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Сегодня, 13:00

Не готовы ехать с белой тряпкой? Российские спортсмены сами отказываются от нейтрального статуса на Олимпиаде

Российские спортсмены могут отказаться от выступления на Олимпиаде в Париже в нейтральном статусе
Отдел спорта «СЭ»
Флаги России и Олимпийских игр
Российские спортсмены не хотят выступать в нейтральном статусе на Олимпиаде.
Фото Getty Images
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Многие наши звезды не настроены участвовать в Играх на дискриминационных условиях.

Международный олимпийский комитет еще не принял решение по поводу допуска россиян на Олимпиаду 2024 года в Париже и тем более — на зимние Игры 2026 года. Но даже если ответ будет положительным, далеко не факт, что наши атлеты согласятся на нейтральный статус. По крайней мере, в том, что не согласятся, уверены президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе и старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко. Да и в некоторых других видах спорта также настроены решительно.

Ни один из спортсменов не изъявил желания

Позиция трехкратной олимпийской чемпионки Вяльбе по поводу допуска россиян в нейтральном статусе давно ни для кого не секрет. «Мое мнение — без флага и гимна нам на Олимпийские игры выезжать не надо. Про декларацию я уже вообще ничего не говорю, это полная дискриминация. И моя позиция не поменяется», — буквально в середине месяца говорила Вяльбе РИА «Новости». Сейчас в шоу «На два слова» она подтвердила свою точку зрения, причем дала понять — в лыжной сборной придерживаются такого же мнения. А тех, кто колеблется, она лично будет убеждать отказаться от «нейтральной поездки».

Речь, в частности, о главной звезде российского зимнего (а может, и всего) спорта, трехкратном олимпийском чемпионе Игр-2022 в Пекине Александре Большунове. «У родителей Саши Большунова в огороде периодически «прилеты». И я не уверена, что как раз Саша скажет, что готов ехать с белой тряпкой, только чтобы заработать какие-то деньги и еще какие-то медали. Я не уверена, что у меня есть такие спортсмены. И хочу, чтобы я не ошибалась», — отметила Елена Валерьевна.

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Родители Большунова действительно живут в селе Подывотье Брянской области, расположенном буквально в нескольких километрах от российско-украинской границы. Как рассказал РИА «Новости» тренер прославленного лыжника Юрий Бородавко, в результате «прилетов» разрушены колодец и часть дома, поэтому лыжник, конечно, переживает, приходится жить в постоянном стрессе. Но его папа Александр Иванович не хочет бросать хозяйство и большой дом и переезжать в другое место.

«Ни один из наших спортсменов в разговоре не изъявил желания поехать на Олимпиаду в нейтральном статусе, тем более при выполнении тех требований, которые нам предъявляют. Но ничего, все тренируются все равно, готовятся», — отметил Бородавко. Вяльбе в свою очередь уверяет, что давить на лыжников не будет, поскольку давить и убеждать — разные вещи. Елена Валерьевна говорит, что найдет слова, которые Саша поймет, да и другие лыжники тоже. А ведь именно лыжники на зимних Играх-2022 в Пекине были главными медальными донорами российских успехов — они выиграли четыре золота из шести наших спортсменов, а в сумме завоевали 11 медалей (из 32).

Флаг сборной ОКР
Фото Дмитрий Коротаев, Известия

Условия допуска нарушают Олимпийскую хартию

С точки зрения неприятия участия в соревнованиях в нейтральном статусе от лыжников, похоже, не отстают и спортивные гимнасты, завоевавшие на Олимпиаде в Токио два золота (оба в командном многоборье, два серебра и четыре бронзы). «Зачем президенту федерации кого-то убеждать, если сам спортсмен даже и не думает о том, чтобы ехать под нейтральным флагом. В нашем виде спорта мы знаем, что таких нет. Президент, главный тренер прекрасно знают своих спортсменов, которые могут выступать на Олимпиаде — это же единицы. Мы знаем этих людей, ни у кого из них даже в мыслях нет ехать под нейтральным флагом», — отметила Родионенко в интервью РИА «Новости». Пусть и не исключила, что какие-то российские гимнасты, даже близко не подходящие к сборной, и решатся принять приглашение в Париж.

При этом добавим, что в данный момент лыжники вообще не допущены к международным соревнованиям даже в нейтральном статусе, а гимнасты, хотя им и разрешили выступать, пока этой возможностью не пользовались.

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Российские штангисты и вовсе отказались от участия в сентябрьском чемпионате мира в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), сочтя нейтральный статус и предложенную Международной федерацией тяжелой атлетики для подписания декларацию дискриминационными. «Предлагающие условия допуска нарушают Олимпийскую хартию и устав международной федерации. Наши спортсмены отказались подписывать декларацию. Мы готовы выступать на международных стартах на равных условиях для всех спортсменов», — объяснил тогда отказ от поездки в Эр-Рияд президент Федерации тяжелой атлетики России Максим Агапитов.

Очевидно, что штангисты вряд ли изменят свою позицию и ради Олимпиады, тем более к неучастию в Играх им не привыкать. В 2016 году в Рио-де-Жанейро они были отстранены, а в 2021 году в Токио поехали только двое (Тимур Наниев и Кристина Соболь), оставшиеся без медалей. Не исключено, что примеру лыжников, гимнастов и штангистов последуют и российские сборные в других видах. Но кажется важным, чтобы решение об участии или неучастии на Олимпийских играх (если, конечно, пригласят) принимали все же не спортивные функционеры, а непосредственно сами спортсмены.

Олимпиада
Александр Большунов
Елена Вяльбе
МОК
ОКР
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