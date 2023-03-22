Организаторы Игр в Париже отказались от кондиционеров ради экологии. Выживут самые стойкие

Во время Олимпиады 2024 года участников оставят один на один с жарой.

До старта летних Олимпийских игр в Париже-2024 остается более 500 дней, но уже сейчас идут бурные дискуссии — как будут выживать спортсмены, если столицу Франции вновь накроет волна жары. И речь вовсе не о соревнованиях на открытом воздухе (хотя как бежать марафон даже в +35 по Цельсию представить сложно), а об отдыхе и восстановлении в Олимпийской деревне.

Дело в том, что в попытке провести самые экологичные Игры в истории (в Париже планируется снизить углеродный след от мероприятия на 50% по сравнению с Токио-2020) Оргкомитет принял решение не оснащать места размещения спортсменов и делегаций системами кондиционирования воздуха.

Очень жаркая Олимпиада

Главный апологет концепции самых «зеленых» Игр в истории — мэр французской столицы Анн Идальго. Она известна своей приверженностью экологической повестке — пыталась пересадить горожан на велосипеды и электромобили, а в 2016 году руководила проектом «Париж Дышит». Теперь же Идальго заняла принципиальную позицию относительно объектов Олимпиады. И из-за нее дышать тяжело придется уже спортсменам.

Фото Global Look Press

Согласно проекту подготовки к Играм-2024, в целях устойчивого развития и снижения углеродного следа планируется использовать 95% уже готовых сооружений. Построить остается только Центр водных видов спорта и Олимпийскую деревню. Последняя возводится компанией SOLIDEO в 7 км к северу от центра Парижа в департаменте Сена-Сен-Дени и, как планируется, примет 15 000 участников Олимпиады и 9000 — Паралимпиады.

В проекте не предусмотрена установка кондиционеров в помещениях — по

заявлениям представителей Комитета экотрансформации Парижа-2024 (Games Eco Transformation Committee), углеродный след здания без системы охлаждения воздуха на 45 процентов ниже.

Так как же выживать спортсменам, если наступит жара? Ведь последние четыре года в Париже температура воздуха летом достигала отметки 40 градусов. Руководитель SOLIDEO Николя Ферранд на пресс-конференции в январе заявил, что предусмотрена альтернативная система охлаждения помещения, более экологичная — подземная с использованием геотермального теплового насоса (похожую запускали в Лувре в самые жаркие дни лета).

Планируется, что она позволит поддерживать в помещениях Деревни температуру на 6 градусов Цельсия ниже, чем за окном. Однако при +40 внутри будет 34...Также не слишком комфортно. Отвечая на вопрос о возможных модификациях, Ферранд был осторожен и заявил, что если Оргкомитет все же решит добавить кондиционеры, компания с этим справится, но это негативно скажется на углеродном следе.

Фото Global Look Press

Пойдут ли организаторы на компромисс?

Пока условиями в Деревне недовольны даже французские спортсмены. Они утверждают, что максимально допустимая температура в помещениях Олимпийской деревни ночью не должна превышать 26 градусов. Однако даже по самым оптимистичным расчетам представителей Оргкомитета, проводивших замеры на верхних этажах на солнечной стороне, если воздух прогреется до 40 градусов (а это весьма вероятный сценарий) — внутри будет не ниже 28 по Цельсию.

Директор Олимпийской деревни Лоран Мишо рекомендовал всем спортсменам на день плотно закрывать жалюзи. Он признает, что задача не навредить окружающей среде и не угрожать при этом здоровью участников Игр оказалась нетривиальной. Мишо допускает, что в особых случаях отдельным спортсменам будет разрешено за свой счет поставить собственный вентилятор «водяной туман» (с распылением капелек воды).

Однако в курсе ли Мишо, что мэр Парижа Анн Идальго настроена придерживаться своих принципов до конца? Политик заявляет, что «не отступится от целей 2050» — стратегии Европейской комиссии в сфере противодействия изменению климата. И кондиционеры в зданиях, увеличивающие их углеродный след, в нее категорически не вписываются. Вопрос о вентиляторах и других уступках по размещению в Олимпийской деревне Идальго готова рассмотреть только в случае «непосредственной угрозы здоровью спортсменов».