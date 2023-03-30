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Париж-2024

Сегодня, 13:45

Париж-2024 остался без главы службы безопасности. Он вляпался в скандал с женщиной

Леонид Мужикбаев
Корреспондент отдела спорта
Олимпийские кольца в Париже
Фото Global Look Press
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Проблем у Оргкомитета за год до начала Игр-2024 все больше.

Координатор по вопросам обеспечения безопасности проведения Олимпийских и Паралимпийских игр — 2024 от французского правительства Зиад Хоури отстранен от работы. Такое решение озвучил министр внутренних дел Джеральд Дарманин. Основанием для служебного расследования в отношении префекта стали подозрения в «неподобающем поведении».

Олимпийские кольца в Париже
Фото Global Look Press

Что натворил главный по безопасности на Играх-2024?

Инцидент, повлекший за собой санкции в отношении Хоури, произошел в ходе визита в Великобританию в декабре 2021 года. Согласно информации от источника, который в интересах объективности расследования не разглашается, французский чиновник сделал ряд непристойных замечаний в адрес сотрудницы полиции Соединенного Королевства.

Спустя почти полтора года Хоури догнали последствия его поведения. С 21 марта префект отстранен от должности до выяснения всех обстоятельств произошедшего. Сообщается, что Хоури не обвиняется в уголовном преступлении, а срок его отсутствия на посту составит не более одного месяца. В течение этого периода обязанности по подготовке и организации обеспечения безопасности проведения Олимпиады и Паралимпиады — 2024 возьмет на себя заместитель 53-летнего чиновника.

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Хищник или жертва?

По информации Huffington Post, Зиад Хоури и ранее имел неприятности из-за неподобающего поведения по отношению к женщинам, но никаких последствий для карьеры уроженца Бейрута его выходки не имели. С журналистами спорят коллеги префекта, придерживающиеся мнения, что шефа службы безопасности оговорили с целью создать еще больше проблем Оргкомитету Парижа-2024 — противников проведения Олимпийских и Паралимпийских игр в столице Франции предостаточно.

С точки зрения организации безопасности мероприятия наибольшее возмущение вызвало использование систем наблюдения с применением искусственного интеллекта. Проект ее развертывания подвергся яростной критике представителей французских движений по защите прав человека. Однако и Сенат, и Национальная ассамблея одобрили предварительный план развертывания системы.

Вид на улицы Парижа
Фото Global Look Press

Как справляется Хоури?

Официальных комментариев от префекта относительно инцидента не поступало. При этом один из коллег, который также участвовал в той самой поездке в Великобританию в декабре 2021 года, в реплике для Le Parisien отметил, что его начальника обвиняют всего лишь «в неуместных замечаниях» и что сам месье Хоури «спокоен на этот счет и ему не в чем упрекнуть себя».

В похожих выражениях («Мы не переживаем. Мы уверены, спокойны и хладнокровны. Наша цель — организовать все хорошо») чиновник комментировал для Reuters ситуацию с подготовкой мер по обеспечению безопасности футбольного чемпионата Европы — 2016 незадолго до старта турнира. Что было дальше — объяснять излишне — массовые столкновения российских и английских фанатов, разгромленные улицы Марселя, нелегально попавшие на стадион болельщики. Однако даже после этого провала (а опыт Хоури в роли руководителя службы безопасности Евро-2016 иначе и не охарактеризовать) карьера Зиада не пострадала. Вскоре он был назначен префектом департамента Верхняя Сона, а затем департамента Эна на севере Франции. На последней должности Хоури запомнился своими безуспешными попытками запретить продажу алкоголя в условиях антиковидной изоляции. Координатором службы безопасности Парижа-2024 чиновника назначили в июне 2021 года.

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Под руководством Хоури финансирование мер по охране граждан и правопорядка было увеличено на 35 миллионов евро. Под впечатлением от беспорядков на финале футбольной Лиги чемпионов-2022, проходившем в Париже, вопросов об увеличении расходов на бюджет для Оргкомитета у французских парламентариев не возникало. Однако основная часть денег пошла как раз на разработку той самой системы наблюдения с использованием искусственного интеллекта, потенциальное развертывание которой породило столько споров.

Предполагается, что масштабное тестирование мер безопасности, предусмотренных для Игр-2024, пройдет во Франции на Кубке мира по регби — 2023 (8 сентября — 28 октября). Справится ли с «генеральной репетицией» Олимпиады команда Зиада Хоури — большой вопрос. Если же его по итогам расследования снимут с должности — у службы безопасности Парижа-2024 будет уже третий шеф за три года. И ему придется в кратчайшие сроки продумать и организовать все так, чтобы церемония открытия Игр с парадом лодок по Сене и несколькими сотнями тысяч участников прошла куда более гладко, чем финал Лиги чемпионов или футбольное Евро.

Олимпиада
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