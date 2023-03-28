Допустят до Олимпиады и добавят тумана? Чего ждать от решения МОК по «русскому вопросу»

Сегодня исполком Международного олимпийского комитета должен дать рекомендации по ослаблению санкций в отношении российских спортсменов.

Сегодня начинается трехдневное заседание исполкома МОК, которое может стать определяющим для международных перспектив нашего спорта. Предполагается, что Томас Бах и его коллеги откажутся на нем от своих скандальных рекомендаций, закрывших весной прошлого года для россиян и белорусов крупные соревнования в большинстве видов спорта. Главная интрига в том, какими условиями обставят возвращение представителей России и Белоруссии. И в том, как их собираются воплощать в жизнь международные федерации. Ведь в боксе и фехтовании снятие санкций сопровождается громкими истериками западных сборных.

Томас Бах. Фото Reuters

Глобальный Юг против Глобального Севера

Накануне члены исполкома МОК провели серию консультаций по острой политической теме с национальными олимпийскими комитетами, международными федерациями и представителями спортсменов. Очевидно, что в случае благоприятного для России и Белоруссии решения западные СМИ обрушат на Томаса Баха тонны грязи. Поэтому поддержка сторонников возвращения главе олимпийского движения сейчас крайне необходима. И, судя по всему, он ее получил. Во всяком случае портал Inside the Games пишет, что «большинство международных федераций и континентальных олимпийских ассоциаций поддержали Баха, хотя в деталях не все придерживаются единой точки зрения».

— У нас состоялась видеоконференция, созванная МОК по теме участия российских и белорусских атлетов в Олимпийских играх 2024 года в Париже, — рассказал Rai глава олимпийского комитета Италии Джованни Малаго. — МОК подтвердил свою позицию по защите права российских и белорусских атлетов на участие в международных соревнованиях без национальной идентификации, а значит — без гимна, без флага и без команд.

— На прошлой неделе я встретилась со 188 спортсменами со всего мира, — написала в соцсетях специальный докладчик ООН в области культурных прав Александра Ксантаки. — Все ассоциации Глобального Юга заявили, что российские спортсмены должны быть допущены как нейтральные спортсмены — без национальных цветов, гимна и флага.

Для тех, кто не знает. Глобальный Юг — это термин, который используется для обозначения стран, расположенных в Латинской Америке, Африке, Азии и Океании. В этой части планеты проживает большая часть населения Земли. Россию раньше было принято относить к Глобальному Северу — территориям, большую часть которых мы сейчас именуем «западный блок».

После того как олимпийское движение в конце января этого года прислушалось к рекомендациям ООН и отказалось от курса на дискриминацию спортсменов по признаку паспорта, западный блок оказывает на спортивные власти огромное давление. Так около здания исполкома МОК в Лозанне накануне состоялась манифестация проукраинских активистов. А правительства Эстонии, Украины, Польши, Литвы и Латвии обратились с совместным заявлением в МОК с требованием сохранить все ограничения, наложенные на спортсменов из России и Белоруссии. «Российским и белорусским спортсменам не может быть места на международной спортивной арене», — заявил министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсал.

Флаг ОКР. Дмитрий Коротаев, Фото Известия

Критерии допуска

Впрочем, очевидно, что компромисс в спортивном сообществе по «русском вопросу» более-менее достигнут. Исполком МОК с большой долей вероятности сегодня рекомендует международным федерациям вернуть нас на международную арену без национального флага. Причем данный вопрос пока касается только текущих соревнований и олимпийского отбора. Проблема допуска непосредственно к Играм-2024 будет решаться будущим летом. В этом отношении есть сильное противодействие правительств 35 западных стран (в том числе Франции — организатора ОИ). А Украина угрожает бойкотом Олимпиады в случае появления там россиян даже в нейтральном статусе.

Почему сейчас санкции не снимаются полностью, а запрет на национальную символику сохраняется — вопрос интересный. Однако в данный момент не первоочередной, потому что альтернативой является тотальный бан, к тому же в самом процессе допуска намечаются очень «веселые» нюансы. Главный из них — окончательное решение будет принимать не МОК, а международные федерации. Во время отстранения почти все они опирались на негативную рекомендацию международного комитета. И сейчас крайне любопытно узнать, для кого позиция Томаса Баха была ширмой, а кто реально готов идти в фарватере МОК.

Например, сложно будет федерациям, которые возглавляют представители наиболее «отмороженных» западных стран. Например, легкой атлетики (британец Себастьян Коэ) или санного спорта (латвиец Эйнарс Фогелис). Нет сомнений, что некоторые организации введут собственные критерии допуска. Хотя МОК наверняка опубликует собственные базовые требования. Именно они должны стать главным результатом нынешнего заседания в Лозанне. И наибольшее опасение вызывают возможные политические требования, которые теоретически могут войти в противоречие с законодательством России (например, публичное осуждение СВО).

Докладчик ООН Александра Ксантаки, которая тесно сотрудничает с МОК, предложила отстранять от больших стартов тех спортсменов, которые обвиняются в геноциде, пропаганде национальной ненависти и военных преступлений, а также в непосредственном участии в них. Причем это должно касаться не только россиян, а в принципе любых спортсменов. Непонятно, кто именно станет разбираться в конкретных проявлениях, поскольку возможности для трактовок очень широкие, а компетенции у нынешних спортивных дисциплинарных органов для подобных оценок недостаточно. Но теоретически это могло бы стать основой для компромисса, потому что прочие идеи намного хуже.

Без дополнительных условий нас точно не вернут. А в качестве вариантов для «сита» также предлагаются:

— запрет на выступление спортсменов, которые числятся в армии и полиции;

— запрет на выступление сборных России и Белоруссии в командных видах спорта и командных стартах в остальных дисциплинах;

— требование подписания декларации с осуждением СВО или в поддержку украинских спортсменов;

— запрет на выступление спортсменов, публикующих в соцсетях сообщения в поддержку решений правительства России.

Фото AFP

Вариантов много, причем почти наверняка к этой истории еще добавят необходимость дополнительных допинговых проверок. Хотя скандалы на тему запрещенки к нынешней ситуации не имеют никакого отношения. Но появление дополнительного неполитического критерия позволяет нашим оппонентам немного сгладить вопиющие нарушения Олимпийской хартии. Так что антидопинговые моменты также неизбежны.

В любом случае будет не просто, а временами — очень скандально. Порой будет хотеться послать спортивных чиновников со всеми их требованиями. Наверняка некоторые наши спортсмены так и поступят. Однако другого пути на Олимпиаду пока просто нет. И надо помнить, что еще три месяца назад о нынешнем переломе в ситуации с допуском мы не могли даже мечтать. Однако ситуация меняется, и есть надежда, что здравый смысл и законы спорта в итоге восторжествуют не частично, а в полном объеме.