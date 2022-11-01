Попытка МОК «забыть» о великих советских гимнастках вызвала скандал. Исторический ляп

В коротком ролике об эволюции женской гимнастки не оказалось и американки Симоны Байлз — это связали с дискриминацией темнокожих спортсменок.

Международный олимпийский комитет в своих социальных сетях разместил любопытное видео. В нем собраны отрывки выступлений в вольных упражнениях самых заметных гимнасток на Играх разных лет начиная с Мельбурна-1956. Но не во всех аккаунтах МОК ролик оказался одинаковым — в одной соцсети он длится целых две минуты, а в другой обрезан. И вот как раз к этому, второму варианту у болельщиков и специалистов возникло много вопросов. Часть была не согласна с тем, что в видео не оказалось ни одной российской или советской спортсменки. Другие отметили отсутствие чернокожих гимнасток.

Обиды сторонников BLM

На удивление, в ролике нет четырехкратной олимпийской чемпионки Симоны Байлз. Это хотя бы объяснимо — последней упомянутой в нем Олимпиадой является турнир, который проходил в 2008 году в Пекине. Но все равно странно, что видео обрывается именно на этом моменте, — что мешало добавить туда еще несколько секунд и рассказать о героях последних Олимпиад? Логично тогда было бы предположить, что вслед за этим постом последует еще один, где будет рассказано о турнирах в Лондоне, Рио и Токио. Но продолжения не последовало.

Практически половина прокомментировавших этот неоднозначный пост задались вопросом: почему же в нем нет Симоны? Об этом сказал и телеведущий и комментатор Дмитрий Губерниев, который тоже отметился отдельным сообщением. В нем в один ряд с великими советскими и российскими гимнастками он поставил и Байлз, назвав опубликовавших видео «врунами и жухалами».

Кроме отсутствия в списке американки фанатов гимнастики также возмутило, что в видео не было ни одной спортсменки неевропеоидной расы.

primroseb8407: «Где все чернокожие гимнастки? Разочарована».

asaulovieira: «Только светлокожие люди! В то время не было ни одного темнокожего, что ли? А как же Дайана дос Сантос, например?»

Но такие обвинения выглядят странно — суть видео не в том, чтобы показать людей разных рас, народов, обладающих непохожим цветом кожи. Подпись под постом говорит о том, что здесь отражена эволюция вольных упражнений на Олимпиадах разных лет. Кроме того, в длинном отрывке Байлз все-таки есть (в Рио-2016). Другой вопрос, что более короткий вариант посмотрели более 200 тысяч пользователей, а у длинного не набралось и 10 тысяч просмотров.

Симона Байлз. Фото Global Look Press

МОК «обнулил» успехи Латыниной

И вот здесь как раз возникают реальные вопросы: почему в видео (в любом варианте) нет ни одной российской или советской гимнастки? Понятно, что политическая ситуация сейчас такова, что россияне на международных стартах не выступают. Но неужели из-за этого нужно игнорировать часть истории?

В комментариях справедливо заметили, что в 1956 году в Мельбурне Лариса Латынина стала четырехкратной олимпийской чемпионкой, выиграв и вольные упражнения. Свой успех (конкретно в этом виде) гимнастка повторила и в 1960, и в 1964 годах. Видимо, этого оказалось недостаточно, чтобы включить гимнастку в ролик. Зато там есть Агнеш Келети из Венгрии, которая в Мельбурне выиграла столько же золотых медалей, что и Латынина. Но раз уж мы говорим про вольные, то в них Агнеш и Лариса обе оказались на первой строчке. В многоборье же, где тоже исполняется это упражнение, победила Лариса. Почему тогда предпочтение отдали венгерской спортсменке (если все-таки нужно было выбрать одну гимнастку с конкретной Олимпиады), остается риторическим вопросом.

Двукратная олимпийская чемпионка Светлана Хоркина, которая тоже не попала в ролик от МОК, негативно отреагировала на публикацию такого поста. Спортсменка сказала, что подтверждение побед гимнасток из СССР и России есть даже в музее МОК: «Эволюции спортивной гимнастики без российских и советских спортсменов просто не может быть! Именами наших гимнасток и моим в том числе названы элементы, которые были исполнены впервые в мире. Нас не стереть! Это невозможно, как бы они этого ни хотели».

Светлана Хоркина. Сергей Киврин и Андрей Голованов, Фото архив «СЭ»

Похожие ситуации были в теннисе и фигурном катании

Такое странное игнорирование части истории присуще не только этому конкретному ролику. На Уимблдон 2022 года, один из турниров «Большого шлема» в теннисе, были приглашены победители различных лет. Событие значимое — столетие Центрального корта лондонского соревнования. В числе гостей не было Марии Шараповой, выигравшей в Великобритании в 2004 году. Это тут же принялись объяснять запретом российским спортсменам участвовать в соревнованиях Всеанглийского теннисного клуба. Возможно, Шарапова и сама отказалась от участия — тогда она предположительно была на седьмом месяце беременности.

Но как тогда объяснить то, что кадров победы Марии не было в ролике лучших моментов в истории Центрального корта? Организаторы говорили, что хронометраж видео не позволял вместить в себя все. Но разве выигрыш 17-летней Марии над уже тогда великой Сереной Уильямс не является достаточным основанием для причисления его к лучшим моментам?

Летом была еще одна похожая ситуация, но только связана она уже с фигурным катанием. К Международному олимпийскому дню, который отмечается 23 июня, Международный союз конькобежцев (ИСУ) разместил особый пост. В нем было четыре фотографии героев прошедшей Олимпиады в Пекине — Габриэлы Пападакис/Гийома Сизерона, Нейтана Чена, Вэньцзин Суй/Цун Ханя и Каори Сакамото. Вот только в женском одиночном катании тогда выиграла не японка Сакамото, а Анна Щербакова. Серебряным призером стала Александра Трусова. Каори, откатавшаяся блестяще, заняла третью строчку. Претензий к необъективному судейству у российских спортсменов не было — они даже выступали не под флагом страны. Почему тогда Щербаковой нет в этом списке?

Странно видеть, что международные организации, борющиеся за равные права всех спортсменов, могут допускать такие ситуации. Ведь они никак не связаны с текущими событиями — это просто часть истории, которая уже останется в конкретном виде спорта. Ее не переписать и не изменить — какой вообще смысл игнорировать россиян? Об их прошлых победах и так известно предостаточно.