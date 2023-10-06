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Сегодня, 16:35

У организаторов Олимпиады в Париже — новая головная боль. Столицу Франции атакуют постельные клопы

Париж переживает нашествие постельных клопов перед Олимпиадой-2024
Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
Клопы угрожают Парижу и Олимпиаде.
Фото Global Look Press
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В городе практически не осталось отелей без кровососущих паразитов.

Не хочется говорить, что Олимпиаду в Париже кто-то проклял, но подобное ощущение невольно складывается, когда обдумываешь, с чем пришлось столкнуться оргкомитету Игр. Грязная вода в Сене, бездомные, геополитика... а теперь еще и постельные клопы.

Ситуация звучит как анекдотичная, однако жителям столицы Франции сейчас не до смеха — соцсети завалены видео с нашествием насекомых. Они везде, от метро и аэропорта до Лувра, от дешевых хостелов до пятизвездочных отелей. До старта Игр меньше года, и эксперты опасаются, что кровососы могут помешать проведению соревнований.

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Клопы от больниц до аэропорта

Многие боятся зомби-апокалипсиса и высадки на Землю инопланетян. Однако есть более реалистичный сценарий — нашествие насекомых. Так в Париже едва не остановилась привычная жизнь. Люди не могут свободно есть или спать, поскольку практически везде их поджидают непрошеные гости — постельные клопы.

На самом деле проблема увеличения числа кровососущих паразитов в столице Франции развивалась последние пять лет, однако особенную актуальность она получила именно сейчас, потому что теперь ее невозможно игнорировать. О ситуации с клопами в Париже пишут и говорят крупнейшие мировые СМИ, которые задаются логичным вопросом: сможет ли город обеспечить безопасную Олимпиаду, если не способен победить крошечных жучков?

Фото Global Look Press

Французские власти уверяют, что у них есть план по борьбе с паразитами, поэтому Олимпийским и Паралимпийским играм ничего не угрожает. Но в это трудно поверить, изучив французские соцсети, ведь кровососы везде — в домах парижан, в кинотеатрах, в больницах, даже в аэропорту имени Шарля де Голля и автобусах.

Ряд страховых компаний стал принимать расширенный пакет услуг, в который входят гарантии относительно «захвата» жилища клопами, а министр транспорта Клемент Бон заявил, что разрабатывает новые стандарты дезинфекции в поездах и трамваях, чтобы пассажиры чувствовали себя безопасно.

Понимает, что ситуация вышла из-под контроля и заместитель мэра Парижа Эммануэль Грегуар. В своем письме премьер-министру Элизабет Борн Грегуар просит принять решительные меры. «Нужно действовать быстро, потому что до Олимпиады осталось не так много времени, как кажется», — напоминает Эммануэль.

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Помимо клопов город атакуют крысы и комары

Французское правительство заказало у агентства ANSES отчет по ситуации с клопами. Данные получились неутешительными, в период с 2017 по 2022 год до 11% домохозяйств по всей стране были заражены клопами, а в Париже цифра доходит и до 22%.

При этом степень зараженности не зависит от благосостояния той или иной семьи. Среди основных причин резкого роста популяции паразитов эксперты называют устойчивость клопов к инсектицидам — химическим препаратам, предназначенным для уничтожения насекомых.

Министр здравоохранения Франции Орельена Руссо попытался всех успокоить, но сделал это своеобразно. Он заявил, что повода для паники нет, поскольку «клопы всегда жили среди нас, так было, есть и будет». Однако шокированные гости столицы Франции и местные жители с ним не согласны.

Фото Global Look Press

По городу даже стали встречаться предупреждения о риске неожиданной встречи с клопами. На Лионском вокзале, например, пассажирам рекомендуется не раскрывать свой багаж и не ставить его на пол. Поскольку, если паразиты проберутся в личные вещи, то можно привести их домой, что способствует созданию новой колонии.

Во Франции есть учреждение по наблюдению за паразитами — Национальный институт изучения и борьбы с клопами (INELP). Так вот он отчитался, что уровень заражения мелкими кровососами в Пятой республике хоть и выше, чем в предыдущие годы, но поддается контролю. Пик их распространения приходится на конец лета, июль и август — ровно в сроки Олимпиады. Однако использование современных средств борьбы с паразитами должно купировать проблему.

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В любом случае президент INELP Мари Эффрой настоятельно просит проводить регулярную дезинфекцию всех олимпийских объектов и мест скопления людей. А людям советует не скатываться до паранойи, когда клопы «буквально мерещатся повсюду».

Правда, одними только клопами головная боль оргкомитета Игр-2024 не ограничивается. Газета Le Parisien пишет о тревожной ситуации с крысами и комарами, конфликте с сообществом букинистов, которое отказывается покидать набережную Сены, где должны проходить церемонии награждения призеров и победителей, а также о попытке запрета крупнейшей платформы по бронированию жилья Airbnb, ставшей в Париже едва ли не монополистом. Так что вызовов у мэра города Анн Идальго хватает.

Олимпиада
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