Бах все громче говорит о допуске россиян. Но многие его не слышат

19 мая, 17:10
На этой неделе на встрече президента Болгарии Румена Радева и главы МОК Томаса Баха журналисты задали вопрос об участии россиян и белорусов в квалификационных соревнованиях на Олимпиаду в Париж. Олимпийский лидер не изменил свою риторику последних месяцев и заявил, что Радев тоже поддерживает допуск наших спортсменов.
«Рекомендация МОК — спортсмены всех стран должны быть допущены для участия в квалификационных соревнованиях, которые уже проводятся. Надеюсь, что многие федерации примут наши рекомендации. Счастлив, что в этом отношении получил поддержку от президента Болгарии Румена Радева. Он также, как и мы, хочет, чтобы спортсмены всех 206 национальных комитетов — членов МОК смогли участвовать в Олимпийских играх. Мы прилагаем все усилия, чтобы объединить спортсменов всего мира, чтобы они без ограничений принимали участие в международных соревнованиях», — отметил Томас Бах.
Однако далеко не все федерации, которые год назад послушно приняли рекомендации МОК по отстранению россиян и белорусов, согласны с новым курсом организации.
Рекомендациями, которые поддерживают допуск наших спортсменов, Международный олимпийский комитет поделился 28 марта. И вот прошло почти два месяца, а список федераций в летних олимпийских видах, прислушавшихся к Баху и МОК, получается вроде бы большой:
Среди федераций этих видов некоторые даже не отстраняли наших спортсменов, другие изменили позицию после рекомендаций МОК. Все эти виды есть в программе Олимпиады в Париже, которая пройдет следующим летом. Но если копнуть в частности, то картина уже не выглядит такой позитивной.
Два года назад на Олимпиаде в Токио восемь медалей в копилку сборной ОКР (тогда Россия выступала под аббревиатурой ROC) принесли фехтовальщики: три золотые, четыре серебряные и одна бронзовая награды. Сейчас же наши звезды этого вида спорта по факту не могут выступать на международных соревнованиях и завоевывать квоты.
Да, FIE приняла рекомендации МОК. Но перед допуском Международная федерация фехтования сформировала список тех, кто может участвовать. Первым вернулся список саблистов, и в нем не оказалось всех сильнейших: Великой, Егорян, Поздняковой и других. Вероятно, похожий сценарий можно было ожидать. Ведь МОК не рекомендует допускать спортсменов, связанных с Вооруженными силами России или спецслужбами. А почти все наши фехтовальщики представляют общества «Динамо» и ЦСКА. Разрешение получили 11 саблистов из 24, но ФФР решила, что в данной ситуации допущенные тоже никуда не поедут.
Другой пример — тхэквондо. В этом виде спорта россияне тоже показывают прекрасные результаты. Все четверо наших участников Игр-2020 уехали из Токио с медалями: два золота, серебро и бронза. Но надвигающийся чемпионат мира, который стартует 29 мая в Баку, уже получается скандальным. От участия отказалась украинская сборная, требующая отказать россиянам в допуске.
«Сначала в заявке была такая графа, как Not National, то есть «Нет национальности», так хитро-мудро они сделали. А теперь уже видно, что зарегистрированы спортсмены из России и Белоруссии. Некоторые из них военнослужащие. Сейчас собираем факты для подтверждения этого. Таким образом, на мировое первенство команда не едет», — заявил вице-президент Федерации тхэквондо Украины Сергей Васильченко.
Сейчас международная федерация изучает списки наших спортсменов, в которых присутствуют и олимпийские чемпионы Максим Храмцов и Владислав Ларин. Оба прошлой осенью побеждали на чемпионате мира среди военнослужащих. Вероятность их допуска сейчас не выглядит высокой.
Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков, выступая на Международном экономическом форуме «Россия — исламский мир: KazanForum», назвал текущую ситуацию с рекомендациями «кукольным театром».
«Сегодня хартия МОК, по сути, упраздняется ситуативными решениями. Санкции, критерии и все остальное — это кукольный спортивный театр, где за ниточки дергают ангажированные политические деятели. Это не что иное, как фарс, где права наших спортсменов нагло нарушаются многими международными организациями», — заявил глава ОКР.
Согласно рекомендациям, на международную арену не могут быть допущены представители командных видов спорта. Так, практически без надежд попасть в Париж оказываются российские волейболисты, гандболисты, баскетболисты, регбисты, ватерполисты, футболисты. Правда, последние на Игры не добирались и раньше.
Даже без них список федераций индивидуальных видов спорта, которые пока не приняли рекомендации или отказываются принимать, получается солидный:
Сразу бросаются в глаза два вида спорта — легкая атлетика и плавание. Традиционно в них разыгрывается наибольшее количество олимпийских медалей. В Париже легкоатлеты поборются за 48 комплектов наград, пловцы — за 35.
Некоторые федерации открыто заявляют, что к рекомендациям прислушиваться не будут, сохраняя отстранение россиян и белорусов. Так, например, поступила Международная федерация конного спорта.
Другие берут отсрочку на принятие решения и затягивают возвращение наших спортсменов. Отложили этот вопрос в Международной федерации гимнастики. Исполком организации соберется вновь и обсудит допуск в июле. По словам главы Федерации спортивной гимнастики России Василия Титова, FIG не может определиться с тем, как выработать критерии нейтральности спортсменов.
Свои рекомендации готовит и Олимпийский комитет России — они будут озвучены 25 мая. «В числе основных пунктов повестки — выступление президента ОКР Станислава Позднякова о рекомендациях Олимпийского комитета России по участию российских спортсменов и официальных лиц в мероприятиях международных спортивных организаций», — сообщает пресс-служба организации.
При этом в Европе предлагают не ограничиваться теми критериями, которые рекомендует МОК. В Таллине прошла конференция «Спортсмены за мир и свободу», по итогам которой участники подписали декларацию. В ней содержится идея о том, что если наши спортсмены хотят вернуться на международную арену, то они должны сделать пожертвования для помощи украинцам. В конференции участвовали представители США, Финляндии, Эстонии и Украины. Предполагается, что декларация будет разослана по международным спортивным федерациям и в МОК.
Реакции от Международного олимпийского комитета пока нет. Впрочем, как и понимания того, доедет ли кто-то из россиян до Игр в Париже.