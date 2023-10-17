Как теракт в Брюсселе повлияет на Олимпиаду в Париже? Колонка политолога

Расстрел болельщиков в Бельгии и угроза новых терактов могут привести к мораторию на проведение соревнований в Европе.

«СЭ» продолжает цикл публикаций, подготовленных Натальей Голубковой, политологом, кандидатом политических наук, автором исследований по проблемам суверенитета, экспертом по международным отношениям и национальной безопасности.

В статье «Ближневосточная угроза Парижу-2024. Франция не сможет защитить израильтян на Олимпиаде» от 10 октября я спрогнозировала рост экстремизма в Европе в связи с эскалацией палестино-израильского противостояния, а также повышение уровня террористической опасности в странах ЕС и, наконец, смутные перспективы и статус самых небезопасных Олимпийских игр в Париже 2024 года.

Не прошло и недели, как 16 октября в Брюсселе, в самом сердце Евросоюза и месте дислокации штаб-квартиры НАТО, произошел теракт с расстрелом болельщиков около футбольного стадиона. Отборочный футбольный матч к Евро-2024 команд Бельгии и Швеции был остановлен, а убийца еще несколько часов спокойно передвигался по крупному городу, размахивая оружием. Прогноз относительно неспокойных Олимпийских игр в Париже, если они все же состоятся, становится еще более отчетливым, о чем свидетельствует ряд фактов.

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Выстрелы в Брюсселе были слышны в Париже

Во-первых, Бельгия, в столице которой произошел теракт, граничит с Францией. Повышение террористической опасности всегда сказывается на соседях, особенно если речь идет о тесной Европе с условными границами. Расстояние от Брюсселя до Парижа — меньше 300 км, время пути — 3 часа на машине. Поэтому можно метафорично сказать, что выстрелы в Брюсселе были слышны в Париже. Отголоски теракта, поиски связей террористов затронут Францию однозначно.

Во-вторых, в Бельгии в целом распространен французский язык, а в столице, где произошел теракт, он и вовсе является одним из двух официальных. Это говорит о том, что имеющиеся террористические ячейки, задействованные в организации расстрела болельщиков в Брюсселе, могут быть активизированы и в период проведения любых спортивных стартов на территории Франции. Языковой фактор в обязательном порядке учитывается при отработке контактов террористов и прогнозировании возможных терактов с их участием.

Наконец, опыт Брюсселя, в котором несмотря на размещение штаб-квартиры НАТО, Европарламента и других ключевых институтов евроинтеграции, все равно случаются теракты и гибнут жители, говорит о том, что и менее эффективной в части обеспечения общественного порядка Франции стоит напрячься накануне важных соревнований. В 2015 году этап «Гран-при» по фигурному катанию во французском Бордо был отменен из-за терактов, один из которых был совершен рядом со стадионом «Стад де Франс» в Сен-Дени. Французские журналисты подтверждают мои слова о возможности серии терактов по примеру тех, которые имели место ранее. Например, терактов, напоминающих события на улице Коперника в 1980 году и на улице Розье в 1982-м, а также митинги в поддержку Палестины в 2014 году. Напомню, что травматичные для общественного порядка митинги 2014-го в Париже случились как реакция на проведение Израилем операции «Нерушимая скала» в одном из палестинских анклавов. Сюда же можно отнести террористический акт в редакции газеты Charlie Hebdo исламскими радикалами из-за карикатур на пророка Мухаммада.

Сейчас ситуация гораздо острее, чем все описанное ранее. Однако вместо усиления Французский департамент по обеспечению армии DRHAT сокращает на 50 процентов зарплату военнослужащим на период проведения Олимпийским игр из-за нехватки средств.

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Усиление противостояния общин

Случившееся в Брюсселе также опасно с точки зрения возможных последствий. Из них отдельно стоит выделить временный запрет на проведение массовых мероприятий, в том числе спортивных, а также наведение порядка в среде мигрантов, включая их выдворение из ключевых стран еврозоны (например, перемещение на периферию ЕС, в страны второго европейского эшелона или на земли Синая). При этом мораторий на проведение соревнований может стать и отдельным решением, и следствием действий по выдворению мигрантов-мусульман из европейских стран. Это очень чувствительный вопрос для Европы в целом и Франции в частности, поэтому пожертвовать спортивными стартами ради устранения того, что многие политики в ЕС откровенно называют «опухолью» и «заразой», Европарламент и правительство Франции однозначно могут.

