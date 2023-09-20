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Олимпиада

Сегодня, 14:30

МОК запретил выступление украинской спортсменки. Она хотела говорить о политике

Олег Шамонаев
Шеф отдела спорта
Анна Ризатдинова.
Фото Global Look Press
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Призер Олимпиады Анна Ризатдинова возмущена позицией организаторов Всемирного форума олимпийцев в Стамбуле.

Бронзовый призер Олимпиады-2016 по художественной гимнастике Анна Ризатдинова устроила скандал в социальных сетях из-за попытки МОК исключить политические заявления на спортивном мероприятии. 30-летняя украинка является членом комиссии спортсменов НОК своей страны и многократно выступала с жесткими антироссийскими заявлениями. На Всемирный форум олимпийцев, который проходил в Стамбуле 16-17 сентября, она прибыла с намерением продолжить призывы к тотальному бойкоту россиян в мировом спорте. Однако после ознакомления с видео и текстом ее выступления организаторы форума отказались давать ей слово, заявив, что «спорт должен быть отделен от политики».

Фото Global Look Press

Спорт должен объединить всех

Как заявила Ризатдинова в соцсетях, случившееся стало для нее огромным разочарованием. «В оправдание я услышала, что «спорт вне политики» и «нам все равно, у кого какой паспорт», — пожаловалась Анна. Чиновники заявили украинке, что события в ее стране — большая трагедия, и им очень жаль, но при этом «спорт должен объединять всех». Среди аргументов, которые намеревалась привести бывшая спортсменка, содержались странные обвинения в политической пропаганде в адрес белорусской теннисистки Арины Соболенко, которая якобы неподобающим образом вела себя на Уимблдоне.

Неудача в Стамбуле не смутила Ризатдинову, и она призвала украинских спортсменов продолжать добиваться полного исключения россиян и белорусов из олимпийского движения. Ранее Анна жаловалась на то, что из-за СВО была вынуждена переехать в Испанию, и это негативно отразилось на ее личной жизни. Также она уверяла, что прекратила общение со своей матерью, которая проживает в Крыму и поддерживает Россию. Ранее украинка рассказывала о том, что россиянка Анна Кудрявцева, опередившая ее на Олимпиаде-2016, заняла второе место незаслуженно.

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Напомню, что весной этого года правительство Украины запретило спортсменам из своей страны участвовать в тех же соревнованиях, что и россияне, даже если те выступают в нейтральном статусе. Однако вскоре этот приказ был отменен. Тем не менее украинцы продолжают устраивать политические акции, отказываясь пожимать руки российским и белорусским коллегам, а также делать совместные фото на подиуме. При этом одни украинские политики уверяют, что их страна готова на бойкот Олимпиады-2024, если на нее будут допущены россияне, а другие утверждают, что таких радикальных шагов не ожидается, поскольку присутствие украинского флага на Играх важнее.

Гимнастка Анна Ризатдинова.
Анна Ризатдинова.
Фото Global Look Press

Пять стран поставили ультиматум

Различные спортивные форумы и заседания наряду с соревнованиями регулярно становятся ареной политических выступлений. На прошлой неделе Европейская федерация гандбола (EHF) рекомендовала российской и белорусской делегациям отказаться от участия в конгрессе организации в Швейцарии из?за возможного бойкота со стороны некоторых стран. «Пять стран поставили ультиматум, что если приедет наша делегация, их на конгрессе не будет, — рассказал на Восточном экономическом форуме глава ФГР Сергей Шишкарев. — Причем с коллегами из Украины у нас нейтральные отношения, и они были не против. А вот балтийские страны, Польша и Финляндия, готовы были бойкотировать».

Год назад представители семи стран — Норвегии, Нидерландов, Украины, Польши, Литвы, Эстонии и Италии — бойкотировали конгресс Международной федерации гимнастики (FIG) в Стамбуле из-за приглашения на заседание делегатов от России и Белоруссии. Также в октябре прошлого года президент Национального комитета Дании Ханс Наторп устроил русофобское шоу Генеральной ассамблее Ассоциации национальных олимпийских комитетов в Сеуле. Датчанин покинул зал заседания во время выступления главы ОКР Станислава Позднякова, назвав это российской пропагандой.

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Теперь же международные спортивные структуры, видимо, решили сдерживать накал страстей. И лишение права голоса радикально настроенной украинки Ризатдиновой — один из таких шагов. Правда, почти одновременно стало известно о том, что МОК потребовал от России заменить своего представителя на Международном форуме спортсменов, который пройдет 1-2 октября в Лозанне. Как сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на пресс?службу МОК, заместителю председателя комиссии спортсменов ОКР отказано в регистрации «на основании принципов, изложенных в рекомендациях исполкома МОК от 28 марта 2023 года». Ранее Задонская в интервью называла критерии допуска россиян к международным стартам дискриминационными.

Олимпиада
Анна Ризатдинова
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