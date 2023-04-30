Сушить весла не нужно. Международные федерации продолжают вставать на сторону России

Нам открыли международный доступ еще в двух видах спорта.

28 марта исполком МОК рекомендовал федерациям допускать российских и белорусских спортсменов до международных соревнований, хоть и с пачкой условий. Прошел месяц, и организаций, готовых принять наших атлетов, стало уже больше десяти. Все эти федерации представляют летние виды спорта, ведь ближайшие Игры пройдут летом следующего года. Тем более во многих видах начинается или уже началась квалификация на Олимпиаду.

Гребем на байдарках и каноэ

Последней на сегодняшний день, но явно не последней в принципе организацией, объявившей о допуске россиян и белорусов, стала Международная федерация каноэ. О своем решении она сообщила в пресс-релизе на официальном сайте: «Решение было принято после обширных консультаций с международным сообществом каноэ и рассмотрения опасений, высказанных организаторами соревнований».

Выступать можно будет только в нейтральном статусе, но сначала заявку спортсменов рассмотрит специальная комиссия. Эта комиссия еще не создана, и прежде, чем приниматься за заявки россиян и белорусов, ей предстоит установить правила, по которым начнут рассматривать вопрос о допуске. Только после этих процедур будут понятны сроки, когда же наши спортсмены реально смогут выступать.

Квалификация на Олимпиаду в этом виде спорта еще не началась, так что время есть. Однако его не так много. В 2023 году пройдут три старта, которые желательно не пропускать, если ты хочешь попасть на Игры в Париж:

21 июня — 2 июля. Европейские игры в Польше.

23-27 августа. Чемпионат мира по гребле на байдарках и каноэ в Германии.

19-24 сентября. Чемпионат мира по гребному слалому в Великобритании.

Правда, в Польшу россиян, насколько известно, пускать не собираются.

Вообще этот вид спорта не так успешен для россиян. На прошлой Олимпиаде в Токио наши спортсмены остались без медалей, но участие в Играх приняли 9 лодок и 17 атлетов, выступавших под флагом ОКР.

Всего же за российскую историю у нас 13 медалей в этом виде гребли: две золотые, четыре серебряные и семь бронзовых наград. Первую победу принес каноист Максим Опалев на Олимпиаде в Пекине в 2008-м. Второе золото на счету двойки байдарочников Юрия Постригая и Александра Дьяченко на Играх в Лондоне в 2012-м.

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В дзюдо диалог не для всех

На сутки со своим пресс-релизом каноистов опередили дзюдоисты. О своем решении допустить россиян в качестве индивидуальных нейтральных спортсменов они так же объявили на официальном сайте организации.

IJF предупредила, что заявки атлетов будут тщательно рассмотрены. «Исполнительный комитет решил привлечь независимую авторитетную компанию для проверки биографических данных всех лиц, предложенных для участия, включая контент в социальных сетях. Только те спортсмены и вспомогательный персонал, которые прошли допуск в ходе этого процесса проверки, будут иметь права и рассматриваться для участия в соревнованиях исполнительным комитетом IJF», — говорится в сообщении.

Отбор на Олимпиаду в дзюдо начался прошлым летом. Основная часть квот в Париж-2024 будет распределена в соответствии с мировым рейтингом в период квалификации. Этот период стартовал 24 июня 2022 года и завершится 23 июня 2024-го. Лицензии получат по 17 лучших стран в рейтинге в каждой весовой категории.

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Конечно, важным турниром в квалификации станет чемпионат мира, который стартует в Дохе 7 мая. Судя по выпущенному пресс-релизу, вопрос о допуске россиян уже будет рассмотрен к этой дате и наши спортсмены смогут выступить на чемпионате. Пресс-релиз IJF завершают слова: «Спорт — это главный мост для диалога и примирения». Однако украинская сборная уже объявила о бойкоте предстоящего турнира.

Российские спортсмены — значительная составляющая мирового дзюдо. Хотя последние Игры можно считать неудачными — три бронзовые медали. Предыдущие две Олимпиады прошли для нас куда успешнее. В Лондоне в 2012-м сборная России вообще выиграла медальный зачет в дзюдо с тремя золотыми, одной серебряной и одной бронзовой наградами.

Вопрос с выступлением на международной арене наших дзюдоистов должен скоро решиться. Хотя в фехтовании российские спортсмены формально допущены, но пока участвовать нигде не могут, так как международная федерация до сих пор изучает и утверждает списки атлетов. В то же время боксеры могут соревноваться на чемпионатах мира под российским флагом. Список летних федераций, выступивших за допуск, уже получается довольно большой. Помимо вышеперечисленных видов спорта в него входят стрельба из лука, тхэквондо, борьба, большой и настольный теннис, скейтбординг и пятиборье.