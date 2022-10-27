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Сегодня, 12:20

Наших волейболистов не допустили до отбора на Олимпиаду. Шансы на Париж-2024 все равно остаются?

Российских волейболистов не допустили до отбора на Олимпиаду в Париже
Анастасия Рацкевич
Корреспондент
Волейболисты сборной России.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Волейболисты сборной России.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Волейболистки сборной России.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Россияне не попали в списки из-за отстранения от международных турниров.

Пресс-служба Международного олимпийского комитета сообщила, что международная федерация волейбола (FIVB) составила список участников квалификации — две сетки (мужская и женская) по 24 команды. Он основан на текущем мировом рейтинге. И в нем нет команд из двух стран — России и Франции. Но женская и мужская французские сборные отсутствуют в заявке, так как у них уже есть право сыграть на Олимпиаде в Париже как у хозяев Игр. А вот россиян не включили в список из-за отстранения от международных турниров. Но означает ли это окончательное отстранение наших сборных от ОИ-2024?

 
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Что это значит

На самом деле отсутствие команд из России в отборе к Парижу-2024 — это не окончательный приговор. Формально шансы остаются — все из-за новой системы квалификации, согласно которой теперь важную роль в распределении квот играют мировые рейтинги.

Количество участников Олимпиады в Париже останется прежним — по 12 в мужском и женском турнирах. Одна команда определяется автоматически — это Франция, как хозяйка турнира. Таким образом, вакантными остаются всего 11 путевок. Шесть из них будут распределены в трех квалификационных турнирах.

 
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Эти соревнования пройдут в сентябре и октябре 2023 года. В них примут участие по восемь сборных, которые будут отобраны согласно рейтингу FIVB. Две лучшие из каждого турнира и станут участницами Олимпийских игр.

Оставшиеся пять путевок поделят, опять же, с использованием рейтинга FIVB в июне 2024 года с применением географического принципа. То есть в первую очередь их получат сборные с тех континентов, на которых еще нет команд, пробившихся к участию в олимпийском турнире.

На Олимпийские игры в Токио попали сборные, отобравшиеся после шести квалификационных турниров. Остальные квоты были распределены на континентальных соревнованиях.

Волейболисты сборной России. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
Волейболисты сборной России.
Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Рейтинг

В рейтинге FIVB команды ранжируются на основе результатов игр, наиболее успешные получают самые высокие оценки. Очки начисляются на основе результатов всех признанных FIVB международных матчей. Положение россиян сохраняет шансы наших сборных получить одну из пяти квот.

Наши женщины пока занимают восьмую строчку, а мужчины — пятую. Поэтому недопуск к квалификационным турнирам еще не лишает сборные России шансов на попадание на Олимпиаду.

Во Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) также заявили, что у сборных России есть шансы войти в список участников Олимпийских игр в Париже по рейтингу. «Мы все еще можем попасть на Олимпийские игры по рейтингу, и шансы на это достаточно высокие. Нас ограничивает невозможность играть в международных соревнованиях. Но мы до последнего будем рассчитывать на возможность выступить на Олимпийских играх», — приводит ТАСС слова представителя федерации.

Волейболистки сборной России. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
Волейболистки сборной России.
Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Реакция

Еще в начале октября главный тренер мужской сборной Константин Брянский отметил, что возможный пропуск Олимпийских игр-2024 в Париже не станет катастрофой для национальной команды.

«Нет, это не будет катастрофой. Должен сказать, что сама по себе сборная России должна существовать при любом раскладе. Потому что, повторюсь, это вершина карьеры спортсмена. Признание, что ты лучший из лучших. Это элитный клуб. Так что если даже сама сборная не выступает на международных соревнованиях, это определенный минус, но все равно попадание в сборную мотивирует на прогресс», — цитируют Брянского «Известия».

Олимпийский чемпион Лондона-2012, игрок «Зенита-Казань» Максим Михайлов назвал ожидаемым заявление МОК о недопуске россиян до квалификационного турнира Олимпиады-2024 в Париже.

 
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«Конечно плохо отношусь к этому, это уже не спорт, а политика. Но, в принципе, новость ожидаема. С другими игроками из сборной России обсуждали возможное отстранение, все считают несправедливым отцеплять команду не по спортивному принципу», — сказал Михайлов «СЭ».

А Всероссийская федерация волейбола даже опубликовала отдельное заявление. В нем уточняется, что российские сборные еще не потеряли все шансы на Игры, так как в соответствии с регламентом олимпийского отбора список участников квалификации сформирован по мировому рейтингу по состоянию на 12 сентября 2022.

«Сегодня в ряде СМИ размещена информация о том, что мужская и женская сборные России не допущены до участия в квалификационных турнирах к Олимпиаде. Из этих публикаций у читателей, возможно, создается обманчивое впечатление, что наши команды потеряли все шансы выступить на летних Играх-2024 в Париже более чем за полтора года до начала главного спортивного форума планеты. Однако такое видение ситуации совершенно не соответствует действительности.

 
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В соответствии с регламентом олимпийского отбора список участников квалификации сформирован по мировому рейтингу по состоянию на 12 сентября 2022. Упоминая статус России, в ряде СМИ упущен важный момент — в пресс-релизе МОК состав участников квалификации подан по состоянию на данный момент. А на данный момент Россия отстранена от участия в официальных международных соревнованиях. Квалификация же начнется в конце сентября 2023 года. Если временное отстранение с России будет снято, то, вероятно, наши команды могут быть допущены к отбору», — говорится в сообщении.

Волейбол
Олимпиада
Сборная России по волейболу
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