя золотыми, двумя серебряными и двумя бронзовыми медалями.

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Еще одни сторонники бойкота — поляки — также не могут похвастать олимпийскими подвигами. В Токио сборная Польши стала 17-й с четырьмя золотыми, пятью серебряными и пятью бронзовыми наградами. При этом министр спорта Польши Камиль Бортничук, в отличие от норвежских министров, олимпийских политесов не соблюдает. «Вопрос бойкота все время должен быть актуален в контексте наших контактов с МОК. Потому что МОК этого боится», — заявил он в эфире радиостанции RMF FM. Выдав высказывание в стиле «шантажировали, шантажируем и будем шантажировать господина Баха».

Пока же Бортничук тренируется на Европейских играх, которые пройдут с 21 июня по 2 июля в Кракове. Туда он предложил допустить россиян. Естественно, не всех, а только письменно осудивших СВО. Поляки также находятся в авангарде и борьбы за изоляцию россиян в фехтовании. Именно представителей этой страны, а также украинцев, британцев и немцев оказалось больше всех среди подписавших открытое письмо Баху и президенту Международной федерации фехтования (FIE) Эммануэлю Катсиадакису с просьбой оставить в силе отстранения россиян и белорусов от международных стартов.

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