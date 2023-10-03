Бах объяснил разницу между Украиной и Йеменом. Новый раунд споров о россиянах на Олимпиаде-2024

Глава МОК отверг обвинения в двойных стандартах при помощи новых туманных формулировок.

В швейцарской Лозанне состоялся двухдневный форум олимпийцев, в котором приняли участие более 400 спортсменов, а также представители МОК и ВАДА. Единственной делегатке из России Ладе Задонской было отказано в аккредитации без внятного объяснения причин. При этом одна из самых острых тем для обсуждения на заседании касалась нашей страны. Во время сессии вопросов и ответов лидеру олимпийского движения Томасу Баху пришлось объяснять свою позицию по допуску на Олимпиаду в Париж представителей России и Белоруссии. И немецкий функционер, как всегда, прекрасно справился с этой задачей, снова запутав всех своими формулировками.

Международные соревнования — не только для тех, кто думает одинаково

У Томаса Баха есть удивительная особенность говорить на болезненные темы так, что его слова потом можно трактовать в какую угодно сторону. Практически каждое его выступление о санкциях против России приходится расшифровывать с учетом предыдущего бэкграунда и разных домыслов, и далеко не всегда это получается. Вот и сейчас дискуссия в Лозанне с участием президента МОК оставила многих в недоумении. Вроде как бывший немецкий фехтовальщик высказался за выступление наших атлетов в Париже-2024 в нейтральном статусе, но при этом поддержал украинцев, выступавших за полное отстранение представителей России и Белоруссии.

Самым показательным получился разговор о двойных стандартах, который начался с выступления боксера из Йемена Мохаммеда Аль-Карнаса. Он высказал недоумение тем, что МОК не защищает атлетов из его страны столь же рьяно, как украинцев. Конфликт в Йемене с 2014 года унес жизни более 150 тысяч человек и создал гуманитарную катастрофу. Непосредственное участие в вооруженном противостоянии на стороне свергнутого президента страны Абда Хади принимает Саудовская Аравия и некоторые другие страны Аравийского полуострова. При этом никакие санкции в отношении этих государств в спортивном мире даже не обсуждаются. В отличие от ситуации с Россией и Белоруссией.

«Нас обвиняют в двойных стандартах в ситуации с российскими спортсменами, — цитирует Баха ТАСС. — Мы должны защитить спортсменов, а найти баланс не так просто: с одной стороны, наша миссия — объединить всех спортсменов в мирных соревнованиях, и эта миссия еще более важна для стран и команд, которые находятся в состоянии конфликта, потому что если бы международные соревнования проводились только между странами, чьи государства думают одинаково, то тогда бы международные соревнования больше не могли бы выполнять объединяющую функцию, это были бы просто хорошие соревнования. Но если вы соревнуетесь в состоянии конфликта, то это означает, что вы стараетесь найти выход как минимум одним способом, в обстановке, где все соблюдают одинаковые для всех спортсменов правила».

Томас Бах и Тегла Лорупе. Фото Global Look Press

Спортсмены из России, Белоруссии и Украины должны объединиться?

Разница в ситуации с Украиной и Йеменом, по словам Баха, в том, что «строгость санкций в отношении России вызвана беспрецедентностью ситуации с нарушением олимпийского перемирия». Речь о том, что российская спецоперация была начата 24 февраля 2022 года, в то время как МОК и ООН призывали все страны воздержаться от вооруженных конфликтов с 4 февраля (со дня открытия Игры в Пекине) до 20 марта 2022 года (через семь дней после закрытия Паралимпиады). Однако с юридической точки зрения эти претензии выглядят странно, ведь документ о перемирии носил декларативный характер, и попытки МОК судить не спортивную структуру, а правительство суверенной державы тоже, мягко говоря, некорректны.

При этом Бах очень благожелательно отнесся к выступлению руководителя олимпийской сборной беженцев кенийки Теглы Лорупе, которая призвала спортсменов из России, Белоруссии и Украины объединиться и показать пример миру. Лорупе процитировала высказывание Нельсона Манделы про объединяющую силу спорта. Однако после этого делегат Международного паралимпийского комитета Влада Кравченко, мальтийская спортсменка украинского происхождения, напомнила участникам совещания, что родина Манделы — Южная Африка — в эпоху апартеида (1964-1988) была отстранена от выступления на Олимпиадах. «У нас есть чему поучиться у прошлого», — сделала прозрачный намек Кравченко.

Вообще, участие в форуме украинских спортсменов при отсутствии россиян придало ему совершенно конкретный политический окрас. Так украинский дзюдоист Георгий Зантарая заявил Баху, что его страна не понимает, почему российским спортсменам предлагается нейтральный статус, и предложил всем нейтралам из России и Белоруссии присоединиться к сборной беженцев. Своего земляка поддержала украинская бегунья Анна Рыжикова, заявив, что российские атлеты должны нести ответственность за то, что молчат и публично не поддерживают своих украинских коллег, ссылаясь на российские законы.

Томас Бах. Фото Global Look Press

Защитить коллег-спортсменов

В ответ на претензии украинцев глава МОК напомнил, что в данный момент в мире пылают 28 вооруженных конфликтов. «Мы должны защитить наших коллег-спортсменов, которые не имеют к ним никакого отношения», — заявил Бах, при этом так и не озвучив конкретные критерии, по которым МОК собирается определять «политический нейтралитет» тех россиян, которых допустят в Париж-2024. Сама по себе законность «проверок на благонадежность» вызывает огромные вопросы с точки зрения Олимпийской хартии. Но, видимо, МОК не в состоянии от нее отказаться под давлением западных медиа и спонсоров. Не исключено, что определенность в саге с допуском россиян на ОИ-2024 наступит 15-17 октября на сессии в индийском Мумбаи.

Напомню, что с марта нынешнего года в спорте действует придуманная Бахом система трех фильтров, якобы призванная обеспечить «политический нейтралитет» представителей России. Глава МОК неоднократно высказывался о ней положительно, так что велика вероятность ее переноса на Игры в Париже. Система предполагает запрет на командные старты (в том числе в индивидуальных видах спорта, например, на эстафеты и групповые дисциплины), отказ в заявках представителям Вооруженных сил (спортклубов ЦСКА и «Динамо»), а также недопуск спортсменов, которые публично поддерживают СВО и в целом пропагандируют политику российского руководства.

В России эти критерии считают дискриминационными, а самый большой гнев вызывают политические декларации, которые ради допуска к стартам предлагают подписать некоторые международные федерации. Ряд наших сборных уже заявили о категорическом неприятии тезисов, изложенных в таких документах. Надо полагать, что добровольный отказ от подобного способа попадания на мировую арену продолжится и в отношении Олимпиады-2024. Хотя официальная позиция руководства России состоит в том, что спортсмены могут сами решать этическую дилемму выступления без флага и с объявлением «нейтралитета».