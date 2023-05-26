Три миллиона за майку. Безумие вокруг олимпийского артефакта Джордана

Коллекционеры выложили нереальные суммы за форму, собранную на полу в раздевалке Dream Team в 1992 году.

На американской площадке Goldin состоялся уникальный аукцион, на котором была реализована коллекция звездного баскетболиста Карла Мэлоуна — в нее входили майки всех игроков первой Dream Team с Олимпиады-1992, а также несколько кроссовок с того же турнира. В общей сложности коллекционеры выложили за эти спортивные лоты почти пять миллионов долларов. Но рекорд установила майка великого Майкла Джордана, за которую неизвестный ценитель заплатил 3,03 миллиона при стартовой цене в 420 тысяч. Теперь этот артефакт — один из самых дорогих в истории спорта.

Дорогостоящий раритет

Жена Мэлоуна нашла драгоценные майки на полу в раздевалке сборной США после полуфинального матча Игр-1992 против Литвы (Dream Team победили в той встрече со счетом 127:76). Впоследствии Карл собрал на этих трофеях автографы своих партнеров по тому знаменитому коллективу и поместил под стекло в своем доме в штате Юта. Там они хранились более 30 лет, пока в конце апреля нынешнего года звездный форвард не объявил о намерении выставить их на аукцион. Денежных проблем у семьи Мэлоуна вроде бы нет, однако он решил, что следует поделиться уникальными экспонатами с состоятельными болельщиками.

Уникальность майки Джордана в том, что на ней нанесен девятый номер. Как известно, Его воздушество выступал в НБА только под номерами 23 и 45. И еще один раз — под 12-м (когда его форма была похищена перед матчем, из-за чего чуть не отменили игру). Но Олимпиада-1992 проводилась по правилам ФИБА, которые тогда не предполагали разнообразия в номерах. С этим пришлось смириться даже живым богам баскетбола из Dream Team, которую считают одной из величайших команд в истории спорта. Стоит ли подобный раритет три миллиона, конечно, вопрос. Но у богатых свои причуды.

Напомню, что Dream Team стала своеобразным ответом американцев на провал сборной США в олимпийском баскетбольном турнире на Играх-1988 (тогда победили советские игроки под руководством Александра Гомельского). В тот период МОК как раз открыл Олимпиады для профессионалов, и звезды НБА отправились в Барселону-1992 показать, кто на самом деле является законодателем мод в мировом баскетболе. На тех Играх суперзвездный состав выиграл восемь матчей из восьми, набирая в каждом из них более 100 очков, и триумфально завоевал золото.

Олимпийский рекорд

Dream Team формировалась как витрина американского баскетбола. В нее позвали самых ярких звезд НБА, которая тогда переживала золотой век. И, что самое главное, почти никто не отказался и не сослался на травму или усталость, как много раз случалось с американской командой впоследствии. В итоге под флагом сборной США в 1992-м собралась настоящая команда мечты, которая по именам превосходила все последующие аналогичные проекты. Даже присутствие в заявке представителя студенческого баскетбола Кристиана Леттнера (его зачем-то предпочли юному Шакилу О'Нилу) не уменьшило восторгов от той сборной.

Вот какие суммы выложили за майки Dream Team-1992 покупатели аукциона Goldin-2023:

Майкл Джордан — 3 030 000 долларов

Лэрри Берд — 360 000 долларов

Мэджик Джонсон — 336 000 долларов

Чарльз Баркли — 230 400 долларов

Дэвид Робинсон — 116 400 долларов

Клайд Дрекслер — 91 200 долларов

Скотти Пиппен — 80 400 долларов

Карл Мэлоун — 58 800 долларов

Джон Стоктон — 55 200 долларов

Патрик Юинг — 39 600 долларов

Кристиан Леттнер — 39 600 долларов

Крис Маллин — 37 200 долларов

Майкл Джордан. Фото Global Look Press

3,03 миллиона за майку — это олимпийский рекорд. Ранее самую высокую цену выручили на аукционах за свитер капитана сборной США по хоккею Майка Эрузионе, в котором тот соприкоснулся с «чудом на льду» на зимней Олимпиаде-1980. Правда, нынешний рекорд относится только к одежде. Среди всех коллекционных предметов лидирует оригинал Олимпийского манифеста, написанный рукой Пьера де Кубертена в 1892 году. В 2019-м он был продан на Sotheby's в Нью-Йорке за 8,8 миллиона долларов при начальной цене в один миллион.

Что касается Джордана, то ему не привыкать к таким суммам за связанные со своей карьерой реликвии. В сентябре прошлого года Sotheby's за 10,1 миллиона долларов продал майку, в которой Майкл играл за «Чикаго Буллз» в первом матче финала НБА 1998 года. В той серии он, кстати, противостоял «Юте Джаз» — команде «Почтальона» Мэлоуна. В данный момент это рекорд, выплаченный за спортивный раритет. Предыдущий рекорд был установлен в мае прошлого года, когда футболка Диего Марадоны, в которой играл против англичан на ЧМ-1986, ушла за 9,28 миллиона долларов.