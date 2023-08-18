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Сегодня, 12:15

Произвол или все по закону? World Athletics не пускает Россию на Олимпиаду в обход МОК

Олег Шамонаев
Шеф отдела спорта
Себастьян Коу.
Фото Global Look Press
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Глава международной федерации путает личные политические взгляды с заботой о «целостности соревнований».

Британский функционер Себастьян Коу, только что переизбранный главой World Athletics на финальный четырехлетний срок, заявил, что Россия и Белоруссия, скорее всего, не будут допущены на легкоатлетические старты на Играх-2024 в Париже, независимо от вердикта МОК по данному вопросу. Это очень радикальный прогноз, учитывая, что организатором Олимпиады формально является МОК, и пока что Томас Бах не делегировал данный вопрос на уровень федераций. Кроме того, Всероссийская федерация легкой атлетики официально восстановлена в правах, и законных причин аннулировать нашу заявку у Коу нет. Понятно, что британец является одним из самых яростных русофобов мирового спорта, однако всему есть предел.

Забыл об олимпийских идеалах

— Вряд ли российские и белорусские легкоатлеты попадут на Олимпиаду. Совет WA принял четкую позицию, я буду очень удивлен, если она изменится. Мы сделали это для целостности соревнований. Конечно, мы будем мониторить ситуацию, у нас есть рабочая группа. Очень непохоже, что ситуация изменится, с учетом того, что происходит на Украине, — заявил Коу на пресс-конференции в Будапеште накануне старта чемпионата мира.

— В его поведении ничего не меняется — лишь мотивы, факторы, которыми он пытается прикрыть ту русофобию, которую демонстрирует. Безусловно, такое поведение не присуще олимпийской семье, в которой идеалами всегда были дружба, взаимное уважение, стремление к совершенству. Видимо, об этих идеалах господин Коу подзабыл, — отреагировал на странное выступление легкоатлетического босса глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков.

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В чем дикость выступления британского функционера? В первую очередь — в ссылке на «целостность соревнований». Иностранные чиновники обычно используют этот термин, когда имеют в виду свой страх перед массовым отказом атлетов из западного лагеря от выступления на одних стартах с россиянами, а также перед громкими политическими акциями (например, с отказом от рукопожатия). Однако непонятно, в чем здесь уникальность легкой атлетики. Если в Париж допустят, например, велогонщиков или фехтовальщиков из России и Белоруссии, то «целостность соревнований» нарушена не будет? А при допуске легкоатлетов случится непоправимое? Это абсолютный бред.

Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах.
Томас Бах.
Фото Reuters

Претензий нет, но дверь все равно закрыта

Помимо прочего, МОК пока не просил международные федерации о самостоятельных решениях относительно участия россиян и белорусов в Олимпиаде-2024. В разгар допингового скандала перед Играми в Рио-2016 такая просьба от Томаса Баха имелась. В марте 2023 года международный комитет также позволил федерациям по своему усмотрению пускать или не пускать наших спортсменов на чемпионаты мира и Европы. Однако в отношении Парижа пока речь о самодеятельности не идет. Вопрос по-прежнему в компетенции МОК, и попытка Коу заранее присвоить себе право решать, кого приглашать на ОИ-2024, а кого — нет, выглядит очень некорректно.

Также есть принципиальный момент с признанием Всероссийской федерации легкой атлетики. В 2016 году на фоне допингового скандала такое признание отсутствовало, и в этих обстоятельствах еще были основания думать о допуске россиян по специальной схеме. Однако сейчас бан, продолжавшийся почти восемь лет, окончательно снят. Никаких претензий к нам в плане антидопинга и выплаты штрафов больше нет. Это подтвердили в Будапеште и сам Коу, и глава рабочей группы по восстановлению ВФЛА Руне Андерсен. То есть законные основания для санкций в отношении россиян отсутствуют. Если не принимать в расчет политические ограничения.

