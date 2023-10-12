МОК отстранил ОКР за присоединение новых территорий. Но оставил россиянам шансы на Париж-2024

Томас Бах отыскал повод дисквалифицировать наш Олимпийский комитет, хотя законность такого шага вызывает сомнения.

Исполком МОК на заседании в индийском Мумбае временно лишил признания Олимпийский комитет России за «нарушение территориальной целостности Украины», которая выразилась в принятии в члены ОКР олимпийских советов Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей. Якобы данное решение, оформленное 5 октября, является нарушением Олимпийской хартии, в которой говорится, что «территориальная юрисдикция НОК должна совпадать с международно признанными границами страны». Теперь Томас Бах может на законных основаниях отказывать нам в денежных выплатах и запрещать ОКР участвовать в делегировании российских олимпийцев в Париж-2024. Впрочем, раньше эти санкции действовали и так. Просто сейчас в МОК нашли повод, чтобы облечь дискриминационные действия в более-менее пристойную форму.

Статус нейтрализации остается без изменений

Напомним, что Олимпийский комитет России как общенациональная общественная организация был обязан принять новые территории в свой состав, поскольку они перечислены в части 1 статьи 65 Конституции РФ. Законных оснований для отклонения их заявок просто не было, как бы к этому ни относились на Украине. Тем не менее украинцы ожидаемо пожаловались в МОК, и тот отреагировал буквально за неделю, назвав действия ОКР «односторонними и нарушающими Олимпийскую хартию». Здесь стоит напомнить, что в 2016 году в состав ОКР был включен Олимпийский совет Крыма. Представители Украины тогда тоже возмущались, но Томас Бах проигнорировал их заявления.

Томас Бах. Фото Reuters

«МОК принял очередное контрпродуктивное решение с очевидной политической подоплекой, закрепив таким образом де-юре то, что было сделано де-факто еще в феврале 2022 года, — говорится в комментарии ОКР по поводу решения исполкома МОК. — На российских спортсменов, подавляющее большинство из которых по-прежнему безосновательно отлучено от международных выступлений, данный шаг никак не влияет, статус нейтрализации остается без изменений. ОКР как участник международного спортивного движения оставляет за собой право защиты собственных интересов, а также интересов спортсменов и организаций суверенной страны, которых мы добросовестно представляем».

Напомню, что в мире огромное количество территориальных споров, в том числе связанных с «международно признанными границами». Только что в связи с ними имел место скандал на Азиаде между Индией и Китаем. Та же Индия уже почти 70 лет конфликтует из-за региона Джамму и Кашмир с Пакистаном. Марокко уже почти четыре десятилетия на спорных основаниях управляет Западной Сахарой. Гибралтар контролируется Великобританией, несмотря на возражения Испании. Есть Северный Кипр со своей непризнанной Турецкой Республикой. Есть Фолклендские острова, из-за которых спорят Великобритания и Аргентина. И таких историй — десятки. Но нарушают ли все эти государства Олимпийскую хартию?

И еще небольшой нюанс. За пять дней, которые прошли с начала эскалации на Ближнем Востоке, МОК так и не нашел возможности отреагировать на нее хотя бы призывом снизить накал взаимной ненависти. Несмотря на то что в Израиле, Палестине и в секторе Газа гибли сотни людей, в том числе спортсменов, разрушались спортивные объекты, отменялись соревнования и творились прочие действия, которые Томас Бах ранее трактовал как «нарушение Олимпийской хартии». «Обеспокоенность событиями последних дней» и «сочувствие всем пострадавшим» спортивные чиновники выразили только после того, как закончили с санкциями по «русскому вопросу».

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Решение МОК нужно оспорить в суде

На прошлой неделе Олимпийский комитет России подал на МОК в швейцарский суд, требуя выплаты долга по маркетинговой программе в размере восьми миллионов долларов. И этот иск вносит дополнительные нюансы в нынешнее решение исполкома международного комитета о разрыве финансовых отношений с нашим НОК. Получается очень ловкий ход: одновременно с борьбой за «территориальную целостность Украины» Томас Бах простил сам себе и долги перед Россией. Кроме того, обращает на себя внимание и уточнение, что «МОК оставляет за собой право принимать решение об участии отдельных нейтральных спортсменов с российским паспортом в Олимпийских играх в Париже-2024 и зимних Олимпийских играх в Милане-2026 в надлежащее время».

То есть финальное решение о появлении представителей России на ближайших Играх так и не принято, и непонятно, когда это случится. Однако дисквалификацией ОКР Международный комитет оформил сам себе законную лазейку для того, чтобы запретить российскому НОК вместе с нашими национальными федерациями финансировать поездку атлетов в Париж-2024, а также их подготовку. С учетом санкций, которые МОК ранее наложил на правительственные структуры РФ, можно смело говорить, что никакой российской делегации на Играх во французской столице точно не будет — ни под нейтральным флагом, ни в ином виде. Из наших сограждан в лучшем случае выступят неприкаянные индивидуалы, прибывшие в Париж за свой счет (возможно, при финансовой поддержке МОК или частных спонсоров). При этом непонятной остается ситуация с тренерами и персоналом этих спортсменов, а также с отношением в отечественном спортивном сообществе к тем, кто согласится на «нейтрализацию» ради единственного в жизни «олимпийского шанса».

«Это было ожидаемым решением. МОК нашел бы и другой повод для отстранения, — прокомментировал новости из Мумбая председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев. — Считаю, что решение МОК нужно оспорить в суде, использовать все возможные способы защиты наших спортсменов. В России в следующем году запланированы Игры дружбы, Игры БРИКС, Игры Будущего. У наших спортсменов будет соревновательная практика и возможность проявить себя среди сильнейших. ОКР нужно продолжать отстаивать интересы наших спортсменов всеми возможными способами, в том числе юридическими».