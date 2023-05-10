В вопросе возращения россиян на зарубежные старты нет единства. Почему не помогли рекомендации МОК?

Международные федерации не спешат принимать решения.

Рекомендации МОК о допуске российских и белорусских спортсменов к участию в соревнованиях в нейтральном статусе были озвучены 28 марта. Данная позиция вызвала огромный резонанс в спортивном сообществе и буквально расколола его на несколько частей. Но все споры пока в основном носят теоретический характер, поскольку конечные решения принимают конкретные федерации, у которых есть свои дедлайны (либо они уже рассматривали вопрос ранее). Вердикт МОК — весомый аргумент в пользу россиян. Но уже очевидно, что возвращение будет долгим, даже если от лица федерации уже прозвучало соответствующее заявление.

Виды спорта, в которые россияне допущены еще до новой политики МОК:

теннис

велошоссе, велотрек, BMX, маунтинбайк

дзюдо

шахматы

фехтование

самбо

автоспорт

бокс

шашки-64

вейксерфинг

В ряде видов спорта решение о допуске прозвучало еще до рекомендаций МОК. Так, Международная федерация фехтования (FIE) среди первых приняла решение о возвращении россиян и белорусов к участию в соревнованиях. Это произошло в ходе конгресса, который состоялся 10 марта. И хоть решение вступило в силу в середине апреля, появлению наших спортсменов на турнирах мешают другие нюансы. FIE затянула вопрос из-за массы ненужных проверок. Наши атлеты уже пропустили этап Кубка мира в Сеуле, который является отборочным на Олимпийские игры в Париже. С предстоящими в мае соревнованиями история та же — россиян нет в списках участников.

Международная федерация дзюдо (IJF) допустила до турниров спортсменов из России и Белоруссии. Однако уже на ближайшем старте возникли проблемы — нескольким российским дзюдоистам и делегатам было отказано после проверки биографических данных с анализом их высказываний о событиях на Украине. А на самом турнире российских болельщиков удалили с трибун из-за георгиевских лент.

О допуске россиян принял решение совет директоров Международной ассоциации бокса (IBA) —оно вступило в силу еще 5 октября. В марте наши девушки уже выступили на чемпионате мира в Индии, а Анастасия Демурчян даже сумела отличиться, завоевав золотую медаль. В настоящее время в Ташкенте проходит мировое первенство среди мужчин. На нем присутствуют россияне, и из-за этого США, Канада и ряд европейских государств бойкотируют турнир.

В некоторых видах спорта нейтральные атлеты из России и Белоруссии могли спокойно выступать и до рекомендаций МОК. Это в первую очередь теннис — россияне практически беспрепятственно выступали весь год в нейтральном статусе. Разве что были вынуждены пропустить Уимблдон по решению организаторов. А Даниилу Медведеву даже удалось некоторое время побыть первой ракеткой мира.

В автоспорте наши спортсмены стартовали в нейтральном статусе, но на жестких условиях — после подписания политической декларации. Многие отказались от этого и предпочли провести внутренний сезон. Похожая ситуация в шахматах — россияне участвовали в соревнованиях в нейтральном статусе (за исключением командных стартов), правда без дополнительных условий. Наш гроссмейстер Ян Непомнящий участвовал в матче за шахматную корону, в котором уступил Дин Лижэню. Недавно Федерация шахмат России (ФШР) перешла в Азиатскую шахматную федерацию (ACF), что открывает для россиян новые возможности, однако по-прежнему — без флага и гимна.

Также россияне могли участвовать все это время и в соревнованиях по вейксерфингу — под своим флагом и со своим гимном. Были наши и на турнирах по самбо — в нейтральном статусе российским спортсменам удалось выиграть медальный зачет чемпионата мира. В шашках-64 россияне в сентябре завоевали по две золотые и серебряные награды на чемпионате мира в Болгарии.

Международный союз велосипедистов (UCI) отстранил российские команды от соревнований, но организация сохранила возможность для российских и белорусских гонщиков участвовать в турнирах в нейтральном статусе. Поэтому дальнейшее заявление UCI о возвращении россиян выглядело даже немного странным.

Нина Райнбах. Фото Global Look Press

Виды спорта, в которые россияне допущены по рекомендации МОК или объявлено о намерениях допустить:

борьба

гребля на байдарках и каноэ

стрельба из лука

тхэквондо

настольный теннис

скейтбординг

современное пятиборье

гольф

триатлон

спортивная стрельба

академическая гребля

Список федераций, которые после рекомендаций МОК озвучили решение о допуске российских спортсменов, медленно, но верно расширяется. Одной из первых о готовности допустить россиян и белорусов к соревнованиям в нейтральном статусе еще 30 марта заявила Международная федерация настольного тенниса (ITTF). Организация поддержала допуск игроков на строгих условиях нейтралитета.

Всемирная федерация тхэквондо 3 апреля также решила допустить российских и белорусских спортсменов на соревнования под эгидой организации. Первым стартом, который пройдет с их участием, будет чемпионат мира в Азербайджане с 29 мая по 6 июня.

