Россия подала в суд на МОК. Зачем нам это нужно?

Законность дисквалификации ОКР после присоединения структур c «новых территорий» изучит арбитраж в Лозанне.

Спортивный арбитражный суд (САS) в Лозанне объявил, что получил апелляцию Олимпийского комитета России (ОКР) на отстранение, вынесенное МОК 12 октября. Исполком международного комитета приостановил членство российской организации после включения в ее состав олимпийских советов ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Наша страна считает дисквалификацию незаконной и требует ее отменить. При нынешних ужасных отношениях с головной олимпийской структурой особого смысла в этом нет. Но возможная победа в суде воспринимается как возможность щелкнуть Томаса Баха по носу.

Отношения перейдут на позитивный путь?

В последние несколько месяцев президент России Владимир Путин, а вслед за ним многие высокопоставленные руководители нашей страны сказали в адрес МОК много жестких слов. В частности, ведомство Томаса Баха обвинялось в «этнической дискриминации» наших спортсменов. При этом глава ОКР Станислав Поздняков отмечал, что разрыв отношений не является окончательным и бесповоротным. «Мы считаем, что этот статус носит временный характер. И в нужный момент отношения между нашими организациями перейдут на позитивный путь, поэтому мы не разрываем контактов с нашими коллегами. Сейчас они носят неформальный характер», — говорил Поздняков.

Станислав Поздняков. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Решение МОК отстранить российскую организацию было принято после жалобы украинского НОК. Международный комитет объяснил санкцию тем, что включение олимпийских советов ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав ОКР «нарушает территориальную целостность НОК Украины». При этом в 2016 году на аналогичное решение по Крыму и Севастополю никакой реакции МОК не последовало. Не получил дисквалификации ОКР и после начала СВО — Томас Бах неоднократно заявлял, что санкции по отстранению наших спортсменов связаны с действиями правительства России, но не наших спортивных общественных организаций.

Удовлетворение или отклонение нынешнего иска в CAS принципиально ничего не поменяет. МОК говорит, что допуск российских атлетов на ближайшие Олимпийские игры в Париж и Милан (и условия этого допуска) никак не зависит от статуса ОКР. Однако если действия Томаса Баха и Ко в ситуации с наказанием нашего НОК за «новые территории» будут признаны незаконными, это поставит под вопрос и адекватность других санкций против нашей страны. Их мотивация с туманными ссылками на Олимпийскую хартию и особый характер конфликта на Украине действительно выглядит странной. Другой вопрос — что думают об этом арбитры CAS, большинство из которых представляют западные страны.

Важен не вердикт, а его трактовка

В свое время ОКР назвал решение о своем отстранении «контрпродуктивным» и имеющим «очевидную политическую подоплеку». «Таким образом, закреплено де-юре то, что было сделано де-факто еще в феврале 2022 года. На российских спортсменов, подавляющее большинство из которых по-прежнему безосновательно отлучены от международных выступлений, данный шаг никак не влияет, статус нейтрализации остается без изменений. ОКР как участник международного спортивного движения оставляет за собой право защиты собственных интересов, а также интересов спортсменов и организаций суверенной страны, которых мы добросовестно представляем», — говорилось в заявлении ОКР.

Фото AFP

Теперь с кривыми формулировками о «территориальной целостности НОК» предстоит разбираться арбитрам CAS. И от предстоящего вердикта во многом зависит наше дальнейшее отношение к этому арбитражному органу. После начала СВО лозаннский суд уже одобрял дискриминационные решения против России со ссылкой не на законы, а на некую «практическую целесообразность». И в связи с этим любопытно посмотреть, как судьи станут выкручиваться на сей раз. Ведь одобрение апелляции России грозит громким политическим скандалом. А поддержание позиции МОК погружает арбитраж в юридическое болото.

Согласно стандартной процедуре, стороны процесса теперь должны сформировать коллегию из трех арбитров из числа судей CAS. Один из них должен был выбран ОКР, другой — представителями МОК, а председателя коллегии назначит сам суд. В 2023 году рассмотрения дела точно не будет. Если оно состоится до конца будущей весны, это можно считать оперативной работой. Вердикт CAS обычно является обязательным для всех субъектов спортивного права. Оспорить его можно только в федеральном трибунале Швейцарии по процедурным признакам. Впрочем, МОК в своих гонениях на Россию нарушил уже столько всего, что нет сомнений: любое решение CAS будет трактовано так, чтобы дискриминационная политика в отношении нашего спорта была продолжена.