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Коу не может даже воспользоваться уловкой своих коллег из других видов спорта и сослаться на то, что отбор в Париж прошел и поезд уехал. В легкой атлетике участники будущих Игр обычно определяются по квалификационным нормативам. И чисто теоретически выполнить их можно хоть в июне 2024 года, в том числе на национальных стартах. Однако британский функционер заранее закрывает для россиян дверь. Причем отлично зная о тех мучениях, с которыми сталкивались представители нашей страны при допуске на международную арену с 2016 года. И тут уместно вспомнить, что термин «нейтральный статус», который сейчас широко используется при антироссийских санкциях в спорте, в свое время возник именно в недрах WA.

Старые связи

Как же Коу стал столь одержимым русофобом? Ведь его спортивное прошлое совсем не предполагало такого поворота. В 1980 году он в 23 года стал участником Олимпиады-1980 — несмотря на то, что правительство Великобритании крайне не рекомендовало своим атлетам ехать в Москву. Британский НОК бойкота не поддержал, и Себастьян под флагом МОК завоевал в советской столице титул олимпийского чемпиона в забеге на 1500 метров. Старые связи с нашей страной бывший бегун использовал в процессе подготовки к Олимпиаде-2012 (Коу был главой оргкомитета Игр в Лондоне). Эта дружба в 2015 году заставила российскую делегацию поддержать британца на выборах главы международной федерации. И поначалу казалось, что решение — абсолютно верное.

Накануне Олимпиады-2016 Коу пошел на переговоры с российской стороной и в общих чертах договорился о допуске россиян на Игры в Рио. Однако буквально накануне заседания федерации британские СМИ отстрелялись по Себастьяну серией разоблачительных статей, в которых обвиняли функционера в коррупции. Коу действительно был вице-президентом при прежнем главе IAAF Ламине Диаке. Этот сенегалец потом получит тюремный срок за взятки и прочие преступные схемы. Удивительно, что британец посреди всего этого ужаса оставался невинным, белым и пушистым.

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Перспектива публичных разоблачений очень напугала Коу. Ведь руководство федерацией для него вроде хобби. Основной доход бывший бегун получает в сфере спортивного консалтинга, а там репутация имеет очень большое значение. В итоге летом 2016-го Себастьян разорвал все договоренности с Россией и принял максимально жесткое решение по поводу ОИ в Рио. С тех пор WA последовательно проводила антироссийскую политику — перечислять дикие и несправедливые решения в отношении нашей страны можно очень долго, один вопрос о восстановлении переносился десятки раз.

Формально антидопинговая сага сейчас завершена — восемь лет отстранения не лезли ни в какие ворота, и дальше тянуть было просто смешно. Но британский функционер придумал новый финт, продлив бан со ссылкой на политические резоны. Причем WA сейчас — одна из немногих федераций, которые полностью игнорируют рекомендации МОК о частичном снятии санкций.

Фото Reuters

Простое решение сложного вопроса

Понятно, что Коу живет в Великобритании и вокруг него совершенно определенный информационный фон в отношении России. Однако Себастьян обычно любит прятаться за мнением Всемирного совета по легкой атлетике. Дескать, лично он ничего не решает, а лишь исполняет волю большинства. Но в данный момент, применительно к жесткой позиции в отношении россиян, в этом тезисе есть большие сомнения. Ведь после вчерашних выборов у Коу три из четырех вице-президентов представляют страны Глобального Юга. И в чем смысл банить Россию с Белоруссией для колумбийки из Чили Химены Рестрепо (она теперь первый зам), кенийца Джексона Тувея, а также индийца Адилле Сумаривалла?

Да, во Всемирном совете теперь есть представительница Украины Наталия Добрынская, а 8 из 13 членов этого органа представляют страны западного лагеря. Однако есть четкое ощущение, что дело не в коллективном неприятии нашего возвращения, а в личных комплексах Себастьяна Коу. Слишком уж он много всего натворил за последние восемь лет. Ну а выход здесь очень прост. Если МОК все-таки решит поставить зарвавшегося функционера на место, то легко может последовать примеру теннисных властей, укротивших русофобов из оргкомитета Уимблдона. WA давно испытывает большие финансовые проблемы. И перспектива лишиться выплат за Олимпиаду точно моментально изгонит из легкой атлетики любую политику.

Олимпиада
Себастьян Коу
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