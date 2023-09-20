МОК запретил выступление украинской спортсменки. Она хотела говорить о политике

Призер Олимпиады Анна Ризатдинова возмущена позицией организаторов Всемирного форума олимпийцев в Стамбуле.

Бронзовый призер Олимпиады-2016 по художественной гимнастике Анна Ризатдинова устроила скандал в социальных сетях из-за попытки МОК исключить политические заявления на спортивном мероприятии. 30-летняя украинка является членом комиссии спортсменов НОК своей страны и многократно выступала с жесткими антироссийскими заявлениями. На Всемирный форум олимпийцев, который проходил в Стамбуле 16-17 сентября, она прибыла с намерением продолжить призывы к тотальному бойкоту россиян в мировом спорте. Однако после ознакомления с видео и текстом ее выступления организаторы форума отказались давать ей слово, заявив, что «спорт должен быть отделен от политики».

Фото Global Look Press

Спорт должен объединить всех

Как заявила Ризатдинова в соцсетях, случившееся стало для нее огромным разочарованием. «В оправдание я услышала, что «спорт вне политики» и «нам все равно, у кого какой паспорт», — пожаловалась Анна. Чиновники заявили украинке, что события в ее стране — большая трагедия, и им очень жаль, но при этом «спорт должен объединять всех». Среди аргументов, которые намеревалась привести бывшая спортсменка, содержались странные обвинения в политической пропаганде в адрес белорусской теннисистки Арины Соболенко, которая якобы неподобающим образом вела себя на Уимблдоне.

Неудача в Стамбуле не смутила Ризатдинову, и она призвала украинских спортсменов продолжать добиваться полного исключения россиян и белорусов из олимпийского движения. Ранее Анна жаловалась на то, что из-за СВО была вынуждена переехать в Испанию, и это негативно отразилось на ее личной жизни. Также она уверяла, что прекратила общение со своей матерью, которая проживает в Крыму и поддерживает Россию. Ранее украинка рассказывала о том, что россиянка Анна Кудрявцева, опередившая ее на Олимпиаде-2016, заняла второе место незаслуженно.

Напомню, что весной этого года правительство Украины запретило спортсменам из своей страны участвовать в тех же соревнованиях, что и россияне, даже если те выступают в нейтральном статусе. Однако вскоре этот приказ был отменен. Тем не менее украинцы продолжают устраивать политические акции, отказываясь пожимать руки российским и белорусским коллегам, а также делать совместные фото на подиуме. При этом одни украинские политики уверяют, что их страна готова на бойкот Олимпиады-2024, если на нее будут допущены россияне, а другие утверждают, что таких радикальных шагов не ожидается, поскольку присутствие украинского флага на Играх важнее.

Анна Ризатдинова. Фото Global Look Press

Пять стран поставили ультиматум

Различные спортивные форумы и заседания наряду с соревнованиями регулярно становятся ареной политических выступлений. На прошлой неделе Европейская федерация гандбола (EHF) рекомендовала российской и белорусской делегациям отказаться от участия в конгрессе организации в Швейцарии из?за возможного бойкота со стороны некоторых стран. «Пять стран поставили ультиматум, что если приедет наша делегация, их на конгрессе не будет, — рассказал на Восточном экономическом форуме глава ФГР Сергей Шишкарев. — Причем с коллегами из Украины у нас нейтральные отношения, и они были не против. А вот балтийские страны, Польша и Финляндия, готовы были бойкотировать».

Год назад представители семи стран — Норвегии, Нидерландов, Украины, Польши, Литвы, Эстонии и Италии — бойкотировали конгресс Международной федерации гимнастики (FIG) в Стамбуле из-за приглашения на заседание делегатов от России и Белоруссии. Также в октябре прошлого года президент Национального комитета Дании Ханс Наторп устроил русофобское шоу Генеральной ассамблее Ассоциации национальных олимпийских комитетов в Сеуле. Датчанин покинул зал заседания во время выступления главы ОКР Станислава Позднякова, назвав это российской пропагандой.

Теперь же международные спортивные структуры, видимо, решили сдерживать накал страстей. И лишение права голоса радикально настроенной украинки Ризатдиновой — один из таких шагов. Правда, почти одновременно стало известно о том, что МОК потребовал от России заменить своего представителя на Международном форуме спортсменов, который пройдет 1-2 октября в Лозанне. Как сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на пресс?службу МОК, заместителю председателя комиссии спортсменов ОКР отказано в регистрации «на основании принципов, изложенных в рекомендациях исполкома МОК от 28 марта 2023 года». Ранее Задонская в интервью называла критерии допуска россиян к международным стартам дискриминационными.