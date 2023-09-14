Правозащитники требуют от МОК отстранить Иран от Олимпиады-2024. Насколько это реально?

Иранская сборная давно подвергается политическим нападкам, но сейчас они воспринимаются совершенно в другом свете.

Крупнейшие западные СМИ опубликовали обращение в МОК группы правозащитников иранского происхождения. Лауреат Нобелевской премии мира иранка Ширин Эбади и бывший профессиональный боксер, чемпион мира по версии WBA Махьяр Моншипур требуют отстранить сборную Ирана от участия в Олимпиаде-2024 из-за якобы имеющей место дискриминации женщин в этой стране (в целом и в спорте — в частности). В ведомстве Томаса Баха ответили, что «внимательно следят за этой ситуацией», однако вероятность того, что на ближайших Играх в Париже против иранцев введут какие-то санкции, не слишком велика. МОК сейчас хватает политических заморочек вокруг «русского вопроса». Тем не менее напряженность вокруг иранцев в мировом спорте возникает регулярно. Насколько справедливы эти нападки?

Риторика эмигрантов

Прежде всего надо понимать, что Иран находится в жестком идеологическом клинче с Западом уже почти 45 лет — со времен Исламской революции. В силу культурных особенностей страна эта весьма закрытая и не слишком изощренная в международном политическом пиаре. При этом — большая и сложная в этническом и социальном отношениях. За четыре десятилетия за Западе сформировалась серьезная диаспора иранских эмигрантов и их детей, которые, мягко говоря, не питают любви к правящему режиму своей исторической родины. И делают все, чтобы растоптать его репутацию. Вот и сейчас фронтмены письма в МОК давно не живут в своей стране. Махьяр Моншипур покинул Иран в 11 лет и всю карьеру в боксе строил во Франции. А правозащитница Ширин Эбади с 2009 года живет в изгнании в Великобритании.

Ширин Эбади. Фото Global Look Press

В письме, которое эти активисты отправили в МОК, говорится, что Иран нарушает правило недискриминации в спорте, прописанное в Олимпийской хартии. Речь о пункте 6 основополагающих олимпийских принципов, где указывается, что в олимпийском движении не может быть никакой формы дискриминации: «расового, языкового, религиозного, политического характера, по признаку цвета кожи, пола, сексуальной ориентации, наличия иного мнения, национального или социального происхождения, обладания собственностью, рождения или иного статуса». Буквально на этой неделе исполком МОК говорил о гармонизации олимпийских идеалов со Всеобщей декларацией прав человека ООН. Так что при других обстоятельствах антииранских активистов точно горячо поддержали бы в Лозанне.

Моншипур и Эбади ссылаются на то, что женщинам в Иране по религиозным причинам запрещено заниматься некоторыми видами спорта, например — борьбой, боксом, плаванием и парусным спортом. Бывший главный тренер иранской сборной по женской борьбе Ширин Ширзад, эмигрировавшая в Нидерланды, заявила, что некоторые атлетки, опасаясь преследований, сейчас вынуждены «тренироваться в квартирах и подвалах». Ну и далее следует привычный набор обвинений — о требовании выступать в хиджабах и о недопуске женщин на трибуны на мужских соревнованиях (официально он отменен, но по факту вроде бы все равно действует). До недавнего времени все эти факты вызывали негативную реакцию, в том числе и в России. Однако последние события в спортивной политике заставляют относиться к обвинениям правозащитников более осторожно.

Эльназ Рекаби. Фото Global Look Press

Хиджаб как источник скандалов

Спорт в Иране давно стал внешнеполитическим фактором, через который на эту страну пытаются надавить оппоненты за рубежом. Банальный вроде бы момент с хиджабами для спортсменок регулярно становится поводом для скандалов и формальной причиной для эмиграции некоторых иранок. Так, недавно одна из ведущих шахматисток Ирана Сара Хадем сыграла на чемпионате мира по рапиду и блицу без мусульманского платка, после чего бежала в Испанию, заявив, что на родине за нарушение дресс-кода ждет чуть ли не тюрьма. На чемпионате Азии по скалолазанию Эльназ Рекаби выступила с непокрытыми волосами и тоже говорила, что опасается расправы на родине.

Также постоянный источник скандалов — политика на отказ от соперничества иранцев с израильтянами. Некоторых спортсменов якобы вынуждают симулировать травмы или не выпускают на поединки, лишь бы не допустить появления в одном кадре с представителями страны, которую Иран не признает. В 2019 году иранский дзюдоист Саид Моллаи бежал из страны после того, как отказался бойкотировать схватку против израильтянина Саги Муки на чемпионате мира. Позже Саид стал гражданином Монголии, подружился с Муки и даже посетил Израиль в 2021 году. Из-за этой истории Иран получил четырехлетний запрет на участие в международных соревнованиях по дзюдо. Дисквалификация истекает 17 сентября этого года.

Молодой шахматист Алиреза Фируджа также покинул Иран после того, как национальная федерация в 2019 году на турнире Grenke Chess Open запретила ему играть против израильтянина Ора Бронштейна. Сейчас Фируджа под флагом Франции является одним из сильнейших гроссмейстеров мира. И таких историй достаточно много, хотя есть и обратные ситуации. Например, в США и некоторых других странах считают Корпус стражей Исламской революции террористической организацией и не дают виз иранским спортсменам, которые являются его членами. При этом в Иране Корпус — совершенно легальная организация, и многие спортсмены считают честью в ней состоять.

И надо признать, что Иран не единственная страна мира с подобными историями. Спортивно-политические беглецы есть и в Китае, и в Белоруссии, и даже в США.

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Почему бы не начать с себя?

Имеет ли место дискриминация женщин в иранском спорте? Однозначно ответить сложно, ведь речь об очень политизированном понятии, культурных традициях и внутренней жизни закрытой восточной страны. Совершенно точно тотального запрета на женский спорт, как у афганских талибов, в Иране нет. В иранской делегации на Олимпиаде-2020 значились десять спортсменок в шести видах спорта. При этом спортсменов-мужчин в заявке было 55, так что над гендерным паритетом и развитием женского спорта в Иране точно еще предстоит много работать. Другой вопрос — надо ли делать это при помощи международных санкций и угроз отстранения от Олимпиады?

Три года назад в мировом спорте бушевал большой скандал, связанный со смертным приговором в Иране в отношении бывшего борца греко-римского и вольного стилей Навида Афкари. За сохранение жизни этого оппозиционера выступали МОК, глава UFC Дана Уайт, многие знаменитые спортсмены писали письма в его поддержку. Но правосудие Ирана осталось непреклонным — Навида умертвили через повешение. Похожая история была с чемпионом страны по карате Мохаммадом Мехди Карами и футболистом Амиром Реза Наср-Азадани. Во всех этих случаях во внутренние дела Ирана пытались вмешаться через спорт.

Кроме того, недавно во Франции чуть не арестовали президента иранского Паралимпийского комитета, предъявив ему обвинения в пытках и преступлениях против человечности. Очевидно, что у Ирана много внешних врагов и на Западе, и в Азиатском регионе. Есть целая армия активной оппозиции из числа эмигрантов, да и внутри страны тоже имеются разные мнения.

Всемирная декларация прав человека и пункт 6 основополагающих олимпийских принципов — это очень здорово. Однако повод ли это для того, что устраивать травлю иранских сборных? В спорте, как мы смогли убедиться на собственном печальном опыте, и так слишком явный перебор политики. А тем на Западе, кто слишком обеспокоен правами человека в иранском спорте, стоит начать с себя — ведь многим странам Европы и Северной Америки в этом плане до сих пор очень далеко до идеала.