«Страны Балтии не принимают во внимание права человека». МОК отбивается от критики из-за своей позиции по России

Международный олимпийских комитет отстаивает право наших спортсменов выступать на больших соревнованиях, несмотря на вал обвинений от западных политиков.

На заседании исполкома МОК, которое состоялось 15 февраля, не прозвучало судьбоносных заявлений. Многим казалось, что лидеры олимпийского движения ответят представителям западных стран, которые очень расстроились из-за перспектив смягчения санкций в отношении спортсменов из России и Белоруссии. Однако спортивные чиновники предпочли не нагнетать и без того вовсю полыхающие страсти. Единственное, что сделано — на сайте МОК обновлен длинный список «вопросов и ответов» по острой политической теме. И некоторые из новых пунктов представляются очень любопытными.

История нас рассудит

Многие наши спортивные деятели сейчас жестко критикуют главу Международного олимпийского комитета Томаса Баха. Любить его действительно особо не за что — именно немец приложил руку к отстранению наших атлетов в большинстве видов спорта, бан длится уже почти год. Однако все познается в сравнении. После жестких антироссийских высказываний в западных СМИ, в том числе в исполнении известных спортсменов и тренеров, «вопросы и ответы» на сайте МОК — просто эталон взвешенной позиции. Во всяком случае, то, что в комитете задумались над проблемой дискриминации представителей РФ и Белоруссии по национальному признаку — это уже огромный шаг вперед.

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В последних обновлениях даже содержатся шпильки в адрес сторонников тотального бана России, а также попытки сравнить нынешнюю ситуацию с геополитическими конфликтами прошлого. «Некоторые заявления, выражающие обеспокоенность, в частности, прозвучали из стран Балтии и некоторых других. К сожалению, там забывают о проблемах соблюдения прав человека, — говорится на сайте МОК. — Тем не менее принимаем их во внимание. Однако не правительства должны решать, кто может участвовать в соревнованиях. В противном случае мировому спорту в том виде, каким мы его знаем, придет конец. Ищем решение, соответствующее миссии спорта, которая заключается в объединении, а не в усилении конфронтации или эскалации».

Жесткая отповедь дана и тем, кто обвиняет МОК в том, что в конфликте России и Запада олимпийское движение «приняло не ту сторону»: «История покажет, кто больше делает для мира: те, кто старается держать каналы связи открытыми, или те, кто хочет изолировать или разобщить. МОК и олимпийское движение с большим успехом продемонстрировали это в прошлом. Лишь некоторые недавние примеры — наша работа с КНДР и Южной Кореей, Израилем и Палестиной, Косово и многими другими». Ранее в тех же «вопросах и ответах» упоминался пример Югославии, спортивные санкции против которой были введены в 1992 году только по директиве ООН. Меры против РФ и Белоруссии по линии этой организации в настоящее время отсутствуют.

«Должен серьезно подумать»

Надо признать, что пример с КДНР здесь не совсем удачен. МОК еще со времен Хуана Антонио Самаранча действительно много раз пытался примирить разделенную политическим противостоянием Корею. Несколько раз спортсмены из двух конфликтующих стран проходили на открытии и закрытии Игр одной колонной. А в 2018 году даже играли в одной женской сборной по хоккею. Тогда же, в Пхенчахне, во время Олимпиады были организованы переговоры КНДР и Южной Кореи на очень высоком уровне. Правда, все эти усилия пошли насмарку. В 2021 году северные корейцы бойкотировали поездку на ОИ в Токио (якобы из-за ковида), за что получили бан от МОК.

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С другой стороны, олимпийское движение в этой ситуации вело себя в высшей степени адекватно и тактично. И, видимо, намерено продолжить в том же духе и теперь. Во всяком случае, очевидно, что один из посылов в «вопросах и ответах» адресован сторонникам точки зрения, которую высказали на днях руководители Немецкого союза каноэ. «МОК должен серьезно подумать, допустимо ли государству, которое действует сейчас как Россия, оставаться частью олимпийской семьи, проводить Олимпиады и отправлять своих спортсменов на Игры», — цитирует письмо этой организации Inside the Games.

Иными словами, МОК предлагается сортировать мировые конфликты на «правильные» и «неправильные». «Правильные» (которые находятся в русле внешней политики западных стран), видимо, должны признаваться «соответствующими Олимпийской хартии». А «неправильные» — приводить к санкциям. Изначально Бах явно двинулся именно в этом направлении, однако то, что в итоге он одумался, делает ему честь.

Дождаться бы теперь того дня, когда слова воплотятся в дела и отстранениям положат конец. Хотя легко здесь не будет. Бойкоты мужского и женского чемпионата мира по боксу, объявленные некоторым западными странами из-за приглашения российской делегации — яркое тому подтверждение.