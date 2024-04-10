Американец взял интервью у Кубертена через 87 лет после смерти основателя МОК. Что тот сказал?

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Основатель современного олимпийского движения, барон Пьер де Кубертен умер еще в 1937 году, что, впрочем, не помешало его «воскресить» американскому писателю Джорджу Хиртлеру для вымышленного интервью для официального сайта Международной федерации современного пятиборья (UIPM). Автор, написавший книгу про барона и награжденный медалью Пьера де Кубертена от МОК, устами знаменитой личности и создателя современного пятиборья поддержал перемены в виде замены конного спорта на полосу препятствий. Само собой, этот пиар-ход выглядит очень спорным и странным.
Напомним, что современное пятиборье, и без того в последние десятилетия не пользовавшееся большой популярностью, влипло в скандал на Олимпиаде в Токио летом 2021 года. Лидер олимпийского турнира Анника Шлой из Германии не смогла уговорить и даже жесткими методами заставить коня по кличке Святой Мальчик преодолеть препятствия в рамках конкура и впала в истерику, а ее тренер Ким Райнер несколько раз ударил непослушное животное, что попало на видео. Как следствие, разгорелся масштабный скандал с участием зоозащитников, а над видом спорта замаячила сомнительная перспектива вылететь из олимпийской программы.
В итоге в UIPM ради олимпийского будущего и спасения репутации решили пойти на радикальные перемены. Просто взяли и отказались от конного спорта, найдя ему замену, несмотря на многочисленные протесты спортсменов со всего мира. Предложений было немало, но чиновники остановились на полосе препятствий, которую уже начали тестировать на молодежном и юниорском уровнях. Таким образом, на Олимпиаде в Париже ожидается «последняя гастроль» конкура в рамках современного пятиборья, а на Играх 2028 года в Лос-Анджелесе лошадей в этом виде спорта мы уже не увидим.
Понятно, что полоса препятствий и конкур — совершенно разные дисциплины, требующие принципиально других навыков. Поэтому сторонники традиций в современном пятиборье до сих пор воспринимают грядущие неизбежные изменения в штыки. Вероятно, UIPM это также беспокоит. Поэтому в федерации, видимо, и решились на экстравагантный пиар изменений, где на роль защитника реформ позвали... самого Пьера де Кубертена. Напомним, что барон не только возродил античные Олимпиады, но и к Играм-1912 в шведском Стокгольме как раз и создал современное пятиборье, включающее в себя фехтование, плавание, бег, конкур и стрельбу.
Выбор господина Хиртлера в качестве «интервьюера» Пьера де Кубертена, скончавшегося в 1937 году, не назовешь случайным. Именно американский писатель написал книгу «Идеалист» — художественную биографию барона, он также является членом исполнительного совета Международного комитета Пьера де Кубертена (CIPC) и создателем Coubertin Speaks — сайта, посвященного идеям Кубертена. Причем в 2022-м в Лозанне Хиртлера наградили медалью Пьера де Кубертена, подчеркнув значимость его деятельности для МОК. Как бы то ни было, вряд ли это дает американцу моральное право делать вымышленное интервью с Кубертеном. Но он сделал, а сайт UIPM опубликовал под пафосным заголовком «Пьер де Кубертен рассказывает об эволюции современного пятиборья».
Для примера приведем небольшой отрывок из придуманной беседы.
«На мой взгляд, развитие современного пятиборья было современной необходимостью. Переход от конного спорта к полосе препятствий говорит об изменениях, которые отвечают требованиям времени и в то же время защищают принципы, лежащие в основе спорта. Ожидаете ли вы, что я буду возражать против спорта, который стремится расширить свою аудиторию за счет интеграции новой захватывающей дисциплины? Неужели вы думали, что я буду протестовать против разрыва с традицией, когда осознаю, что этап пятиборья с препятствиями понравится молодым людям? Думали ли вы, что я буду мешать спорту, который может привлечь более широкий круг участников, многие из которых будут знакомы с этим видом спорта благодаря своей военной подготовке? О нет, я аплодирую этому шагу и поддерживаю его всем сердцем», — говорит господин Хиртлер за Кубертена. И тут же от своего имени заявляет барону: «Вы, кажется, очень хорошо разбираетесь в рассматриваемых вопросах». На что польщенный основатель МОК якобы отвечает: «Конечно, да. Я слежу за всем, что касается Олимпийских игр. Кстати, если бы вы обратили внимание, то заметили бы, что современное пятиборье все время развивается. Оно стало полностью гендерно нейтральным и в 1990-х годах изменило весь формат соревнований на однодневные. На лазерный пистолет — очень прогрессивное нововведение — перешли в 2010-х и сумели собрать все соревнования в едином спортивном комплексе в Рио-2016. Так что, с моей точки зрения, полоса препятствий — это закономерный следующий шаг».
«И знаешь, что мне в нем нравится? По своей природе полоса препятствий непредсказуема, и это делает ее захватывающей. Раскачивание на кольцах, лазание по веревочным стенам, карабканье под барьерами и т. д. превращают каждую гонку в соревнование на полную ловкость, рассудительность, силу и скорость. Мне нравится тот факт, что типичный курс включает в себя восемь задач. Формат обладает гибкостью, что дает ему замечательные перспективы на будущее. Если бы я не был так чертовски стар, я бы с удовольствием попробовал это сам», — немного поиграл на публику придуманный Кубертен. После чего закончил интервью следующим образом: «Что ж, я рад, что пятиборье с конным спортом определит своих финальных чемпионов в Париже 2024 года и что Голливуд, я имею в виду Лос-Анджелес, представит миру новое издание современного пятиборья с препятствиями. Ничего более подходящего. Я вижу впереди большое будущее. И последнее: мне нравится слово «препятствие». Это резонирует со мной, потому что всю свою олимпийскую карьеру я посвятил преодолению препятствий. Внедрение Олимпийских игр в мире было равносильно бегу по полосе препятствий в течение 50 лет».
При всем уважении к UIPM, дифирамбы гендерной нейтральности пятиборья, смене его формата и введению полосы препятствий от придуманного Кубертена кажутся все же «за гранью дозволенного». Ведь получать «хвалебные комментарии» от умерших знаменитых личностей — очевидный дурной тон. А если жестко, то просто фейк в красивой обертке. Так, в прошлом году издание Die Aktuelle шокировало мир выдуманным интервью Михаэля Шумахера (напомним, после горнолыжной аварии он вообще ни разу не появлялся на публике и не давал комментарии) и только в конце указало, что оно сгенерировано нейросетью. Кстати, еще более 20 лет назад в «СЭ» вышло интервью легендарного хоккейного тренера Анатолия Тарасова, которое автору приснилось. Правда, там это было объяснено во вступлении, и приснившийся Тарасов в основном спрашивал и вспоминал прошлое, а не отвечал на вопросы. Что, конечно, гораздо честнее.