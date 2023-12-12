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Сегодня, 10:30

Прибалты снова грозят бойкотом Олимпиады. Как долго это будут терпеть в МОК?

Олег Шамонаев
Шеф отдела спорта
Латвия, Эстония и Литва могут бойкотировать Олимпийские игры в Париже.
Фото «СЭ»
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Президент Латвии Эдгарс Ринкевич готов на все ради запрета на выступление россиян в Париже.

Тема бойкота Олимпиады-2024 в Париже, сошедшая на нет примерно полгода назад, полыхнула с новой силой после решения МОК о частичном допуске к Играм нейтральных атлетов из России и Белоруссии. Топлива в костер подкинул саммит президентов прибалтийских стран в Таллине. На нем глава Латвии Эдгар Ринкевич призвал «страны-единомышленники» к «скоординированному бойкоту ОИ», дабы заставить МОК пересмотреть свою позицию. Данное заявление является прямым вмешательством государства в автономию мирового спорта и четким призывом к нарушению целостности соревнований. И просто невероятно, что Латвия после этого не лишается флага и не становится изгоем в олимпийском сообществе.

Подрыв ключевых принципов олимпийского движения?

Министр образования и науки Латвии Анда Чакша вместе с профильными министрами некоторых западных стран еще на прошлой неделе осудила решение МОК по «русскому вопросу», заявив, что «оно порочит спортсменов и высшую цель спорта — честную конкуренцию». Однако этого прибалтийским политикам показалось мало, и глава Латвии Эдгар Ринкевич решил обострить позицию своей страны. Он отметил, что решение допустить российских и белорусских спортсменов в Париж подрывает «некоторые ключевые принципы олимпийского движения». И выступил за «хорошо скоординированный» бойкот.

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«На мой взгляд, если ничего не изменится, будет очень сложно увидеть там выступающих украинских или латвийских спортсменов. Но это, конечно, решение, которое должно быть принято правительствами и спортивными сообществами в каждой стране, и конечно, оно должно быть хорошо скоординировано и хорошо продумано со странами-единомышленниками, включая Украину, страны Балтии и другие европейские страны, которые недовольны этими решениями», — сказал Ринкевич.

Президенты Литвы и Эстонии высказались в том же ключе, хотя не столь радикально. «Я все еще надеюсь, что решение МОК можно пересмотреть и исправить, — сказал главы Литвы Гитанас Науседа. — Очень обидно видеть подобные решения на критическом этапе военного конфликта на Украине». А глава Эстонии Алар Карис признался, что решение МОК «неприемлемо для него как гражданина и человека, любящего спорт». Собственно, право оценивать допуск россиян в Париж есть у каждого. Однако латвийский руководитель со своими идеями бойкота явно переступил черту.

Фото Reuters

Нарушение Олимпийской хартии

Напомню, что перспектива бойкота Игр-2024 муссировалась министрами спорта стран западного лагеря всю первую половину нынешнего года. В процесс были втянуты около четырех десятков правительств. Но эти планы нашли жесткий отпор у руководства МОК. Можно как угодно относиться к Томасу Баху, но за «автономию спорта» он сражался отчаянно, заявляя, что у правительств нет права решать, какие нации могут участвовать в Олимпиадах, а какие — нет. В итоге большинство сторонников бойкота уже к лету отказались от этой идеи. Но радикалы, как мы видим, не успокоились.

Характерно, что даже Украина не собирается бойкотировать Париж-2024. «Олимпиада — это мощная площадка, где мы можем через своих спортсменов говорить о конфликте, и терять такую площадку нет смысла, самоустраняться тоже считаю нецелесообразным. У нас есть чуть более полугода, чтобы сделать все, чтобы россияне туда не попали», — заявил министр молодежи и спорта Украины Матвей Бедный в эфире телеканала «Рада».

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Напомню, что политический бойкот после серии массовых неприездов на Олимпиады в 1976, 1980 и 1984 годах — очень болезненная тема для МОК. После этой черной полосы было приятно несколько решений по предотвращению подобных ситуаций в будущем. Так объявлено, что «отказ от участия в соревнованиях... представляет собой нарушение Олимпийской хартии, подлежит разбирательству и может повлечь за собой применение мер или санкций». Как правило, это дисквалификация на две следующие Олимпиады. Кроме того, за вмешательство правительств в спортивные дела следует лишение сборной флага — таких примеров было уже немало.

Ну и теперь главный вопрос — хватит ли у Томаса Баха политической воли для того, чтобы наказать Латвию так, как она того заслуживает? С одной стороны — налицо циничное нарушение автономии спорта, и, если не остановить это сейчас, ситуация дальше станет только хуже. С другой — прибалты не просто сумасшедшие идиоты, а принадлежат к западному политическому лагерю, а у главы МОК с этим сообществом сейчас и так все очень непросто. Поэтому Бах наверняка надеется, что призывы к бойкоту из Таллина — это не более чем игра на публику. И дальше резких заявлений дело по окончательному расколу олимпийского движения не сдвинется.

Олимпиада
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