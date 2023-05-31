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Сегодня, 17:50

«Наша автономия находится под угрозой». Бах ответил на обвинения в пророссийской позиции

Олег Шамонаев
Шеф отдела спорта
Президент МОК Томас Бах
Томас Бах.
Фото Global Look Press
Глава МОК Томас Бах.
Томас Бах.
Фото Global Look Press
Фото Global Look Press
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К чему склоняется МОК в вопросе допуска россиян и белорусов на Олимпиаду в Париже?

Глава МОК Томас Бах выступил на ежегодном собрании Ассоциации международных федераций летних Олимпийских игр (ASOIF) в Лозанне. Ожидалось, что на этом заседании будут утверждены единые критерии допуска наших спортсменов на крупные старты. Однако пока все ограничилось общими заявлениями. Бах подчеркнул, что в каждом из 32 олимпийских видов спорта «разная ситуация» и грести всех под одну гребенку неправильно. Тем не менее общий вектор понятен — МОК при соблюдении жестких условий готов пустить некоторых россиян в Париж-2024. Другой вопрос, какие именно это условия и согласятся ли на них сами атлеты.

Давление европейских министров

Накануне заседания ASOIF с жесткими обвинениями в адрес Баха выступил президент Олимпийского комитета Финляндии и бывший мэр Хельсинки Ян Вапаавуори. «МОК был пророссийским на протяжении всего конфликта на Украине. Жесткие меры в отношении РФ и Белоруссии приняты поначалу только потому, что национальные олимпийские комитеты, спортивные федерации и европейские министры оказали давление, — считает финн. — Я по-прежнему верю, что российские и белорусские спортсмены не будут допущены на Олимпиаду в Париже. С другой стороны, есть явные признаки того, что РФ сама не захочет участвовать, потому что условия очень жесткие».

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Здесь надо пояснить, что поводом для критики Вапаавуори и других радикально настроенных западных функционеров являются рекомендации МОК, принятые в конце марта и позволяющие частично ослабить спортивные санкции в отношении представителей России и Белоруссии. Окончательное решение главного вопроса передано на уровень международных федераций, однако далеко не все из них прислушались к мнению Баха. Более того, сам МОК советует не допускать наших атлетов к крупных стартам в командных видах спорта, аннулировать заявки спортсменов-военнослужащих, а также отсеивать тех, кто публично поддерживает СВО.

У нас в стране предложенные фильтры вызывают возмущение практически на всех уровнях. Но единая позиция по поводу участия в соревнованиях на основе «критериев политического нейтралитета» пока не озвучена. Возможно, дело в том, что все предложенные варианты касаются лишь стартов уровня чемпионатов мира и Европы, но не Олимпиады. Окончательный вердикт в отношении Игр-2024 МОК все время откладывает — видимо, ожидая ослабления международной напряженности. Сейчас дедлайн установлен на конец июля, когда до старта ОИ в Париже останется ровно год.

Фото Global Look Press

Возможен ли компромисс

Критикам Бах ответил в речи в Лозанне в своем туманном и высокопарном стиле. «Сейчас наша автономия находится под угрозой, отдельные государства стараются разделить мировое спортивное движение, — заявил глава МОК. — В тяжелые времена единство является фундаментальной ценностью для мирового спорта. Самый актуальный пример — решения относительно участия нейтральных атлетов с российским или белорусским паспортом. Многие федерации доказали, что это возможно, успешно проведя соревнования, в том числе чемпионаты мира, с учетом рекомендаций МОК. Это стало возможным на фоне заявлений скептиков, которые хотели заставить людей поверить в то, что подобное никогда не сработает. Подавляющее большинство представителей международного сообщества понимает сложность нынешней ситуации для спорта и поддерживает наш компромиссный подход».

В общем, вектор заявлений лидера олимпийского движения более-менее понятен. Несмотря на критику со стороны западного лагеря, он не собирается принимать решение об однозначном запрете на выступление россиян и белорусов на Играх-2024. При этом вопрос допуска изворотливый немец хотел бы переложить на плечи международных федераций. И здесь начинается самое интересное, поскольку «разная ситуация», как правило, сводится к тому, какие именно страны в каких организациях имеют руководящие роли.

Вопросы безопасности, целостности спорта и прочие разумные доводы оказываются на втором плане, если у власти в федерациях находятся жестко настроенные представители западного блока. Например, в легкой атлетике (британец Себастьян Коэ) или в конном спорте (бельгиец Ингмар де Вос). Также есть примеры, когда в целом решение принято в пользу России, однако действия исполнителей-бюрократов приводят к тому, что атлеты из РФ фактически не в состоянии выйти на старт. Как это произошло, например, в фехтовании. Там критерии реализуются так, что наша сборная сама добровольно объявила бойкот крупным стартам.

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Но появляются и признаки перелома в общественном сознании. Так, на Открытом чемпионате Франции по теннису украинка Марта Костюк была освистана за отказ от рукопожатия с белоруской Ариной Соболенко. То есть среди болельщиков крепнет уверенность, что спорт и политику мешать не следует.

Однако простого решения вопроса с допуском россиян в Париж ждать точно не стоит. Если бы Игры проходили в Азии или Латинской Америке, можно было бы уверенно прогнозировать наше приглашение на них в нейтральном статусе. Однако сейчас французский оргкомитет выступает за тотальный бан или отправку отдельных наших атлетов в команду беженцев. Что точно не устроит российскую сторону. И возможен ли здесь какой-то компромисс, пока неясно.

Глава МОК Томас Бах.
Томас Бах.
Фото Global Look Press

Летние олимпийские виды спорта, в которых россияне допущены до крупных стартов либо международная федерация предполагает такую возможность:

  • Бокс
  • Спортивная борьба
  • Тхэквондо
  • Дзюдо
  • Гребля на байдарках и каноэ
  • Академическая гребля
  • Спортивная стрельба
  • Стрельба из лука
  • Фехтование
  • Настольный теннис
  • Скейтбординг
  • Современное пятиборье
  • Гольф
  • Триатлон
  • Тяжелая атлетика
  • Теннис
  • Велоспорт
  • Бадминтон

Летние олимпийские виды, в которых россияне не допущены до крупных стартов после рекомендаций МОК:

  • Легкая атлетика
  • Конный спорт
  • Серфинг
  • Спортивная и художественная гимнастика, прыжки на батуте
  • Парусный спорт
  • Плавание, синхронное плавание, прыжки в воду
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Летние олимпийские виды спорта, не предполагающие допуска согласно рекомендациям МОК:

  • Футбол
  • Баскетбол, баскетбол 3х3
  • Волейбол, пляжный волейбол
  • Гандбол
  • Водное поло
Олимпиада
Томас Бах
МОК
ОКР
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