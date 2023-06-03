Норвежцы отказались от бойкота Олимпиады-2024. Они приедут в Париж, даже если допустят Россию

Здравый смысл победил политические распри.

Олимпийский совет Норвегии проголосовал за участие в Олимпийских играх вне зависимости от окончательного решения МОК по поводу ситуации со спортсменами из России и Белоруссии. Ранее ряд политических лидеров и спортивных функционеров этой страны выступил против поездки норвежских спортсменов на Игры-2024, если до Олимпиады будут также допущены и российские спортсмены. Однако хоть окно для бойкота Норвегия и оставляет, шансов на то, что спорт и здравый смысл победит эмоции, теперь намного больше.

Решение о принятии приглашения — не окончательное

В пятницу в Норвегии собрался совет национальных спортивных лидеров — местный аналог Национального олимпийского комитета. Главный вопрос — принимать или нет приглашение на Олимпиаду-2024 в Париже. На этот раз ситуация была непростая, ведь несколько руководителей норвежских федераций заявляли, что страна должна объявить бойкот, если спортсмены из России и Белоруссии будут допущены на Игры.

За радикальный подход выступал президент федерации боевых искусств Ойвинд Андреассен и глава федерации баскетбола Ян Хендрик Парманн. Последний предлагал отложить вопрос до того момента, пока МОК не выступит с окончательным разъяснением своей позиции. Напомним, что мартовские рекомендации по допуску россиян и белорусов под нейтральным флагом не касаются Олимпиады.

Вопрос участия представителей России и Белоруссии на Играх в Париже комиссия МОК собирается рассматривать отдельно, поэтому Паркманн и хотел отложить вопрос. «Я буду голосовать против предложения об участии в Олимпиаде в его нынешнем виде, — сказал он норвежским СМИ. — Решение следует отложить до более позднего времени, когда у МОК, как мы надеемся, появится достаточно решимости исключить спортсменов из России и Белоруссии, вне зависимости от того, каким флагом они прикрываются».

Однако норвежской стороне необходимо дать ответ на приглашение на Олимпиаду в Париже уже сейчас. И, к удивлению многих, большинство участников олимпийского совета проголосовали за поездку во Франции при любых обстоятельствах. Окно для бойкота все еще остается, однако предварительное согласие — уже большой шаг для победы спорта над политикой.

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За поездку в Париж выступают легкоатлеты Норвегии

Согласно решению олимпийского совета Норвегии, в Париж отправятся порядка 100 спортсменов. Руководитель совета Берит Кьолль поблагодарила за принятое решение и заявила, что интересы спортсменов превыше всего и «не надо мешать людям исполнить их мечту». «Люди важнее медалей, но медали важны для людей», — заявила чиновница.

Правда, с этим были согласны далеко не все, и ряд спикеров продолжили риторику о необходимости бойкота. «Если будут участвовать спортсмены из России и Белоруссии — эти Игры надо бойкотировать», — сказал Ойвинд Андреассен. Причем Андреассен уверен, что с его позицией солидарны и сами спортсмены. Немного успокаивает коллегу член спортивного совета Себастьян Хенриксен. Он призывает не принимать резких решений и подождать развития ситуации.

«Как правило, само согласие на участие в Олимпиаде — это формальность. Мы намерены участвовать, но в этом году мы должны остановиться и немного подумать, — обосновал свою позицию Хенриксен. — Есть ряд дилемм, но все-таки Франция — замечательная страна. Наши спортсмены готовятся, а болельщики ждут побед от норвежских спортсменов. Это важно для нации, поэтому это правильное решение».

Важно было услышать и позицию руководства норвежской легкой атлетики — одного из самых успешных в последнее время видов спорта в стране. И глава легкоатлетов Энн Фарсет поддерживает предложение спортивного совета. «Если мы объявим бойкот, то для спортсменов это будет серьезная драма», — считает Фарсет.

Ранее Норвегия рассматривала вариант бойкота Зимней олимпиады в Пекине из-за ситуации с уйгурами в Китае. Однако нежелание лишать мечты спортсменов и болельщиков вынудило страну ограничиться «дипломатическим бойкотом».

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Вспомнили бойкот Игр в Москве и Монреале

Во время дебатов стороны вспоминали опыт прежних бойкотов. В частности, самый знаменитый — отказ от поездки в Москву в 1980 году из-за начала ввода советских войск в Афганистан. В зале олимпийского совета сидели два человека, голосовавшие еще в 1979 году за бойкот московских ОИ. И даже они признали, что это была ошибка, которая не смогла решить политическую проблему и только разорвала спортивные связи почти на 10 лет.

В то же время гарантий, что Норвегия не решится на бойкот в последний момент, все еще нет. Усугубляет ситуацию внутренний конфликт в олимпийском совете страны. Сейчас ведется жесткая борьба за пост его руководителя. Кьолль может уступить свой пост Зайнеб Аль-Самараи. Последняя выглядит фаворитом предвыборной гонки, заручившись поддержкой лыжников и футболистов. За Берит — легкая атлетика и биатлон.

И ключевым вопросом в предстоящих выборах будет как раз Олимпиада. Причем как Олимпиада в Париже-2024, так и зимние 2030 или 2034 года, которые предлагается провести в Норвегии. Ведь если Кьолль против подачи заявки и вариант с Лиллехаммером-2030 не прошел одобрение правительства и жителей страны, то Аль-Самараи хочет вернуть интерес норвежцев к проведению Олимпиады.