Глава американского НОК ждет нашу сборную на Играх в Париже — правда, под нейтральным флагом.

Глава Национального олимпийского и паралимпийского комитета США Сюзанна Лайонс призвала допустить наших спортсменов до Игр-2024 в Париже. В интервью The Wall Street Journal американская чиновница заявила, что «недопуск россиян отбрасывает олимпийское движение назад». Данная позиция стала продолжением идей олимпийского саммита, который на прошлой неделе признал: необходимости в «защитных мерах», мешающих выступлению атлетов из РФ на международной арене, больше нет.

Возвращение действительно важно

«США поддерживают поиск возможностей вернуться к соревнованиям для спортсменов, которые тренировались для этого всю свою жизнь, — заявила Лайонс. — Но мы категорически против того, чтобы они вернулись под национальным флагом, в то время как их страна находятся под санкциями. Возвращение россиян действительно важно. Хоть катализатор ситуации все еще присутствует, вопрос безопасности атлетов уже не стоит так остро».

Напомню, что ранее глава МОК Томас Бах сообщил, что за участие представителей РФ в Олимпиаде-2024 выступают и организаторы предстоящих летних Игр французы. Все это, разумеется, пока является лишь пожеланиями. Запрет на выступление наших атлетов на крупных турнирах в большинстве видов спорта по-прежнему в силе. Однако очевидно, что в мировом спортивном сообществе зреет мнение: бан не только незаконен, но и глуп.

По словам Баха, в отношении российского спорта сейчас действуют «санкции» и «защитные меры». Санкции — это запрет на гимн, флаг и проведение крупных соревнований (их сейчас ослаблять никто не собирается). А «защитные меры» — это отстранение атлетов ради сохранения целостности спорта (профилактики бойкотов и недопуска на соревнования по визовым причинам). На недавнем саммите представители Азии заявили, что необходимости в «защитных мерах» против РФ в их регионе нет.

Томас Бах и Сюзанна Лайонс. Фото Global Look Press

Законен ли нейтральный статус?

Позицию азиатов поддержали и многие другие региональные объединения. Правда, МОК вместо того, чтобы отменить свои скандальные рекомендации, снова переложил ответственность на международные федерации. Именно им в ближайшее время предстоит решать вопрос о допуске наших спортсменов на отдельные соревнования. В первую очередь речь идет о тех, что проводятся в государствах, которые доброжелательно относятся к России. А чтобы уменьшить количество возможных конфликтов, есть сценарии нашего перехода в отдельных видах спорта в азиатские конфедерации.

С поисками вариантов для возвращения имеет смысл поспешить, ведь квалификация в Париж-2024 в отдельных дисциплинах уже началась. И проволочка здесь может привести к тому, что мы получим возможность выступить на ближайших Играх, но недосчитаемся нужного количества квот — их успеют распределить без нас. Ну и, конечно, отдельный болезненный вопрос — о нейтральном статусе России, за который, в частности, выступает глава Олимпийского комитета США.

С одной стороны, лучше так, чем полный пропуск Игр. Ведь мы уже и так провели без флага три Олимпиады подряд. Правда, предыдущие санкции были обусловлены антидопинговыми историями. А лишать страну госсимволов по политическим причинам — это Олимпийской хартией не предусмотрено. Однако законы в последнее время менялись на ходу уже столько раз, что возможно, похоже, все.

Но главное, что лед тронулся: мировое спортивное сообщество, в том числе западное, наконец осознало бессмысленность отстранения российских атлетов.