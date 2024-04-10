Американец взял интервью у Кубертена через 87 лет после смерти основателя МОК. Что тот сказал?

Очень спорный пиар-ход Международной федерации современного пятиборья.

Основатель современного олимпийского движения, барон Пьер де Кубертен умер еще в 1937 году, что, впрочем, не помешало его «воскресить» американскому писателю Джорджу Хиртлеру для вымышленного интервью для официального сайта Международной федерации современного пятиборья (UIPM). Автор, написавший книгу про барона и награжденный медалью Пьера де Кубертена от МОК, устами знаменитой личности и создателя современного пятиборья поддержал перемены в виде замены конного спорта на полосу препятствий. Само собой, этот пиар-ход выглядит очень спорным и странным.

Вымышленный ответ от создателя пятиборья

Напомним, что современное пятиборье, и без того в последние десятилетия не пользовавшееся большой популярностью, влипло в скандал на Олимпиаде в Токио летом 2021 года. Лидер олимпийского турнира Анника Шлой из Германии не смогла уговорить и даже жесткими методами заставить коня по кличке Святой Мальчик преодолеть препятствия в рамках конкура и впала в истерику, а ее тренер Ким Райнер несколько раз ударил непослушное животное, что попало на видео. Как следствие, разгорелся масштабный скандал с участием зоозащитников, а над видом спорта замаячила сомнительная перспектива вылететь из олимпийской программы.

В итоге в UIPM ради олимпийского будущего и спасения репутации решили пойти на радикальные перемены. Просто взяли и отказались от конного спорта, найдя ему замену, несмотря на многочисленные протесты спортсменов со всего мира. Предложений было немало, но чиновники остановились на полосе препятствий, которую уже начали тестировать на молодежном и юниорском уровнях. Таким образом, на Олимпиаде в Париже ожидается «последняя гастроль» конкура в рамках современного пятиборья, а на Играх 2028 года в Лос-Анджелесе лошадей в этом виде спорта мы уже не увидим.

Понятно, что полоса препятствий и конкур — совершенно разные дисциплины, требующие принципиально других навыков. Поэтому сторонники традиций в современном пятиборье до сих пор воспринимают грядущие неизбежные изменения в штыки. Вероятно, UIPM это также беспокоит. Поэтому в федерации, видимо, и решились на экстравагантный пиар изменений, где на роль защитника реформ позвали... самого Пьера де Кубертена. Напомним, что барон не только возродил античные Олимпиады, но и к Играм-1912 в шведском Стокгольме как раз и создал современное пятиборье, включающее в себя фехтование, плавание, бег, конкур и стрельбу.

Выбор господина Хиртлера в качестве «интервьюера» Пьера де Кубертена, скончавшегося в 1937 году, не назовешь случайным. Именно американский писатель написал книгу «Идеалист» — художественную биографию барона, он также является членом исполнительного совета Международного комитета Пьера де Кубертена (CIPC) и создателем Coubertin Speaks — сайта, посвященного идеям Кубертена. Причем в 2022-м в Лозанне Хиртлера наградили медалью Пьера де Кубертена, подчеркнув значимость его деятельности для МОК. Как бы то ни было, вряд ли это дает американцу моральное право делать вымышленное интервью с Кубертеном. Но он сделал, а сайт UIPM опубликовал под пафосным заголовком «Пьер де Кубертен рассказывает об эволюции современного пятиборья».

Памятник Пьеру де Кубертену в Олимпийском доме МОК в Лозанне. Фото Getty Images

Похвала гендерной нейтральности и слову «препятствие»

Для примера приведем небольшой отрывок из придуманной беседы.

«На мой взгляд, развитие современного пятиборья было современной необходимостью. Переход от конного спорта к полосе препятствий говорит об изменениях, которые отвечают требованиям времени и в то же время защищают принципы, лежащие в основе спорта. Ожидаете ли вы, что я буду возражать против спорта, который стремится расширить свою аудиторию за счет интеграции новой захватывающей дисциплины? Неужели вы думали, что я буду протестовать против разрыва с традицией, когда осознаю, что этап пятиборья с препятствиями понравится молодым людям? Думали ли вы, что я буду мешать спорту, который может привлечь более широкий круг участников, многие из которых будут знакомы с этим видом спорта благодаря своей военной подготовке? О нет, я аплодирую этому шагу и поддерживаю его всем сердцем», — говорит господин Хиртлер за Кубертена. И тут же от своего имени заявляет барону: «Вы, кажется, очень хорошо разбираетесь в рассматриваемых вопросах». На что польщенный основатель МОК якобы отвечает: «Конечно, да. Я слежу за всем, что касается Олимпийских игр. Кстати, если бы вы обратили внимание, то заметили бы, что современное пятиборье все время развивается. Оно стало полностью гендерно нейтральным и в 1990-х годах изменило весь формат соревнований на однодневные. На лазерный пистолет — очень прогрессивное нововведение — перешли в 2010-х и сумели собрать все соревнования в едином спортивном комплексе в Рио-2016. Так что, с моей точки зрения, полоса препятствий — это закономерный следующий шаг».

«И знаешь, что мне в нем нравится? По своей природе полоса препятствий непредсказуема, и это делает ее захватывающей. Раскачивание на кольцах, лазание по веревочным стенам, карабканье под барьерами и т. д. превращают каждую гонку в соревнование на полную ловкость, рассудительность, силу и скорость. Мне нравится тот факт, что типичный курс включает в себя восемь задач. Формат обладает гибкостью, что дает ему замечательные перспективы на будущее. Если бы я не был так чертовски стар, я бы с удовольствием попробовал это сам», — немного поиграл на публику придуманный Кубертен. После чего закончил интервью следующим образом: «Что ж, я рад, что пятиборье с конным спортом определит своих финальных чемпионов в Париже 2024 года и что Голливуд, я имею в виду Лос-Анджелес, представит миру новое издание современного пятиборья с препятствиями. Ничего более подходящего. Я вижу впереди большое будущее. И последнее: мне нравится слово «препятствие». Это резонирует со мной, потому что всю свою олимпийскую карьеру я посвятил преодолению препятствий. Внедрение Олимпийских игр в мире было равносильно бегу по полосе препятствий в течение 50 лет».

При всем уважении к UIPM, дифирамбы гендерной нейтральности пятиборья, смене его формата и введению полосы препятствий от придуманного Кубертена кажутся все же «за гранью дозволенного». Ведь получать «хвалебные комментарии» от умерших знаменитых личностей — очевидный дурной тон. А если жестко, то просто фейк в красивой обертке. Так, в прошлом году издание Die Aktuelle шокировало мир выдуманным интервью Михаэля Шумахера (напомним, после горнолыжной аварии он вообще ни разу не появлялся на публике и не давал комментарии) и только в конце указало, что оно сгенерировано нейросетью. Кстати, еще более 20 лет назад в «СЭ» вышло интервью легендарного хоккейного тренера Анатолия Тарасова, которое автору приснилось. Правда, там это было объяснено во вступлении, и приснившийся Тарасов в основном спрашивал и вспоминал прошлое, а не отвечал на вопросы. Что, конечно, гораздо честнее.