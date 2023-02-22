Бах в режиме канатоходца. Почему МОК дал отповедь Европарламенту, но похвалил западных министров?

Олимпийские чиновники трактуют хартию как хотят.

Международный олимпийский комитет, словно опытный канатоходец, продолжает балансировать в вопросе допуска российских и белорусских спортсменов к международным стартам, включая Игры 2024 года в Париже. На днях подопечные Томаса Баха резко ответили на резолюцию Европарламента, осуждающую даже само рассмотрение допуска атлетов к олимпийской квалификации. Но при этом приветствовали «конструктивные вопросы» высокопоставленных чиновников коалиции из 30 с лишним стран по поводу определения нейтральности для спортсменов России и Белоруссии.

Томас Бах. Фото Global Look Press

И за, и против

На сайте организации с недавних пор появилась специальная рубрика вопросов и ответов, касающихся непростой для МОК ситуации. В этом формате МОК, по сути, сам задает себе вопросы, а затем высказывает мнение на этот счет. Весьма функционально, поскольку не надо созывать пресс-конференции, ждать журналистских запросов и так далее. Последнее обновление рубрики на данный момент датировано 21 февраля. В нем добавлены вопросы с ответами по резолюции Европарламента и реакции на заявление представителей «коллективной группы наций».

«Автономия спортивных организаций является неотъемлемой частью европейской спортивной модели и основополагающим принципом, неоднократно признававшимся институтами ЕС, в том числе в резолюции Европейского парламента от 23 ноября 2021 года, в которой подтверждается, что ЕС должен стремиться к дальнейшему развитию европейского спорта, уважая его специфический характер и автономию. Кроме того, резолюция находится в явном противоречии с объединяющей миссией Олимпийских игр по миростроительству и Олимпийской хартией, неоднократно одобренной Европейским союзом и его государствами-членами», — ответ Европарламенту со стороны МОК выглядит по нынешним временам достаточно жестким.

К тому же там особо подчеркивается — решение по допуску россиян и белорусов в Париж-2024 пока не принято, но требование Европарламента о «многогранной изоляции» противоречит мнению экспертов ООН. В общем, такая отповедь от Международного олимпийского комитета, по идее, должна настраивать на позитивный лад. Однако в организации явно решили уравновесить позицию и к письму от коалиции стран отнеслись более благосклонно.

«МОК высоко оценивает конструктивные вопросы, касающиеся определения нейтральности спортсменов с российским или белорусским паспортом», — указывается в ответе. И еще раз проговаривается принцип нейтральности в понимании международного комитета. В частности, подчеркивается, что российских и белорусских спортсменов не допустят, если они активно поддерживают СВО. Это, кстати, мотивируется необходимостью полностью соблюдать Олимпийскую хартию. Но здесь возникают новые вопросы, которые пока остаются без ответа.

Фото Global Look Press

Хартия на любой вкус

Почему же, по мнению МОК, российские и белорусские спортсмены не могут активно поддерживать СВО? Где в хартии указан запрет на подобные действия? Правильно, нигде не указан. Что, впрочем, и понятно — в главном олимпийском документе нынешняя ситуация толком не прописана. Да и не толком тоже, что оставляет гигантский маневр для трактовок.

В частности, можно обратить внимание на второй принцип олимпизма. Там говорится, что «цель олимпизма заключается в том, чтобы поставить спорт на службу гармоничному развитию человечества, способствуя созданию мирного общества». Конечно, при большом желании можно указать, что поддержка СВО созданию мирного общества не способствует (хотя на этот счет тоже есть разные точки зрения). Но в любом случае, с учетом всех предыдущих конфликтов в мире, такая трактовка хартии будет, мягко говоря, притянута за уши.

К тому же, пусть в хартии и есть упоминания про борьбу за мир, не стоит забывать про недавние поправки в Правило 50. Теперь спортсмен вне стадиона имеет право выражать свое мнение (если это, конечно, не выражено в форме демонстрации или протеста). А значит, не совсем ясно, почему олимпийцы из конкретных государств в форме мнений не имеют права поддерживать собственное правительство.

С другой стороны, понять МОК тоже можно. Допуск россиян без дополнительных условий повлечет за собой еще более жесткую реакцию со стороны «коллективной группы наций». А этого Томас Бах и его коллеги явно не хотят. Вот и продолжают балансировать, пытаясь найти, по их мнению, золотую середину, которая более-менее устроит всех и позволит-таки вернуть худо-бедно целостность олимпийскому движению. Но только получится ли?