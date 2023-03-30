Париж-2024 остался без главы службы безопасности. Он вляпался в скандал с женщиной

Проблем у Оргкомитета за год до начала Игр-2024 все больше.

Координатор по вопросам обеспечения безопасности проведения Олимпийских и Паралимпийских игр — 2024 от французского правительства Зиад Хоури отстранен от работы. Такое решение озвучил министр внутренних дел Джеральд Дарманин. Основанием для служебного расследования в отношении префекта стали подозрения в «неподобающем поведении».

Фото Global Look Press

Что натворил главный по безопасности на Играх-2024?

Инцидент, повлекший за собой санкции в отношении Хоури, произошел в ходе визита в Великобританию в декабре 2021 года. Согласно информации от источника, который в интересах объективности расследования не разглашается, французский чиновник сделал ряд непристойных замечаний в адрес сотрудницы полиции Соединенного Королевства.

Спустя почти полтора года Хоури догнали последствия его поведения. С 21 марта префект отстранен от должности до выяснения всех обстоятельств произошедшего. Сообщается, что Хоури не обвиняется в уголовном преступлении, а срок его отсутствия на посту составит не более одного месяца. В течение этого периода обязанности по подготовке и организации обеспечения безопасности проведения Олимпиады и Паралимпиады — 2024 возьмет на себя заместитель 53-летнего чиновника.

Хищник или жертва?

По информации Huffington Post, Зиад Хоури и ранее имел неприятности из-за неподобающего поведения по отношению к женщинам, но никаких последствий для карьеры уроженца Бейрута его выходки не имели. С журналистами спорят коллеги префекта, придерживающиеся мнения, что шефа службы безопасности оговорили с целью создать еще больше проблем Оргкомитету Парижа-2024 — противников проведения Олимпийских и Паралимпийских игр в столице Франции предостаточно.

С точки зрения организации безопасности мероприятия наибольшее возмущение вызвало использование систем наблюдения с применением искусственного интеллекта. Проект ее развертывания подвергся яростной критике представителей французских движений по защите прав человека. Однако и Сенат, и Национальная ассамблея одобрили предварительный план развертывания системы.

Фото Global Look Press

Как справляется Хоури?

Официальных комментариев от префекта относительно инцидента не поступало. При этом один из коллег, который также участвовал в той самой поездке в Великобританию в декабре 2021 года, в реплике для Le Parisien отметил, что его начальника обвиняют всего лишь «в неуместных замечаниях» и что сам месье Хоури «спокоен на этот счет и ему не в чем упрекнуть себя».

В похожих выражениях («Мы не переживаем. Мы уверены, спокойны и хладнокровны. Наша цель — организовать все хорошо») чиновник комментировал для Reuters ситуацию с подготовкой мер по обеспечению безопасности футбольного чемпионата Европы — 2016 незадолго до старта турнира. Что было дальше — объяснять излишне — массовые столкновения российских и английских фанатов, разгромленные улицы Марселя, нелегально попавшие на стадион болельщики. Однако даже после этого провала (а опыт Хоури в роли руководителя службы безопасности Евро-2016 иначе и не охарактеризовать) карьера Зиада не пострадала. Вскоре он был назначен префектом департамента Верхняя Сона, а затем департамента Эна на севере Франции. На последней должности Хоури запомнился своими безуспешными попытками запретить продажу алкоголя в условиях антиковидной изоляции. Координатором службы безопасности Парижа-2024 чиновника назначили в июне 2021 года.

Под руководством Хоури финансирование мер по охране граждан и правопорядка было увеличено на 35 миллионов евро. Под впечатлением от беспорядков на финале футбольной Лиги чемпионов-2022, проходившем в Париже, вопросов об увеличении расходов на бюджет для Оргкомитета у французских парламентариев не возникало. Однако основная часть денег пошла как раз на разработку той самой системы наблюдения с использованием искусственного интеллекта, потенциальное развертывание которой породило столько споров.

Предполагается, что масштабное тестирование мер безопасности, предусмотренных для Игр-2024, пройдет во Франции на Кубке мира по регби — 2023 (8 сентября — 28 октября). Справится ли с «генеральной репетицией» Олимпиады команда Зиада Хоури — большой вопрос. Если же его по итогам расследования снимут с должности — у службы безопасности Парижа-2024 будет уже третий шеф за три года. И ему придется в кратчайшие сроки продумать и организовать все так, чтобы церемония открытия Игр с парадом лодок по Сене и несколькими сотнями тысяч участников прошла куда более гладко, чем финал Лиги чемпионов или футбольное Евро.