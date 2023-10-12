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Сегодня, 19:15

МОК отстранил ОКР за присоединение новых территорий. Но оставил россиянам шансы на Париж-2024

МОК отстранил Олимпийский комитет России до дальнейшего уведомления
Олег Шамонаев
Шеф отдела спорта
Флаг России и олимпийские кольца
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Томас Бах отыскал повод дисквалифицировать наш Олимпийский комитет, хотя законность такого шага вызывает сомнения.

Исполком МОК на заседании в индийском Мумбае временно лишил признания Олимпийский комитет России за «нарушение территориальной целостности Украины», которая выразилась в принятии в члены ОКР олимпийских советов Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей. Якобы данное решение, оформленное 5 октября, является нарушением Олимпийской хартии, в которой говорится, что «территориальная юрисдикция НОК должна совпадать с международно признанными границами страны». Теперь Томас Бах может на законных основаниях отказывать нам в денежных выплатах и запрещать ОКР участвовать в делегировании российских олимпийцев в Париж-2024. Впрочем, раньше эти санкции действовали и так. Просто сейчас в МОК нашли повод, чтобы облечь дискриминационные действия в более-менее пристойную форму.

Статус нейтрализации остается без изменений

Напомним, что Олимпийский комитет России как общенациональная общественная организация был обязан принять новые территории в свой состав, поскольку они перечислены в части 1 статьи 65 Конституции РФ. Законных оснований для отклонения их заявок просто не было, как бы к этому ни относились на Украине. Тем не менее украинцы ожидаемо пожаловались в МОК, и тот отреагировал буквально за неделю, назвав действия ОКР «односторонними и нарушающими Олимпийскую хартию». Здесь стоит напомнить, что в 2016 году в состав ОКР был включен Олимпийский совет Крыма. Представители Украины тогда тоже возмущались, но Томас Бах проигнорировал их заявления.

Президент МОК Томас Бах
Томас Бах.
Фото Reuters

«МОК принял очередное контрпродуктивное решение с очевидной политической подоплекой, закрепив таким образом де-юре то, что было сделано де-факто еще в феврале 2022 года, — говорится в комментарии ОКР по поводу решения исполкома МОК. — На российских спортсменов, подавляющее большинство из которых по-прежнему безосновательно отлучено от международных выступлений, данный шаг никак не влияет, статус нейтрализации остается без изменений. ОКР как участник международного спортивного движения оставляет за собой право защиты собственных интересов, а также интересов спортсменов и организаций суверенной страны, которых мы добросовестно представляем».

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Напомню, что в мире огромное количество территориальных споров, в том числе связанных с «международно признанными границами». Только что в связи с ними имел место скандал на Азиаде между Индией и Китаем. Та же Индия уже почти 70 лет конфликтует из-за региона Джамму и Кашмир с Пакистаном. Марокко уже почти четыре десятилетия на спорных основаниях управляет Западной Сахарой. Гибралтар контролируется Великобританией, несмотря на возражения Испании. Есть Северный Кипр со своей непризнанной Турецкой Республикой. Есть Фолклендские острова, из-за которых спорят Великобритания и Аргентина. И таких историй — десятки. Но нарушают ли все эти государства Олимпийскую хартию?

И еще небольшой нюанс. За пять дней, которые прошли с начала эскалации на Ближнем Востоке, МОК так и не нашел возможности отреагировать на нее хотя бы призывом снизить накал взаимной ненависти. Несмотря на то что в Израиле, Палестине и в секторе Газа гибли сотни людей, в том числе спортсменов, разрушались спортивные объекты, отменялись соревнования и творились прочие действия, которые Томас Бах ранее трактовал как «нарушение Олимпийской хартии». «Обеспокоенность событиями последних дней» и «сочувствие всем пострадавшим» спортивные чиновники выразили только после того, как закончили с санкциями по «русскому вопросу».

Международный Олимпийский комитет
Фото AFP

Решение МОК нужно оспорить в суде

На прошлой неделе Олимпийский комитет России подал на МОК в швейцарский суд, требуя выплаты долга по маркетинговой программе в размере восьми миллионов долларов. И этот иск вносит дополнительные нюансы в нынешнее решение исполкома международного комитета о разрыве финансовых отношений с нашим НОК. Получается очень ловкий ход: одновременно с борьбой за «территориальную целостность Украины» Томас Бах простил сам себе и долги перед Россией. Кроме того, обращает на себя внимание и уточнение, что «МОК оставляет за собой право принимать решение об участии отдельных нейтральных спортсменов с российским паспортом в Олимпийских играх в Париже-2024 и зимних Олимпийских играх в Милане-2026 в надлежащее время».

То есть финальное решение о появлении представителей России на ближайших Играх так и не принято, и непонятно, когда это случится. Однако дисквалификацией ОКР Международный комитет оформил сам себе законную лазейку для того, чтобы запретить российскому НОК вместе с нашими национальными федерациями финансировать поездку атлетов в Париж-2024, а также их подготовку. С учетом санкций, которые МОК ранее наложил на правительственные структуры РФ, можно смело говорить, что никакой российской делегации на Играх во французской столице точно не будет — ни под нейтральным флагом, ни в ином виде. Из наших сограждан в лучшем случае выступят неприкаянные индивидуалы, прибывшие в Париж за свой счет (возможно, при финансовой поддержке МОК или частных спонсоров). При этом непонятной остается ситуация с тренерами и персоналом этих спортсменов, а также с отношением в отечественном спортивном сообществе к тем, кто согласится на «нейтрализацию» ради единственного в жизни «олимпийского шанса».

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«Это было ожидаемым решением. МОК нашел бы и другой повод для отстранения, — прокомментировал новости из Мумбая председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев. — Считаю, что решение МОК нужно оспорить в суде, использовать все возможные способы защиты наших спортсменов. В России в следующем году запланированы Игры дружбы, Игры БРИКС, Игры Будущего. У наших спортсменов будет соревновательная практика и возможность проявить себя среди сильнейших. ОКР нужно продолжать отстаивать интересы наших спортсменов всеми возможными способами, в том числе юридическими».

Олимпиада
Дмитрий Свищев
Томас Бах
МОК
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