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Олимпиада

Сегодня, 20:00

Сначала отменили приглашение России — теперь запретили протесты. Разборки перед Азиатскими играми

Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
Фото AFP
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В Ханчжоу стартовала Азиада, и сразу не обошлось без острых тем.

В Китае прошли первые матчи по крикету и футболу в рамках Азиады — самого масштабного спортивного мероприятия после Олимпийских игр. Торжественное открытие глобального форума состоится 23 сентября, но уже сейчас ясно — без скандалов организаторам обойтись не удалось.

Космические масштабы

Дисциплин на Азиатских играх намного больше, чем на главных Олимпиадах, — 40 видов спорта. Помимо традиционных олимпийских видов типа легкой атлетики и плавания присутствуют настольные игры — бридж, го, шахматы и китайская игра сянци, аналог шахмат. В гребле, помимо слалома и заездов на короткие дистанции, пройдут гонки на лодках-«драконах», которые иногда можно увидеть и в России. Эти старты включены в программу Всемирных игр (по неолимпийским видам спорта). В Ханчжоу-2023 впервые будет представлен киберспорт — пройдут турниры по PUBG, FIFA и Dota 2 и League of Legends, а также еще нескольким культовым играм.

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Много в программе единоборств — есть джиу-джитсу, куреш, ушу. Среди игровых видов представлены сепактакрау, или малайский волейбол, который можно сравнить с футволеем, а также более привычный сквош. Но вишенка на торте — легендарная, древняя и очень странная игра кабадди, о которой мы писали отдельно.

Зимние Азиатские игры планируются в 2029-м в... Саудовской Аравии, где специально для этого построят город с зимним климатом. Церемония открытия Азиады пройдет 23 сентября, но первые матчи по футболу, крикету, волейболу и старты в пятиборье начинаются еще до открытия. Например, в первый же день хозяева Игр китайцы в принципиальном матче обыграли индийцев в футбол 5:1. Слава богу, в отличие от Олимпиад на Азиаде хозяевам не надо заявляться на все турниры, и терпеть ответное унижение в крикете от индийцев им не придется.

Фото AFP

Протестующим вход воспрещен

В Азиаде ожидается участие всех 45 олимпийских комитетов континента, включая Палестину, Макао, Сирию и даже Афганистан (который после захвата власти «Талибаном», признанным террористической организацией в России, стал официально называться Исламский Эмират Афганистан). И разумеется, когда встречается такое огромное количество стран, не может обойтись без политических скандалов. На турнире ждали и сборные России с Белоруссией — их пригласил Олимпийский комитет Азии с целью позволить выполнить олимпийские нормативы для отбора на Париж-2024. Но затем был вынужден отозвать приглашение из-за давления Международного олимпийского комитета, который посчитал идею «неосуществимой». Причины неосуществимости не назывались.

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Первые разборки грянули еще до начала Игр. Во-первых, организаторы запретили любые политические акции и отдельно оговорили те, что затрагивают китайские законы.

Исполняющий обязанности генерального директора Олимпийского совета Азии Винод Кумар Тивари на открытии Олимпийской деревни гостеприимно предупредил: «Мы не допустим никаких протестов, религиозных или политических. Пожалуйста, убедитесь, что ваши спортсмены осведомлены об этом. Если будет иметь место какая-либо форма протеста, мы отзовем аккредитацию». К ним относятся баннеры и лозунги, пропагандирующие политический, расовый, религиозный или коммерческий контент и нарушающие конституцию и правила OCA или законодательство Китая, оговорено в сообщении. Для Китая Игры имеют серьезный политический и имиджевый подтекст — страна должна в одну калитку выиграть медальный зачет после переноса мероприятия с прошлого года из-за коронавируса.

Фото AFP

Главные соперники китайцев — японцы — рассматривают введение дополнительных мер защиты своих спортсменов в Ханчжоу из-за «антияпонских настроений» в Китае. Напряженность в отношениях между двумя странами выросла после того, как японское правительство приняло решение о сбросе загрязненной радиоактивной воды с атомной электростанции «Фукусима» в Тихий океан — это произошло с одобрения Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ), но вызвало недовольство китайских властей. Китай моментально запретил импорт японских морепродуктов, а Страна восходящего солнца назвала претензии соседей «не обоснованными научно». Интересно, что в гимне Игр в первых же строках поется о том, как все страны «разделяют одно море и небо, встречая один и тот же восход солнца и звезды».

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Наконец, еще одна история, знакомая нам — сборная Шри-Ланки по регби будет соревноваться на Играх под нейтральным флагом, а вернее, бело-оранжево-зеленым полотном Олимпийского совета Азии. Причина — прекращение полномочий местной федерации в Международной федерации регби из-за вмешательства государства в работу спортивных органов Шри-Ланки. Но, как оказалось, в данном случае функционеры довольно быстро могут принять компромиссное решение. Потому что это другое.

Кто всерьез нацелился смотреть Азиатские игры — расписание можно посмотреть здесь.

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