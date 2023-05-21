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Восемь часов на ознакомление. Почему тяжелоатлеты России лишаются шансов выступить на ОИ-2024

Отдел спорта «СЭ»
Фото Getty Images
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Наши спортсмены пропускают квалификационные соревнования, а 13 белорусских спортсменов отправляются на них в нейтральном статусе.

Российские тяжелоатлеты пропустят «Гран-при IWF», который пройдет в Гаване с 8 по 18 июня. Данный старт имеет статус отбора на Олимпийские игры-2024. Причина — отказ подписывать политические декларации для получения нейтрального статуса. Президент Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР) Максим Агапитов сообщил «СЭ», что нашим спортсменам и ФТАР предоставили всего восемь часов на ознакомление и подписание англоязычного юридического документа. В итоге россияне решили не визировать декларации. Хотя 13 белорусских спортсменов, отправивших заявки на турнир, были допущены в нейтральном статусе.

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Серый и политический

12 мая исполнительный комитет Международной федерации тяжелой атлетики (IWF) разрешил спортсменам из России и Белоруссии участвовать в соревнованиях в нейтральном статусе. Это было как раз кстати, учитывая, что менее чем через месяц в Гаване стартовал отбор на Олимпийские игры-2024 в Париж.

Критерии допуска оглашены не были, но, в отличие от своих коллег по многим международным спортивным федерациям, тянуть с условиями тяжелоатлеты не стали. Менее чем через неделю исполком IWF назвал критерии, которые многим показались странными. В частности, спортсменам и их сопровождающим предлагали носить нейтральную униформу. Она должна быть однотонной, серого цвета. Без рисунков, без надписей, включая любые аббревиатуры.

Фото Getty Images

«Почему именно серый? Они хотят нас сравнить с серыми мышами? Они не понимают одного: мы можем и в сером, и в черном, и в красном — в любом цвете, — сказал «СЭ» председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев. — Аргументация, что серый — это нейтральный цвет и нет привязки к флагам, похожа на какое-то ребячество. Вместо того чтобы на серьезном уровне обсуждать возможность допуска наших спортсменов, они думают, как сделать так, чтобы внешний вид наших атлетов никак не был сопричастен с национальной символикой».

В случае нарушения этого пункта спортсмены могут быть отстранены организаторами в любой момент соревнований. Помимо отстранения, нарушившие условия нейтрального статуса на международных турнирах спортсмены также могут быть оштрафованы на 5 тысяч долларов.

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И если с цветом формы можно как-то смириться, то еще одно решение исполкома IWF, похоже, оставляет сборную России без международных турниров. Все лидеры нашей команды находятся на дотации в ЦСКА и «Динамо», а тяжелоатлетам, претендующим на получение нейтрального статуса, необходимо заполнить индивидуальные декларации. В них спортсмены должны подтвердить, что не имеют в настоящее время никаких контрактных или других связей с вооруженными силами, органами государственной безопасности или другими структурами, оказывающими поддержку в проведении СВО.

В итоге эти декларации наши спортсмены не подписали. «На момент окончания установленного срока (15 мая 2023 года) от спортсменов и обслуживающего персонала с российским паспортом не поступало подписанных деклараций, — говорится в заявлении пресс-службы IWF. — Поэтому тяжелоатлеты и связанный с ними персонал с российскими паспортами лишились возможности попасть на предстоящее соревнование на Кубе».

Фото Getty Images

Мимо Парижа?

При этом в IWF сообщили, что 13 белорусских спортсменов, отправивших заявки на турнир, были допущены в нейтральном статусе. Таким образом, белорусы сохраняют шансы отобраться на Игры-2024. Мы же пропускаем главные квалификационные соревнования.

«Нам дали всего восемь часов на ознакомление и подписание многостраничного документа на английском языке, который IWF готовил несколько месяцев, — отметил «СЭ» президент ФТАР Максим Агапитов. — Понятно, что за такой короткий период у нас не было возможности вникнуть в его детали и понять, насколько это целесообразно. Видимо, на это и был расчет. Чтобы мы бездумно подписали странный политический документ, лишь бы получить допуск на квалификационные соревнования. Понятно, что такое отношение неприемлемо».

С подобными проблемами уже столкнулись и наши фехтовальщики. Действительно, пункт, затрагивающий спортсменов-военнослужащих, — один из самых болезненных в мартовском решении исполкома МОК.

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Это говорит о полном непонимании Томаса Баха и его соратников устройства российского спорта, а также трудовых отношений в армии и силовых структурах РФ. Во-первых, непонятно, что имеется в виду под «спецслужбами». Например, в обществе «Динамо», помимо сотрудников Росгвардии, полиции и ФСБ, состоят атлеты из других структур — МЧС и таможни. Во-вторых, в игровых видах (футболе, хоккее, баскетболе, волейболе, гандболе и так далее) команды ЦСКА, СКА и «Динамо» часто принадлежат частным компаниям, а их спортсмены — гражданские лица, которые не числятся ни в армии, ни в силовых ведомствах.

В-третьих, многие представители того же ЦСКА — вольнонаемные, то есть люди без званий, имеющие контракт со спортклубом (например, как инструкторы). И в таком трудовом соглашении точно нет ничего про поддержку боевых действий. Впрочем, этого нет и в контрактах военных. Хотя понятно, что критика решений руководства страны и служба в армии несовместимы. Но дискредитация ВС РФ — уголовное преступление и для гражданских. И в этом плане непонятно, чем принципиально солдаты и офицеры отличаются от всех остальных законопослушных жителей России.

Олимпиада
Сборная России по тяжелой атлетике
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