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Не только Россию могут не пустить на Олимпиаду-2024. Под угрозой еще четыре страны

Анастасия Плетнева
Корреспондент
Болельщицы сборной Ирана на матче против Камбоджи
Фото Global Look Press
Спортсмены сборной Афганистана на церемонии открытия Олимпиады-2020
Спортсмены сборной Афганистана на церемонии открытия Олимпиады-2020.
Фото Global Look Press
Спортсмены сборной Гватемалы на церемонии открытия Олимпиады-2020
Фото Global Look Press
Легкоатлетка П.Т. Уша
П.Т. Уша.
Фото Global Look Press
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Правительства Афганистана и Ирана критикуют из-за дискриминации женщин, в Гватемале и Индии проблемы с бюрократией.

На главной повестке у Международного олимпийского комитета — вопрос допуска россиян и белорусов до Олимпийских игр. Все сколько-нибудь значимые новости по этому поводу сразу же становятся известны во всем мире. Но это не единственная головная боль МОК, связанная с участием в ОИ-2024. В Париж могут не допустить еще и Афганистан, Иран, Гватемалу и Индию, но уже по иным причинам.

В Афганистане женщинам нельзя посещать даже спортзалы

Исполнительный совет МОК уже некоторое время выражает озабоченность доступом к спорту для женщин в Афганистане. Как отмечают в организации, права оказались под угрозой после того, как движение «Талибан» (запрещенная в РФ террористическая организация. — Прим. «СЭ») захватило власть. До 2021 года женщинам в стране можно было профессионально заниматься спортом и участвовать в Олимпийских играх (хотя Мехбоба Адьяр, выступавшая в Пекине в 2008-м, столкнулась с критикой со стороны консервативных соотечественников).

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На Олимпийских играх-2000 афганцы не выступали — им запретили это делать как раз из-за дискриминации женщин. Но когда власть в стране сменилась, порядки стали более мягкими. Теперь все снова вернулось на старый уровень — девушкам нельзя посещать спортзалы. О каких вообще Олимпиадах для них может идти речь?

МОК пытался урегулировать вопрос, запрашивая сведения у Национального олимпийского комитета Афганистана. Марк Адамс, официальный представитель международного комитета, сообщил, что ответ от НОК был получен, но он неконкретен. «В частности, указывается, что афганские спортивные власти взаимодействовали с властями де-факто для решения вопроса обеспечения доступа к спорту для женщин и молодых девушек в стране и ожидают решения», — говорится в ответе. Никакого особого прогресса достигнуто не было.

Болельщицы сборной Ирана на матче против Камбоджи
Фото Global Look Press

Иранкам запрещают смотреть футбол

В Иране ситуации не такая жесткая, но женщин в стране, например, ограничивают в возможности посещать спортивные мероприятия. В прошлом году на футбольный стадион, где проходил отборочный матч к чемпионату мира, девушек не пустили. У них были куплены билеты, но они все равно не смогли попасть на игру. Предположения о том, что также против женщин применялась физическая сила, подтверждает «Аль-Джазира». Источник утверждает, что сотрудники стадиона использовали перцовые баллончики.

В Федерации футбола Ирана объяснили, что женщины просто купили поддельные билеты. Девять девушек приобрели настоящие и попали на матч. Но в теленовостях про инцидент отчего-то умолчали. До 2019 года иранским девушкам вообще было запрещено появляться на стадионах — дошло до того, что болельщица Сахар Ходайяри подожгла себя. Она не хотела получить тюремный срок за проход на стадион в мужской одежде. После этого ФИФА пришлось надавить на иранское правительство, и 3,5 тысячи женщин удалось попасть на матч Иран — Камбоджа.

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Но иранским девушкам разрешено заниматься спортом, в том числе участвовать в международных соревнованиях. Правда, им для этого нужно обязательно носить хиджаб. В 2019 году боксерша Садаф Хадем выступила на соревнованиях во Франции в спортивных шортах и с непокрытой головой. После турнира она намеревалась вернуться в Иран, но осталась за границей, так как дома якобы был выписан ордер на ее арест. Три года спустя иранская спортсменка Эльназ Рекаби выступила на чемпионате Азии по скалолазанию в Сеуле без хиджаба с непокрытыми волосами, собранными в хвост.

На этот раз внимание привлекла ситуация с казнью четырех мужчин, которых лишили жизни из-за участия в протестах. Среди них был чемпион страны по карате Мохаммад Мехди Карами. Спортсмен принял участие в демонстрациях, спровоцированных смертью Махсы Амини. Девушка скончалась во время содержания под стражей в полиции — якобы после ареста за «ненадлежащее» ношение хиджаба.

Спортсмены сборной Гватемалы на церемонии открытия Олимпиады-2020
Фото Global Look Press

Гватемальцы лишены флага из-за бюрократических вопросов

Спортсмены из Гватемалы вообще временно лишены флага и гимна. Такое решение принял МОК, когда Национальный олимпийский комитет страны не смог в назначенные сроки решить вопрос с приостановкой действия своего устава по решению суда, ставшей следствием спорных результатов выборов главы организации. Конфликт начался после выборов исполкома НОК Гватемалы и его председателя. В МОК признали их победителем Херардо Агирре, но арбитраж по выборам в спорте присудил победу Хорхе Александру Родасу. Он обратился в суд по поводу устава НОК.

В Международном олимпийском комитете дали время разобраться с ситуацией до середины октября прошлого года, но в Гватемале этого сделать не успели. И до сих пор спортсмены из этой страны не могут принимать участия в международных соревнованиях под своим флагом. Решение так и не найдено, поэтому НОК не могут восстановить в правах.

Легкоатлетка П.Т. Уша
П.Т. Уша.
Фото Global Look Press

Проблемы Индии из-за нового кодекса

В Индии проблемой стало принятие в стране нового спортивного кодекса. Это привело к тому, что местные федерации вынуждены перестраивать свою работу, менять уставы и проводить новые выборы чиновников. В международных организациях грозят исключить Индию из-за того, что там не могут оперативно учесть требования международного права. А это не всегда нравится, например, спонсорам. К тому же, в Индии де-факто некоторое время отсутствовали ответственные за спорт люди.

В этой стране все-таки произошли изменения, которых добивался МОК. Международная организация признала избрание нового президента НОК Индии, а экс-спортсменка, легкоатлетка П.Т. Уша стала первой женщиной, которой досталась одна из ведущих ролей. Но нужно еще выбрать исполнительного директора и генерального секретаря и сделать это без промедлений в соответствии с кодексом НОК.

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Еще одним положительном моментом в этой истории стало то, что Мумбай утвержден в качестве места проведения сессии МОК в 2023 году. Это сделало его первым индийским городом после Нью-Дели в 1983 году, который примет подобное мероприятие. Так что для спортсменов из Индии все выглядит позитивно. В отличие от коллег из некоторых других стран.

Олимпиада
МОК
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