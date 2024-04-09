«Пробы указывают на фекальное загрязнение». На водных трассах Олимпиады-2024 найдены патогенные бактерии

За сто дней до начала Игр в Париже ученые настоятельно рекомендуют не проводить старты в акватории реки Сены.

На следующей неделе Париж готовится отметить символическую дату — 100 дней до начала Олимпиады-2024. Но накануне настроение организаторам Игр сильно испортила неправительственная организация Surfrider Foundation, опубликовавшая доклад о неудовлетворительном состоянии воды в реке Сене. Именно ее акватория станет главной площадкой церемонии открытия 26 июля, а также соревнований по триатлону и плаванию на открытой воде. На очистку водоема, в котором запрещено купаться с 1923 года, потрачено три миллиарда долларов. Президент Франции Эммануэль Макрон и мэр Парижа Анн Идальго обещали лично искупаться в Сене накануне Олимпиады. Однако, если ситуация не изменится, политиков ждет омовение в опасных для здоровья фекальных водах.

Плана Б не существует

Исследования, проведенные Surfrider Foundation с конца сентября 2023 года по конец марта 2024 года, принесли печальные результаты. 13 из 14 проб, взятых под мостами Александра III и Альмы в центре Парижа, показали критическое содержание патогенных бактерий — кишечной палочки (E.coli) и энтерококков. В соответствии с Европейской директивой 2006 года, купание в водоемах возможно при концентрации E.coli до 1000 тысячи колониеобразующих единиц (КОЕ) на 100 мл. В Сене эта норма превышена в два раза. «Мы не можем согласиться с проведением соревнований или каких-либо мероприятий в Сене ввиду ее нынешнего состояния. Пробы указывают на фекальное загрязнение. Мы считаем абсолютно недопустимым рисковать здоровьем участников Олимпиады», — говорится в заявлении НПО.

Напомню, что в прошлом году на Сене были отменены тестовые соревнования по плаванию на открытой воде, а этап Кубка мира по паратриатлону пришлось превратить в соревнования по дуатлону. От плавательного этапа международная федерация отказалась в связи с несоответствием качества воды стандартам безопасности. Официальной причиной был назван сильный дождь, в результате которого в Сену стекло много грязи. Однако в кулуарах много говорилось, что проблема загрязнения реки далека от решения. Олимпийская чемпионка по плаванию на открытой воде бразильянка Ана-Марсела Кунья даже призвала организаторов ОИ представить план Б на случай неблагоприятного развития событий. Однако резервного варианта у МОК, похоже, так и не появилось.

Сейчас волнения поспешил притушить префект Парижа и региона Иль-де-Франс Марк Гийом, заявивший, что в последние месяцы дополнительные очистные сооружения на реке не работали из-за плановой реконструкции. В ближайшие недели они будут введены в эксплуатацию, что должно уменьшить загрязнение на 75 процентов. По словам Гийома, ухудшению качества воды в этом году сильно способствовали обильные осадки. А после прекращения сезона дождей и под воздействием солнца вода в Сене станет безопаснее сама по себе. Что касается возможного негативного эффекта от дождя во время Олимпиады, то префект уверен, что старт в крайнем случае можно будет сдвинуть на пару дней.

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Купание ВИП-персон

Справедливости ради надо отметить, что патогенные бактерии в водоемах в черте крупных городов — это не только парижская проблема. В ходе недавней лодочной регаты Оксфорд — Кембридж в Лондоне гребцам категорически запрещалось прыгать в воду, поскольку содержание кишечной палочки в Темзе во много раз превышало норму. Москва-река в черте столицы России также давно не рекомендуется для купания из-за вредных примесей и опасных бактерий. В Казани накануне универсиады-2011 и водного чемпионата мира-2015 от патогенного ила пришлось чистить озеро Кабан. Эксперты Санкт-Петербурга в прошлом году предупреждали, что купание в ряде местных водоёмов грозит дизентерией, заражением кишечной палочкой и глистами, а также аллергическими реакциями.

Однако для Олимпиады-2024 экология является особым пунктом. И очистка Сены была одним из пунктов кампании мэра Парижа Анн Идальго на перевыборах в 2020 году. Президент Франции Эммануэль Макрон недавно пообещал, что будущим летом на Сене и ее притоке Марне оборудуют не менее 23 общественных пляжей, на которых парижане, жители предместий и туристы смогут купаться без риска подхватить заразу. Для того чтобы подтвердить серьезность своих намерений, Идальго, Макрон и Гийом обещали окунуться лично. Все очень хорошо запомнили. И если купания политиков в итоге не произойдет, то это станет для них серьезным имиджевым ударом.

Поскольку вопрос вышел за рамки чисто экологической дискуссии, Surfrider Foundation требует от властей большей открытости и доступа к акватории Сены для независимых проверок качества воды до и во время Игр. Однако в этом есть большие сомнения, поскольку Сена, по замыслу организаторов, станет основой ареной церемонии открытия. Данная идея вызывает огромную критику в плане террористических угроз. Будут ли участники церемонии нырять в фекальные воды — неизвестно. Но аквалангисты из спецслужб — наверняка. Иначе безопасность мероприятия обеспечить просто нереально. Так что у оргкомитета ОИ нет вариантов — проект очистки реки придется доводить по победного конца, каких бы средств и усилий это ни стоило.