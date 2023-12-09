ЮАР, Венесуэла и Нигерия хотят засудить ВАДА из-за флага. Новые жертвы «нулевой терпимости к допингу»

Скорее всего, не только россияне и белорусы выступят в Париже в нейтральном статусе.

Пусть прямо сейчас допинговые проблемы нашей страны и отошли на второй план, но для российского спорта эта тема крайне чувствительна еще с 2015 года — когда ВАДА открыло первые масштабные дела. Итог мы все знаем — тотальный контроль, нейтральный статус и презумпция виновности, от которой не удалось избавиться до сих пор. Только вот неправильно говорить, что от такого отношения страдает только Россия. В черном списке Всемирного антидопингового комитета в данный момент уже семь стран, и этот перечень постоянно растет. При этом ряд государств подает против ВАДА ответные иски. Имеют ли они шансы на успех?

Сразу три страны не согласны с выводами

Накануне МОК решил, что россияне и белорусы, пусть и с рядом значительных ограничений (без флага и в команде AIN), все-таки выступят на Олимпиаде в Париже. Но в нейтральном статусе на Играх-2024 будут не только атлеты из Москвы, Казани, Минска и Гомеля. На текущий момент ограничения действуют в адрес ЮАР, Нигерии, Венесуэлы, Бермудских Островов, Туниса и КНДР. «Желтый светофор» горит над Анголой, Монголией, Кенией, Габоном и Филиппинами — к ситуации с допингом в этих странах у ВАДА есть серьезные вопросы, однако до санкций на государственном уровне дело еще не дошло. Конкретные претензии в каждом случае индивидуальны. К примеру, Тунис с ЮАР и Бермудами впали в немилость из-за нежелания срочно менять свою законодательную систему под стандарты кодекса ВАДА.

Спортсмены из КНДР, по мнению борцов за чистый спорт, систематически игнорируют допинг-тесты. Нигерия, Кения и Ангола, по данным функционеров ВАДА, собрали у себя критическое число нарушителей, что и заставляет подозревать страны как минимум в игнорировании проблемы, если не в потворстве допингистам. На исполкоме ВАДА в Шанхае была объявлена программа «нулевой терпимости» к допингу, реализация которой подразумевает в том числе и коллективную ответственность за отказ следовать требованиям агентства. Правда, число обиженных ведомством Витольда Баньки государств, похоже, дошло до критической точки — и в сторону организации готовится ответный удар. На днях стало известно об исках в Спортивный арбитражный суд в Лозанне против ВАДА со стороны Нигерии и Венесуэлы. Ранее подобный иск подала и ЮАР. Добавим сюда еще Международную федерацию бодибилдинга — вот и сформирован альянс.

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От исхода суда будет зависеть мировое спортивное единство

Представители Нигерии, Туниса и Венесуэлы уже объявили, что будут сотрудничать во время судебного процесса, поскольку у ВАДА к ним схожий список обвинений. При этом президент Федерации легкой атлетики Нигерии Тонобок Окова выступил с оптимистичной речью. Комиссия ВАДА несколько лет назад уже пыталась ввести против его страны санкции, но тогда нигерийцам удалось отбиться. На положительный исход Окова рассчитывает и сейчас и предлагает найти компромиссный вариант разрешения проблемы. Крайним сроком для урегулирования претензий ВАДА выставляло 8 декабря, но этот рубикон пройден. Нигерия и Венесуэла не согласились с обвинениями в свой адрес и пошли в арбитраж.

Если суд встанет на сторону ВАДА, что последует запрет на проведение Нигерией и другими обвиняемыми странами любых крупных соревнований и на выступление в нейтральном статусе, в том числе на Олимпиаде в Париже. Предугадать решение швейцарских юристов не представляется возможным, но надо отметить, что суд неоднократно показывал свою независимость — в том числе когда отстаивал права российских спортсменов. Сейчас перед арбитрами CAS будет стоять очень сложный вопрос: что важнее — борьба за ценности (какими бы они ни были) или за спортивное единство?

Ведь даже если претензии ВАДА ко всем этим странам справедливы, то ситуация, при которой почти 10 государств — членов ООН не могут полноценно участвовать в соревнованиях, едва ли может считаться нормальной. Появление в таком случае альтернативных стартов, в том числе таких, на первый взгляд, забавных, как австралийский проект Олимпиады с разрешенным допингом, — логичный ответ на санкции. От того, какую сторону выберет суд, будет зависеть, возможно, будущее всего мирового спорта. Либо он окончательно расколется, либо все-таки будет найден необходимый баланс между твердой позицией и логикой. Ведь вызовов перед олимпийским движением с каждым днем становится только больше.