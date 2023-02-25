Шесть стран сочинили декларацию против допуска россиян на международные старты. Они обвиняют МОК в предательстве

Ряд европейских государств настаивает на продолжении отстранения России и Белоруссии.

Группа радикально настроенных против российского спорта стран продолжает гнуть свою линию, несмотря на позицию Международного олимпийского комитета, который ищет пути допуска атлетов из России к большим стартам в нейтральном статусе. Представители шести государств подписали пространный документ — декларацию, в которой объясняется, почему россиянам, с их точки зрения, нельзя участвовать в зарубежных турнирах. Что написано в этом документе? И кто выступает против завершения дискриминации наших атлетов?

Декларация

Новых лиц в списке радикалов не наблюдается. Против выступили все те же лица, что высказывались ранее. Документ, созданный по инициативе украинцев, подписали министры спорта Чехии, Эстонии, Литвы, Латвии, Польши и Словакии. В этом заявлении решение и позиция МОК относительно российских и белорусских спортсменов называются «ужасными».

«Учитывая, что на международном уровне продолжается дискуссия по санкциям против России и Белоруссии в сфере спорта, мы как представители соседних стран больше других обязаны отстаивать позицию недопуска России и Белоруссии к участию в международных спортивных соревнованиях в любой форме. Благодаря нашему историческому опыту мы глубоко убеждены, что ослабление запрета, примененного год назад, было бы неправильным сигналом.

Мы с удивлением и возмущением получили заявление Международного олимпийского комитета от 25 января этого года, в котором содержались положения, открывающие спортсменам из России и Белоруссии возможность вернуться на международные спортивные арены, в том числе для участия в следующих Олимпийских играх. Учитывая происходящее, мы считаем предложение МОК ужасным", — цитирует их заявление Іnsidethe Games.

Фото Global Look Press

Хартия

Позиция МОК, которой организация придерживается в последнее время, во многом исходит из Олимпийской хартии — документа, в котором изложены основополагающие принципы и правила мирового спорта. Об этом комитет уже неоднократно упоминал в своих заявлениях.

На днях в пресс-службе МОК сообщили, что организация пока не планирует полностью отменять санкции в отношении России и Белоруссии. При этом в очередной раз отмечается, что соревнования со спортсменами, которые уважают Олимпийскую хартию, могут послужить катализатором диалога.

«МОК беспрецедентным образом применил санкции в отношении России и Белоруссии: отсутствие международных спортивных мероприятий, отсутствие флагов, гимнов или других национальных символов, недопуск правительственных или государственных чиновников на какие-либо международные спортивные мероприятия, — приводит ТАСС сообщение МОК. — Санкции были введены в действие в феврале 2022 года, а затем были дополнительно усилены и подтверждены Олимпийским саммитом 9 декабря 2022 года. Они остаются в силе».

Только вот в Олимпийской хартии говорится, что осуществление прав и свобод должно быть обеспечено в отсутствие какой-либо формы дискриминации: расового, языкового, религиозного, политического характера, по признаку цвета кожи, пола, сексуальной ориентации, наличия иного мнения, национального или социального происхождения, обладания собственностью, рождения или иного статуса. Но на деле мы видим нарушение этого принципа со стороны МОК, который трактует свой же свод правил в необходимой тональности. О позиции шести государств, подписавших декларацию, и говорить нечего.

Фото Global Look Press

Решение

Что будет дальше — целиком и полностью зависит от дальнейших рекомендаций МОК, который планирует рассмотреть возможность допуска российских и белорусских атлетов, не поддерживающих специальную военную операцию (СВО), к соревнованиям в нейтральном статусе.

Надо понимать, что позиция радикально настроенных государств вряд ли изменится, и они продолжат гнуть свою линию. Так что подобная декларация — далеко не первая и не последняя. А негативно настроенные чиновники будут принимать дальнейшие меры по продвижению своих взглядов.

Но все же далеко не все в мире настроены против россиян. На днях Олимпийский комитет Австралии (AOC) поддержал идею МОК по допуску российских и белорусских спортсменов к участию в Олимпийских играх-2024 в Париже в нейтральном статусе.

«Вопрос участия России и Белоруссии в Олимпиаде — это очень сложно. У МОК есть мандат на объединение мира посредством мирного соревнования. Спорт дает нам эту надежду. AOC поддерживает позицию МОК о том, что роль спорта в объединении мира посредством мирного соревнования, содействия гармонии, а не в наказании отдельных спортсменов за политику и действия их правительств. Мы не можем дискриминировать спортсменов на основании их паспортов или действий их правительств», — приводит слова представителя AOC РИА «Новости» со ссылкой на Guardian.

До этого правительства более 30 стран, включая США, Великобританию, Францию, Канаду и Германию, попросили МОК уточнить определение формулировки «нейтралитет» в отношении российских и белорусских спортсменов в связи с их возможным допуском к ОИ-2024 в Париже.

Так что остается лишь дождаться финальных рекомендаций со стороны олимпийских чиновников. История показывает, что всевозможные бойкоты со стороны государств не приводили ни к чему — Игры спокойно проходили без протестующих. А позитивный настрой МОК в отношении России не может не радовать и не дарить надежду на положительное решение.