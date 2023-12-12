Прибалты снова грозят бойкотом Олимпиады. Как долго это будут терпеть в МОК?

Президент Латвии Эдгарс Ринкевич готов на все ради запрета на выступление россиян в Париже.

Тема бойкота Олимпиады-2024 в Париже, сошедшая на нет примерно полгода назад, полыхнула с новой силой после решения МОК о частичном допуске к Играм нейтральных атлетов из России и Белоруссии. Топлива в костер подкинул саммит президентов прибалтийских стран в Таллине. На нем глава Латвии Эдгар Ринкевич призвал «страны-единомышленники» к «скоординированному бойкоту ОИ», дабы заставить МОК пересмотреть свою позицию. Данное заявление является прямым вмешательством государства в автономию мирового спорта и четким призывом к нарушению целостности соревнований. И просто невероятно, что Латвия после этого не лишается флага и не становится изгоем в олимпийском сообществе.

Подрыв ключевых принципов олимпийского движения?

Министр образования и науки Латвии Анда Чакша вместе с профильными министрами некоторых западных стран еще на прошлой неделе осудила решение МОК по «русскому вопросу», заявив, что «оно порочит спортсменов и высшую цель спорта — честную конкуренцию». Однако этого прибалтийским политикам показалось мало, и глава Латвии Эдгар Ринкевич решил обострить позицию своей страны. Он отметил, что решение допустить российских и белорусских спортсменов в Париж подрывает «некоторые ключевые принципы олимпийского движения». И выступил за «хорошо скоординированный» бойкот.

«На мой взгляд, если ничего не изменится, будет очень сложно увидеть там выступающих украинских или латвийских спортсменов. Но это, конечно, решение, которое должно быть принято правительствами и спортивными сообществами в каждой стране, и конечно, оно должно быть хорошо скоординировано и хорошо продумано со странами-единомышленниками, включая Украину, страны Балтии и другие европейские страны, которые недовольны этими решениями», — сказал Ринкевич.

Президенты Литвы и Эстонии высказались в том же ключе, хотя не столь радикально. «Я все еще надеюсь, что решение МОК можно пересмотреть и исправить, — сказал главы Литвы Гитанас Науседа. — Очень обидно видеть подобные решения на критическом этапе военного конфликта на Украине». А глава Эстонии Алар Карис признался, что решение МОК «неприемлемо для него как гражданина и человека, любящего спорт». Собственно, право оценивать допуск россиян в Париж есть у каждого. Однако латвийский руководитель со своими идеями бойкота явно переступил черту.

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Нарушение Олимпийской хартии

Напомню, что перспектива бойкота Игр-2024 муссировалась министрами спорта стран западного лагеря всю первую половину нынешнего года. В процесс были втянуты около четырех десятков правительств. Но эти планы нашли жесткий отпор у руководства МОК. Можно как угодно относиться к Томасу Баху, но за «автономию спорта» он сражался отчаянно, заявляя, что у правительств нет права решать, какие нации могут участвовать в Олимпиадах, а какие — нет. В итоге большинство сторонников бойкота уже к лету отказались от этой идеи. Но радикалы, как мы видим, не успокоились.

Характерно, что даже Украина не собирается бойкотировать Париж-2024. «Олимпиада — это мощная площадка, где мы можем через своих спортсменов говорить о конфликте, и терять такую площадку нет смысла, самоустраняться тоже считаю нецелесообразным. У нас есть чуть более полугода, чтобы сделать все, чтобы россияне туда не попали», — заявил министр молодежи и спорта Украины Матвей Бедный в эфире телеканала «Рада».

Напомню, что политический бойкот после серии массовых неприездов на Олимпиады в 1976, 1980 и 1984 годах — очень болезненная тема для МОК. После этой черной полосы было приятно несколько решений по предотвращению подобных ситуаций в будущем. Так объявлено, что «отказ от участия в соревнованиях... представляет собой нарушение Олимпийской хартии, подлежит разбирательству и может повлечь за собой применение мер или санкций». Как правило, это дисквалификация на две следующие Олимпиады. Кроме того, за вмешательство правительств в спортивные дела следует лишение сборной флага — таких примеров было уже немало.

Ну и теперь главный вопрос — хватит ли у Томаса Баха политической воли для того, чтобы наказать Латвию так, как она того заслуживает? С одной стороны — налицо циничное нарушение автономии спорта, и, если не остановить это сейчас, ситуация дальше станет только хуже. С другой — прибалты не просто сумасшедшие идиоты, а принадлежат к западному политическому лагерю, а у главы МОК с этим сообществом сейчас и так все очень непросто. Поэтому Бах наверняка надеется, что призывы к бойкоту из Таллина — это не более чем игра на публику. И дальше резких заявлений дело по окончательному расколу олимпийского движения не сдвинется.