К решению о выдворении мигрантов французское правительство давно подталкивают граждане и эксперты. Так, за пару дней до трагических событий в Брюсселе французские журналисты во внутриполитическом дискурсе подтверждали вывод о серьезных угрозах общественному порядку и писали о необходимости решения вопроса с мигрантами. «Конфликты на Ближнем Востоке очень сильно ударяют по Франции, где большой вес имеют диаспоры и общины», — пишет Габриэль Робин во французской газете Causeur. «Конфликт израильтян и палестинцев уже распространяется на территорию Франции, угрожая общественному порядку и национальной сплоченности», — подчеркивает автор в статье с говорящим названием «Вес диаспор и общин ставит под угрозу независимость Франции». В числе прогнозов — даже гражданская война и утрата суверенитета.

В Великобритании, где в первые дни после обострения конфликта между ХАМАС и ЦАХАЛ на митинги выходили сторонники Палестины, которых телеканал BBC назвал сторонниками ХАМАС, однако позже признал свою ошибку и принес извинения, после чего на митинг уже вышли члены иудейской общины в Лондоне. Этот факт также подтверждает не просто обострение противоречий между сторонниками иудеев и мусульман, а полноценное усиление противостояния мощных общин в крупных европейских городах.

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Конфликт Израиля и Палестины может не закончиться до Игр в Париже

В целом можно было бы сказать, что до начала Олимпийских игр все рассосется, но сам Израиль предупреждает, что эта война, в отличие от предыдущих, не будет быстрой. В этот раз ее целями является не только устранение ХАМАС как организации, которая держит в страхе израильское население, но и государственного образования Палестины, с вытеснением жителей на территорию современного Египта. Это свидетельствует о том, что, в отличие от прошлых войн с участием мусульман и иудеев на Ближнем Востоке, стоит ожидать действительно продолжительных военных действий.

Кроме того, у Израиля давние противоречия с Ираном, которые не являются просто разногласиями, оба государства рассматривают как залог своего существования стирание с лица земли оппонента, в том числе с применением ядерного оружия, которым располагают оба государства. Все это говорит о том, что обострение займет не месяц, не два, а может длиться гораздо дольше. А ведь к военным действиям еще не присоединились полноценно арабские страны, Иран, Пакистан, которые крайне недовольны происходящим. Значит, угрозы безопасности, с которыми будут сталкиваться страны с высоким процентом исламского населения и многочисленной еврейской общиной, только будут расти. А ведь самая большая иудейская и самая большая мусульманская общины в Европе проживают именно во Франции — хозяйке летних Игр 2024 года.

Каждый день конфликта, каждый новый десяток жертв среди мирных жителей распаляет ненависть мусульман всего мира не только против ЦАХАЛ, но и против поддерживающих его стран Европы. И Франция не последняя в этом списке. Так, президент Эммануэль Макрон одним из первых выразил свою поддержку Израилю и проживающей в его стране еврейской общине, заявив, что Французская Республика будет защищать и оберегать ее. Безусловно, такие высказывания с полным игнорированием гуманитарной катастрофы в секторе Газа вызывают ярость и без того негативно настроенных мусульман-мигрантов к французским властям. А значит, исламистские радикальные группировки будут активизироваться, а возможно, и пополняться беженцами в случае полноценной наземной операции Израиля в секторе Газа с вовлечением в конфликт Ирана, Ливана, Сирии, Пакистана, Турции и других мусульманских стран.

Наконец, послевкусием любой войны, как бы она ни завершилась, еще долго являются диверсионные вылазки, организация терактов проигравшими в войне. После любого конфликта остаются люди, потерявшие кров, но получившие навыки пользования оружием и умение физически ликвидировать своих врагов. Поэтому спокойных Олимпийских игр в Париже ожидать не стоит. Они благодаря Томасу Баху окончательно утратили статус единства и примирения, а в отношении палестино-израильского конфликта и вовсе могут не справиться с этой задачей, а лишь предстанут удобной площадкой организации терактов.

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