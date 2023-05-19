Бах все громче говорит о допуске россиян. Но многие его не слышат

С нашим участием в Олимпиаде по-прежнему все сложно.

На этой неделе на встрече президента Болгарии Румена Радева и главы МОК Томаса Баха журналисты задали вопрос об участии россиян и белорусов в квалификационных соревнованиях на Олимпиаду в Париж. Олимпийский лидер не изменил свою риторику последних месяцев и заявил, что Радев тоже поддерживает допуск наших спортсменов.

«Рекомендация МОК — спортсмены всех стран должны быть допущены для участия в квалификационных соревнованиях, которые уже проводятся. Надеюсь, что многие федерации примут наши рекомендации. Счастлив, что в этом отношении получил поддержку от президента Болгарии Румена Радева. Он также, как и мы, хочет, чтобы спортсмены всех 206 национальных комитетов — членов МОК смогли участвовать в Олимпийских играх. Мы прилагаем все усилия, чтобы объединить спортсменов всего мира, чтобы они без ограничений принимали участие в международных соревнованиях», — отметил Томас Бах.

Однако далеко не все федерации, которые год назад послушно приняли рекомендации МОК по отстранению россиян и белорусов, согласны с новым курсом организации.

Томас Бах. Фото Getty Images

Кукольный театр

Рекомендациями, которые поддерживают допуск наших спортсменов, Международный олимпийский комитет поделился 28 марта. И вот прошло почти два месяца, а список федераций в летних олимпийских видах, прислушавшихся к Баху и МОК, получается вроде бы большой:

спортивная борьба

гребля на байдарках и каноэ

стрельба из лука

тхэквондо

фехтование

настольный теннис

скейтбординг

современное пятиборье

гольф

триатлон

спортивная стрельба

академическая гребля

тяжелая атлетика

теннис

дзюдо

бокс

велоспорт

Среди федераций этих видов некоторые даже не отстраняли наших спортсменов, другие изменили позицию после рекомендаций МОК. Все эти виды есть в программе Олимпиады в Париже, которая пройдет следующим летом. Но если копнуть в частности, то картина уже не выглядит такой позитивной.

Два года назад на Олимпиаде в Токио восемь медалей в копилку сборной ОКР (тогда Россия выступала под аббревиатурой ROC) принесли фехтовальщики: три золотые, четыре серебряные и одна бронзовая награды. Сейчас же наши звезды этого вида спорта по факту не могут выступать на международных соревнованиях и завоевывать квоты.

Да, FIE приняла рекомендации МОК. Но перед допуском Международная федерация фехтования сформировала список тех, кто может участвовать. Первым вернулся список саблистов, и в нем не оказалось всех сильнейших: Великой, Егорян, Поздняковой и других. Вероятно, похожий сценарий можно было ожидать. Ведь МОК не рекомендует допускать спортсменов, связанных с Вооруженными силами России или спецслужбами. А почти все наши фехтовальщики представляют общества «Динамо» и ЦСКА. Разрешение получили 11 саблистов из 24, но ФФР решила, что в данной ситуации допущенные тоже никуда не поедут.

Другой пример — тхэквондо. В этом виде спорта россияне тоже показывают прекрасные результаты. Все четверо наших участников Игр-2020 уехали из Токио с медалями: два золота, серебро и бронза. Но надвигающийся чемпионат мира, который стартует 29 мая в Баку, уже получается скандальным. От участия отказалась украинская сборная, требующая отказать россиянам в допуске.

«Сначала в заявке была такая графа, как Not National, то есть «Нет национальности», так хитро-мудро они сделали. А теперь уже видно, что зарегистрированы спортсмены из России и Белоруссии. Некоторые из них военнослужащие. Сейчас собираем факты для подтверждения этого. Таким образом, на мировое первенство команда не едет», — заявил вице-президент Федерации тхэквондо Украины Сергей Васильченко.

Сейчас международная федерация изучает списки наших спортсменов, в которых присутствуют и олимпийские чемпионы Максим Храмцов и Владислав Ларин. Оба прошлой осенью побеждали на чемпионате мира среди военнослужащих. Вероятность их допуска сейчас не выглядит высокой.

Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков, выступая на Международном экономическом форуме «Россия — исламский мир: KazanForum», назвал текущую ситуацию с рекомендациями «кукольным театром».

«Сегодня хартия МОК, по сути, упраздняется ситуативными решениями. Санкции, критерии и все остальное — это кукольный спортивный театр, где за ниточки дергают ангажированные политические деятели. Это не что иное, как фарс, где права наших спортсменов нагло нарушаются многими международными организациями», — заявил глава ОКР.

Дмитрий Коротаев, Фото Известия

Допуск за пожертвования

Согласно рекомендациям, на международную арену не могут быть допущены представители командных видов спорта. Так, практически без надежд попасть в Париж оказываются российские волейболисты, гандболисты, баскетболисты, регбисты, ватерполисты, футболисты. Правда, последние на Игры не добирались и раньше.

Даже без них список федераций индивидуальных видов спорта, которые пока не приняли рекомендации или отказываются принимать, получается солидный:

легкая атлетика

конный спорт

серфинг

бадминтон

спортивная и художественная гимнастика

парусный спорт

плавание, синхронное плавание, прыжки в воду

танцевальный спорт

скалолазание

Сразу бросаются в глаза два вида спорта — легкая атлетика и плавание. Традиционно в них разыгрывается наибольшее количество олимпийских медалей. В Париже легкоатлеты поборются за 48 комплектов наград, пловцы — за 35.

Некоторые федерации открыто заявляют, что к рекомендациям прислушиваться не будут, сохраняя отстранение россиян и белорусов. Так, например, поступила Международная федерация конного спорта.

Другие берут отсрочку на принятие решения и затягивают возвращение наших спортсменов. Отложили этот вопрос в Международной федерации гимнастики. Исполком организации соберется вновь и обсудит допуск в июле. По словам главы Федерации спортивной гимнастики России Василия Титова, FIG не может определиться с тем, как выработать критерии нейтральности спортсменов.

Свои рекомендации готовит и Олимпийский комитет России — они будут озвучены 25 мая. «В числе основных пунктов повестки — выступление президента ОКР Станислава Позднякова о рекомендациях Олимпийского комитета России по участию российских спортсменов и официальных лиц в мероприятиях международных спортивных организаций», — сообщает пресс-служба организации.

При этом в Европе предлагают не ограничиваться теми критериями, которые рекомендует МОК. В Таллине прошла конференция «Спортсмены за мир и свободу», по итогам которой участники подписали декларацию. В ней содержится идея о том, что если наши спортсмены хотят вернуться на международную арену, то они должны сделать пожертвования для помощи украинцам. В конференции участвовали представители США, Финляндии, Эстонии и Украины. Предполагается, что декларация будет разослана по международным спортивным федерациям и в МОК.

Реакции от Международного олимпийского комитета пока нет. Впрочем, как и понимания того, доедет ли кто-то из россиян до Игр в Париже.