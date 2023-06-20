В России не хотят превращать своих олимпийцев в «беженцев». Но не все понимают суть термина

Похоже, многие решили, что слово «беженцы» — синоним понятия «бездомные» или «бомжи».

22 июня пройдет 140-я сессия МОК, где, вероятно, будут обсуждаться критерии допуска российских спортсменов на Олимпиаду в Париже-2024. Сессия состоится в удаленном формате, но перед этим в Лозанне планируется заседание исполкома, где, возможно, тоже будет поднят этот острый вопрос.

В последние дни в нашем инфополе жарко дискутируют по поводу инсайда агентства «Весь спорт», которое, ссылаясь на свои источники, сообщило, что россиян и белорусов допустят до Игр на тех же условиях, что и команду беженцев. Насколько это соответствует действительности, мы должны узнать в ближайшие дни. Но многие функционеры у нас в стране уже резко высказались против такой идеи. Хотя, похоже, не все понимают суть это странной идеи.

Откуда ноги растут?

Впервые слово «беженцы» в контексте допуска россиян до Олимпиады прозвучало еще в феврале этого года. Автором идеи стал польский министр спорта и туризма Камиль Бортничук. «Мы предложили, чтобы избежать обвинений в том, что мы руководствуемся национальностью, что происходит какая-то дискриминация из-за имеющегося паспорта, создать сборную беженцев. Не нейтральную сборную, а сборную беженцев, в которой могли бы выступать россияне и белорусы, являющиеся диссидентами в отношении правительств России и Белоруссии», — заявил чиновник.

Естественно, российские спортивные функционеры осудили предложение Бортничука, назвав его унизительным, но быстро забыли. А польский министр продолжил набирать очки на антироссийской теме. Например, его словами выражена идея, чтобы допускать россиян до соревнований в Польше только при условии подписанного заявления, осуждающего СВО.

Делегация ОКР на Олимпиаде в Пекине. Фото Global Look Press

Россияне не станут командой беженцев

Если верить источникам агентства «Весь спорт», нынешние условия серьезно отличаются от февральского предложения польского министра. Речь идет о том, чтобы допустить россиян и белорусов на похожих условиях, что и команду беженцев, а не войти нашим спортсменам в эту команду. Россияне и белорусы смогут выступать в качестве нейтральных атлетов. Однако в словах многих функционеров вновь зазвучали такие же слова про унизительные условия. Вероятно, многих задело слово «беженцы». «У меня нет других комментариев по этому поводу, кроме тех, кто это предлагает, следует послать в одно известное всем места», — цитирует президента Федерации борьбы России Михаила Мамиашвили «Р-Спорт».

Хотя беженцами при озвученных условиях наши спортсмены точно не станут. Как справедливо заметила Светлана Журова, мы ни от кого не бежим, что отражает этимологию слова в русском языке. Беженцы — это люди, покинувшие страну постоянного проживания в связи с чрезвычайной ситуацией. Не говоря уже о том, что в команду беженцев могут попасть только те спортсмены, которые имеют статус беженца, подтвержденный ООН. И подавшие заранее заявку в МОК.

Что за условия?

В том же сообщении российского агентства приводятся те условия, которые могут быть выдвинуты атлетам:

- заявки на участие в Олимпиаде спортсмены должны подавать лично, без посредников;

- проверять заявки будут и на выполнение спортивных нормативов, и на соответствие критериям рекомендации МОК;

- после утверждения заявки спортсмен должен прекратить участие в национальных соревнованиях и перестать получать любую поддержку от российских спортивных организаций;

При этом Международный олимпийский комитет готов покрыть расходы только на участие нейтральных спортсменов в Играх. Это билеты, проживание, питание во время Олимпиады. У спортсменов-беженцев в плане финансирования условия гораздо лучше.

Сборная беженцев на Олимпиаде в Токио. Фото Global Look Press

Что за команда беженцев?

Идея создания команды беженцев принадлежит главе МОК Томасу Баху. Он озвучил ее в 2015-м году на генассамблее ООН. Тогда в Европе бушевал миграционный кризис. Международный олимпийский комитет создал фонд в два миллиона долларов, который планировали потратить на тренировки спортсменов. Но бюджета программы хватило только на десятерых атлетов, прошедших строгий отбор. Эти 10 человек — беженцы из Южного Судана, Эфиопии, Сирии и ДР Конго — выступили на Олимпиаде в Рио в 2016 году. Они соревновались в трех видах: легкой атлетике, плавании и дзюдо. Но медальная копилка этой самопальной команды осталась пустой.

Кстати, на той Олимпиаде была и независимая сборная. Таковыми стали спортсмены из Кувейта, так как МОК приостановил деятельность НОК Кувейта из-за вмешательства государства в его работу. Они, кстати, в Рио завоевали золото и бронзу.

Несмотря на отсутствие наград, эксперимент признали удачным и повторили его на Играх в Токио в 2021-м. Спортсменов в команде беженцев стало почти в три раза больше (29), на параде стран они выходила вторыми после Греции, география участников сборной расширилась, как и видов спорта, в которых были представлены беженцы. Однако медальный итог остался неизменным — ноль медалей.

Бах ждет сборную беженцев и на Олимпиаде в Париже. А значит, они там обязательно выступят. В то же время президент МОК выступает за участие в Играх-2024 и россиян с белорусами, однако их олимпийское будущее по-прежнему остается туманным. Официально МОК пока опровергает слухи приравнивании наших атлетов к «беженцам». То же самое делают и российские спортивные чиновники. Но что именно решат Томас Бах и Ко, которых в последнее время сильно «штормит» в «русском вопросе», остается только догадываться. Вполне вероятно, окончательного вердикта придется ждать до конца июля.