Бюро Объединенного мира борьбы (UWW) 4 апреля также озвучило положительное решение по русскому вопросу и предложило смягчить критерии для тех атлетов, которые, в частности, работают по контракту с военными организациями. Команды до 15 и до 17 лет проверять на связи с силовыми структурами не стали и допустили немедленно. Первые старты с участием россиян должны пройти в сентябре — на чемпионате мира, который пройдет с 16 по 24 сентября в Белграде.

Международная федерация по скейтбордингу 12 апреля объявила, что поддерживает возвращение независимых нейтральных спортсменов с российскими и белорусскими паспортами, чтобы «атлеты разных национальностей вместе могли выступать в нашем спорте». В настоящее время World Skate занят разработкой независимой оценочной процедуры, чтобы сделать возможным и подготовить план возвращения атлетов.

13 апреля исполнительный комитет Международного союза триатлона (World Triathlon) допустил спортсменов из России и Белоруссии к международным соревнованиям в нейтральном статусе. К участию в мероприятиях под эгидой организации будут допущены независимые нейтральные спортсмены с российскими и белорусскими паспортами, а также официальные лица обеих стран.

Международная федерация гребного спорта (World Rowing) сообщила ТАСС 19 апреля, что создала рабочую группу, которая определит условия участия российских гребцов в международных соревнованиях и квалификационных олимпийских турнирах на Игры-2024. Критерии и сроки возвращения будут объявлены позднее.

Международный союз современного пятиборья (UIPM) 20 апреля поддержал позицию МОК, который рекомендовал допускать российских спортсменов на соревнования в нейтральном статусе. Теперь организация будет работать над разработкой необходимых процессов независимой проверки, чтобы облегчить возвращение россиян и белорусов.

Всемирная федерация стрельбы из лука (World Archery) 21 апреля выразила готовность допустить россиян и белорусов к международным стартам в нейтральном статусе. Но речь идет только об индивидуальных соревнованиях. Что касается конкретных критериев допуска, то данный вопрос, по словам главы Российской федерации стрельбы из лука Владимира Ешеева, отложен до конца июля.

Международная федерация спортивной стрельбы (ISSF) 26 апреля сообщила, что дала разрешение на выступление атлетам из России и Беларуси в международных турнирах при условии нейтрального статуса: спортсмены не должны быть связаны с вооруженными силами своих стран и обязаны принять все предложенные федерацией условия. Специальная организованная исполкомом комиссия обозначит дальнейшие условия и сроки возвращения.

Международная федерация каноэ 30 апреля также сообщила в пресс-релизе о решении допустить российских и белорусских спортсменов. Однако заявки атлетов будут рассмотрены специальной комиссией, которая еще не создана. Она и установит правила, по которым начнут рассматривать вопрос о допуске.

Правление Международной федерации гольфа (IGF) 6 мая объявило, что принято решение допустить россиян и белорусов до международных турниров в нейтральном статусе. Гольфисты смогут участвовать в международных турнирах только в качестве индивидуальных нейтральных спортсменов, также они должны будут соответствовать антидопинговым правилам. Флаги, гимны, цвета или другая символика, связанная с Россией и Белоруссией, запрещаются во время соревнований.

Эйдриан Меронк. Фото Global Look Press

Где россияне не допущены, несмотря на рекомендации МОК:

легкая атлетика

ориентирование

конный спорт

с ерфинг

бадминтон

биатлон

любительское ММА

мотоспорт

Но не все федерации проявили лояльность, несмотря на критерии МОК. Так, 29 марта в Международной федерации легкоатлетических федераций заявили, что сохранят отстранение россиян от соревнований, несмотря на рекомендации МОК. Но позднее, 13 апреля, организация приступила к формированию рабочей группы, которая должна будет определить условия допуска российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях.

Международная федерация спортивного ориентирования (IOF) 13 апреля сообщила о продлении отстранения российских и белорусских спортсменов. 15 апреля ту же позицию озвучила и Международная ассоциация серфинга (ISA), сохранив санкции в силе.

Международная федерация конного спорта после экстренного заседания 5 апреля объявила, что сохранила запрет на участие российских и белорусских спортсменов в международных соревнованиях. Федерация конного спорта России (ФКСР) планирует опротестовать это решение в Спортивном арбитражном суде (CAS).

Всемирная федерация бадминтона обсудит рекомендации МОК по возвращению российских и белорусских спортсменов на международные соревнования, рассказал «СЭ» 7 апреля пресс-атташе организации Ллойд Грин. Смена политики в отношении россиян возможна только при участии Совета федерации, заседание которого пройдет 26-28 мая в Куала-Лумпуре. Но на данный момент все санкции остаются в силе.

А международный союз биатлонистов (IBU) даже не планирует в ближайшее время рассматривать вопрос возвращения российских и белорусских спортсменов к турнирам под своей эгидой: «Учитывая текущую ситуацию на Украине, причины, которые привели к решению конгресса, все еще остаются в силе, и еще не пришло время пересматривать это решение», — говорилось в пресс-релизе Международного союза биатлонистов.

