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Сегодня, 15:00

Украинские спортсмены просят Макрона не пускать россиян на Олимпиаду. Футболисты в том числе

Украинские футболисты обратились к президенту Франции Макрону с просьбой не пускать россиян на Олимпиаду
Артем Белинин
Корреспондент отдела футбола
Михаил Мудрик, Эмманюэль Макрон.
Фото «СЭ»
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Среди них есть звезды.

Украинские спортсмены массово просят не допускать россиян до Олимпиады в Париже даже под нейтральным флагом. Они подписывают письмо в адрес президента Франции Эммануэля Макрона, мэра Парижа Анн Идальго, министра спорта Амели Удеа-Кастери и главы организационного комитета ОИ-2024 Тони Эстанге.

В первую очередь украинцев возмутили три спортсмена — олимпийский чемпион по тхэквондо Владислав Ларин, а также чемпионы по борьбе Заурбек Сидаков и Заур Угуев. Подписанты просят отстранить от Игр вышеуказанных спортсменов, а также не выдавать лицензии другим атлетам из России и Белоруссии.

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В основном подписали письмо различные участники Олимпиад от Украины, в их числе оказались и известные футболисты. Так, сборная U-21 в полном составе (она квалифицировалась на Игры в Париже) поставила подписи — включая игрока «Челси» Михаила Мудрика и вратаря «Бенфики» Анатолия Трубина.

Сборная Украины U-21 в 2023 году заняла третье место на чемпионате Европы своего возраста в Румынии и Грузии, что позволило футболистам впервые в истории получить путевку на Олимпиаду. Кроме уже упомянутых Мудрика и Трубина за команду также выступает Георгий Судаков из «Шахтера».

Фото Reuters

«Соответствующий запрет участия может только укрепить и способствовать достойным целям мира и равенства, воплощенным олимпийским движением и спортом в целом, и не допустит, чтобы праздник мира — XXXIII Олимпийские игры — превратился в пропагандистское мероприятие российского режима», — сказано в письме.

Это не первая антироссийская акция со стороны украинских футболистов и футбольных чиновников. Ранее Украинская ассоциация футбола просила коллег из Европы бойкотировать российские команды U-17, после того как УЕФА разрешил им вернуться в международные соревнования. Возвращения тогда так и не случилось.

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В конце 2023 года УАФ также обратилась к ФИФА и УЕФА с просьбой отменить товарищеский матч Россия — Сербия, намеченный на март 2024 года. Однако на данный момент здесь попытки отмены безуспешны — матч по-прежнему в силе.

По состоянию на декабрь 2023 года только 11 спортсменов «в нейтральном статусе» ( россиян и белорусов) квалифицировались на Игры в Париже.

Футбол
Олимпиада
Михаил Мудрик
22
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