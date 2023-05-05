США и их союзники снова атакуют МОК. Им не нравятся критерии допуска россиян

Министры спорта 36 стран потребовали ужесточить правила заявки на международные соревнования для нейтральных спортсменов из России и Белоруссии.

На сайте Государственного департамента США опубликовано заявление министров спорта 36 стран западного блока с требованием к МОК ужесточить рекомендации по допуску россиян на международные старты. Критерии, предложенные командой Томаса Баха 28 марта, подвергаются жесткой критике в России как незаконные и дискриминационные. Однако на Западе условия кажутся слишком мягкими, а механизм их применения — непродуманным. Поэтому политики из США и солидарных с американцами стран настаивают на том, чтобы «МОК пересмотрел свой подход» и придумал дополнительные фильтры.

Нарушение прав отдельных лиц

В феврале группа государств (США, Канада, Украина, большинство стран ЕС, Австралия, Новая Зеландия, Япония и Южная Корея) уже пыталась надавить на МОК в вопросе допуска российских спортсменов. Министры из этих стран собирались на саммите в Лондоне и оттуда грозили бойкотом Олимпиады и прочими демаршами. Официального коммюнике по итогам той встречи не публиковалось, и, возможно, нынешний документ — это и есть доработанная за три месяца позиция «западных единомышленников». Она выглядит менее одиозно и радикально, чем предыдущие заявления, хотя местами по-прежнему вызывает вопросы.

Министры явно учли обвинения во вмешательстве в суверенные дела МОК и дискриминации спортсменов по национальному признаку и сейчас специально оговаривают эти моменты. «Наша позиция не заключается в нарушении прав отдельных лиц на основании их паспорта, и мы уважаем права всех спортсменов на выступление без какой-либо дискриминации в соответствии с Олимпийской хартией, — говорится в заявлении. — Мы выступаем за честное спортивное соперничество, а также за то, чтобы российские и белорусские спортсмены не выступали в качестве представителей своих государств, что МОК и стремится обеспечить своими рекомендациями».

При этом западные министры утверждают, что у них остаются «существенные вопросы» по поводу позиции МОК о частичном снятии санкций с России и Белоруссии. Сформулированы эти претензии весьма витиевато и звучат примерно так: «Остаются проблемы, не в последнюю очередь вызванные связями спортсменов с вооруженными силами, государственным финансированием, определением того, что представляют собой команды, а также с механизмами реализации требований». Скорее всего, именно этими претензиями теперь будут оперировать наши оппоненты их недружественных международных федераций. Поэтому попробуем разобраться, чего именно добивается «западный блок».

Фото Global Look Press

Унизительная сортировка

Напомню, что 28 марта МОК рекомендовал международным федерациям допускать до крупных соревнований спортсменов из России и Белоруссии, но при соблюдении жестких условий. До стартов не допускаются атлеты, публично поддержавшие СВО, состоящие на службе в армии или спецслужбах, а также представляющие командные виды спорта. Непоняток по поводу этих критериев очень много — как в целом, так и в частности. И за месяц, минувший с момента их принятия, ясности не прибавилось. Хаоса добавляет и то, что далеко не все федерации поддерживают новую политику МОК и не отменяют отстранение россиян, опасаясь западных бойкотов.

Комиссия спортсменов Олимпийского комитета России назвала критерии допуска, придуманные МОК, «унизительной сортировкой на дискриминационных условиях». Примером такого отсева стало аннулирование заявки восьми российских дзюдоистов на чемпионат мира — якобы на основании их политических выступлений в соцсетях. При этом появились слухи о том, что ради доступа на крупные соревнования нашим атлетам предложат подписать некую «декларацию о нейтралитете» — ее точные формулировки пока не озвучены.

Также много неясностей со статусом спортсмена-военнослужащего (например, является ли проблемой принадлежность к ЦСКА и «Динамо» без службы в Минобороны или в МВД РФ). Непонятно, будут ли блокироваться выступления россиян в командных дисциплинах индивидуальных видов спорта (например, дуэты — это команда или нет?). В общем, проблем с «механизмами реализации» хватает. Между тем время идет, олимпийская квалификация в разгаре. А многие федерации откровенно тянут время и никак не реагируют на запреты некоторых западных сборных соревноваться с россиянами, что при других обстоятельствах без вариантов привело бы к дисквалификации возмутителей спокойствия.

Фото Global Look Press

Сложный выбор

Накануне министр спорта РФ Олег Матыцин в интервью ТАСС заявил, что наши спортсмены, выступающие под нейтральным флагом, все равно смогут претендовать на государственное финансирование. Однако само это финансирование, как следует из заявления 36 западных министров, может стать поводом для отказа в допуске к международным стартам. Пока этого критерия в рекомендациях МОК нет. Но для заявки на Уимблдонский турнир от российских теннисистов уже требуют отказаться от бюджетных выплат и разорвать отношения с коммерческими спонсорами из России. Вполне вероятно, что данный фильтр будет реализован при решении вопроса о допуске к Олимпиаде в Париже. Этот вопрос планируется решить только в конце июля 2023 года.

Цель наших оппонентов в общем-то понятна. Если добиться тотального запрета на участие россиян в больших международных стартах не получается, надо свести появление россиян к минимуму — за счет сложных бюрократических процедур и требований, которые бьют по патриотическим чувствам спортсменов. В идеале Запад, видимо, хотел бы видеть в Париже только небольшую группу эмигрантов из России, разорвавших связи со своей родиной или находящихся в жесткой оппозиции. Их можно было бы определить в сборную беженцев, сняв с повестки дня вопрос об участии россиян в Играх единой командой, пусть и в нейтральном статусе.

Но согласна ли на такую трактовку Россия, которая в последние семь лет и так постоянно идет на уступки международным спортивным организациям вопреки собственным интересам? Среди 36 подписантов письма — практически все лидеры мирового спорта (за исключением России и Китая). Однако в МОК более 200 членов, и наши оппоненты составляют менее 20 процентов мирового спортивного сообщества. Большинство атлетов из Азии, Африки и Латинской Америки против засилья политики в спорте. И МОК в нынешней ситуации предстоит сделать очень сложный выбор, который наверняка станет определяющим в истории олимпийского движения.