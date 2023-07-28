МОК поссорился с Олимпийским советом Азии. Как это отразится на России?

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Выступят россияне и белорусы на Азиатских играх — 2023 или нет — до сих пор большой вопрос. До их старта осталось меньше двух месяцев, при этом до сих пор непонятно, допустят ли спортсменов из этих двух стран до соревнований. И захотят ли россияне с белорусами ехать на турнир, где им откажут в медальной церемонии после победы.
К противоречивым новостям о приглашении на Азиаду добавляется и скандал вокруг Олимпийского совета Азии (ОСА) — главной спортивной организации континента. В его руководстве недавно прошли выборы, но их отказался признавать МОК. В чем суть претензий Международного олимпийского комитета, может ли ОСА существовать без руководителя? И как текущая ситуация может навредить планам России поехать в Азиатские игры в Китай?
МОК отказался признавать выборы президента Олимпийского совета Азии. Азиатские НОК избрали своим руководителем кувейтского шейха Талала Фахада аль-Ахмада ас-Сабаха. 58-летний шейх Талал победил своего соотечественника Хусейна Аль-Мусаллама, президента World Aquatics, на Генеральной ассамблее OCA в Бангкоке 24 голосами против 20. Но этическая комиссия МОК считает, что на выборах присутствовала коррупционная составляющая. В частности, на них влиял брат Талала — Ахмад Аль-Фахада Аль-Сабах. Последний возглавлял Олимпийский совет Азии практически 30 лет (до 2021 года) и вынужден уйти в отставку после того, как суд в Женеве признал его виновным в подделке документов и приговорил к 13 месяцам тюремного заключения.
Помимо своей роли как крупного спортивного чиновника, шейх Ахмад является заместителем премьер-министра и министром обороны Кувейта. Он лично отправился на выборы в столицу Таиланда, чтобы лоббировать интересы своего родственника, вопреки предупреждению главы комитета по этике МОК Пакеретта Жирара Заппелли. Ведь ситуация, когда вместо обвиняемого в коррупции организацию возглавляет его брат, действительно вызывает определенные вопросы. Заппелли считает, что поездка шейха Ахмада в Бангкок «может рассматриваться как вмешательство в деятельность ОСА». В результате ранее устранившийся от членства в МОК шейх был дисквалифицирован на три года, а его брату отказали в признании его должности.
«Было бы целесообразно рекомендовать Исполнительному комитету МОК не признавать эти выборы на данном этапе до тех пор, пока не будет проведен полный обзор соблюдения процесса и процедуры выборов», — звучит официальный пресс-релиз МОК. На период разбирательств Азиатский регион переходит под прямое руководство МОК. Лозанна будет контролировать большую часть финансов национальных комитетов Азии. А ведь деньги — это ключевой фактор любой политики.
Олимпийский совет Азии основан в 1982 году отцом шейха Ахмада Фахадом Аль-Ахмедом Аль-Джабером Аль-Сабахом, который руководил организацией до своей смерти в 1990 году. Аль-Сабах был убит, защищая дворец Дасман в первый день иракского вторжения в Кувейт. А на следующий год в ОСА его сменил шейх Ахмад. То есть королевский дом Сабахов управляет олимпийским движением Азии уже на протяжении почти что 50 лет без перерыва. Попытка прервать единоличный контроль предприняли еще в ноябре 2018-го, когда шейх Ахмад приостановил свое членство в МОК и ушел с поста президента Ассоциации национальных олимпийских комитетов после обвинения в подделке документов.
Ахмад сразу дал понять, что сдаваться не собирается. Он подал апелляцию на решение суда первой инстанции и в настоящее время ждет его результатов. Тем не менее руководство МОК дало понять, что его исключат из комитета, даже если он выиграет дело. В Лозанне в принципе против передачи власти в ОСА по наследству. Особенно, когда сам шейх Ахмад, формально находящийся под санкциями МОК, находится в гостиничном номере прямо напротив зала, где заседает Олимпийский совет Азии и проводит кулуарные встречи с членами этого самого совета... Теперь МОК рекомендует членам национальных олимпийских комитетов воздержаться от любых контактов с шейхом Ахмадом Аль-Сабахом.
Как все эти страсти уровня «Игры престолов» затрагивают россиян и российский спорт? А дело в том, что кризис случился очень не вовремя. Статус пригласительной заявки на ближайшие Азиатские игры для атлетов из России и Белоруссии и так был под большим вопросом. Мало того что сами условия максимально строгие, вплоть до запрета на получение медалей, но и официальных подтверждений тому, что людей из Москвы и Минска ждут в китайском Ханчжоу,пока не было. Учитывая текущий скандал в Олимпийском совете Азии, можно предположить, что организаторы и вовсе откажутся от шага, связанного с политическими рисками. Вариант, при котором бразды правления в ОСА берет на себя Хусейн Аль-Мусаллам, россиян также навряд ли устроят. Подконтрольная ему World Aquatics отложила вопрос о допуске россиян и белорусов на старты под своей эгидой до конца года, несмотря на рекомендации МОК ослабить санкции. Есть ли тогда причины у Хусейна проявить лояльность к россиянам на Азиаде?