Международная федерация смешанных единоборств (IMMAF), в отличие от профессиональных ММА, лишила членства в организации союз ММА России и запретила российской сборной выступать на чемпионатах мира и Европы. Рекомендации МОК также не изменили мнения организации.

Подобной позиции придерживается и Международная федерация мотоциклетного спорта (FIM), которая сохранила в силе решение об отстранении россиян и белорусов от участия в турнирах под своей эгидой.

Альваро Баутиста. Фото Global Look Press

Виды спорта, не предполагающие допуска, согласно рекомендациям МОК:

футбол, мини-футбол, пляжный футбол

баскетбол, баскетбол 3х3

волейбол, пляжный волейбол

гандбол

хоккей с шайбой

керлинг

хоккей на траве

бенди

регби

водное поло

Рекомендации МОК относительно участия спортсменов в командных соревнованиях выглядят особенно жестко. В заявлении говорится: «Допущенные спортсмены должны участвовать в соревнованиях как Individual Neutral Athletes (индивидуальные нейтральные атлеты) и использовать AIN в качестве аббревиатуры». По сути, этот пункт ставит крест на всех соответствующих видах спорта.

Надеяться на то, что хоккейные и футбольные ассоциации могут принять свое независимое решение, пока не приходится. Совет Международной федерации хоккея еще 22 марта продлил отстранение сборных России и Белоруссии от международных турниров.

В IIHF считают, что пока небезопасно возвращать сборные России и Беларуси к участию в соревнованиях под эгидой организации. А ближайший срок рассмотрения возвращения россиян — март 2024 года.

Что касается футбола, то пока ни ФИФА, ни УЕФА никаких заявлений не делали. Разве что последовала реплика главы УЕФА Александра Чеферина о том, что вопрос о допуске российских сборных и клубов до международных соревнований сложно будет пересмотреть до конца событий на Украине. В общем, никакой конкретики.

Александер Чеферин. Фото Global Look Press

Не вынесли решения:

гимнастика, художественная гимнастика, прыжки на батуте

парусный спорт

плавание, прыжки в воду, синхронное плавание

тяжелая атлетика

сквош

скалолазание

карате

лыжные гонки, горнолыжный спорт, прыжки с трамплина, двоеборье, фристайл, сноуборд

санный спорт

бобслей, скелетон

фигурное катание, конькобежный спорт, шорт-трек

ски-альпинизм

танцевальный спорт

шашки-100

Довольно много спортивных федераций держит спортсменов в томительном ожидании. Причем ряд из них — это очень популярные в России виды спорта. Речь идет о таких дисциплинах, как фигурное катание, художественная гимнастика и лыжный спорт. Но нотки надежды для представителей этих видов спорта есть — в виде дедлайна по рассмотрению «русского вопроса».

Совет Международного союза конькобежцев (ISU) рассмотрит вопрос допуска российских и белорусских спортсменов к соревнованиям в июне или октябре, сообщает пресс-служба организации. Также CAS в начале мая рассматривал апелляцию Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) и Союза конькобежцев России на решение ISU об отстранении. Итог пока не был обнародован.

Что касается гимнастики, то ответ на данный вопрос прояснится совсем скоро — 12-13 мая на заседании совета FIG. И исходя из заявлений некоторых руководящих лиц, спортсмены могут рассчитывать на положительный исход. В частности, 29 марта организация сообщила ТАСС, что может пересматривать меры в зависимости от развития обстоятельств. Иными словами, допустила отмену санкций.

За лыжные гонки тоже можно скрестить пальцы, так как вопрос будет рассмотрен в ближайшее время. Международная федерация лыжного спорта и сноубординга (FIS) обсудит допуск российских и белорусских спортсменов к соревнованиям под своей эгидой 24 мая на заседании совета организации. Также дедлайны рассмотрения вопроса обозначили Международная федерация водных видов спорта 23 июля, парусный спорт — 18 мая, санный спорт — 17 июля.

Александр Большунов и другие лыжники во время гонки. Фото Global Look Press

Ряд ассоциаций на данный момент решения не вынесли. Так, международная федерация бобслея и скелетона ответила на запрос «СЭ» о рекомендациях МОК по допуску российских и белорусских спортсменов на международные старты, в котором допустила, что атлеты могут вернуться на соревнования уже в начале сезона-2023/24. Но официального вердикта от них пока не последовало.

Похожая ситуация и со сквошем: в пресс-службе Всемирной федерации (WSF) сообщили, что намерены на ближайшем заседании правления рассмотреть возможность возвращения российских спортсменов на соревнования под своей эгидой.

На данный момент нет решения или какого-либо обнадеживающего заявления по тяжелой атлетике, карате, скалолазанию и других. Но все может измениться в ближайшее время — ведь с момента обнародования рекомендаций прошло чуть больше месяца.