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Сборная России возвращается на международную арену с флагом и гимном. Что ждать от Боливарианских игр АЛБА?

Сергей Подушкин
Обозреватель
Флаг России на фоне баскетбольного стадиона
Сборная России выступит под своим флагом на Боливарианских играх АЛБА.
Боксерша Екатерина Пальцева
Екатерина Пальцева.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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За медали мультиспортивных соревнований в Венесуэле поборются 48 наших спортсменов.

Российские спортсмены, пусть и не без сложностей, постепенно возвращаются на международную арену. С 21 по 29 апреля они примут участие в пятых по счету Боливарианских играх АЛБА (Играх Боливарианского альянса), которые примут два города Венесуэлы — Каракас и Ла-Гуайра. В общей сложности в состав нашей делегации вошли 48 спортсменов в семи видах. Причем среди тех, кто отправился в Венесуэлу, будут и лидеры национальных команд, включая чемпионов мира и Европы.

Россияне возвращаются спустя 16 лет

Напомним, Боливарианские игры АЛБА достаточно юны. Впервые их провели только в 2005 году, «локомотивами» продвижения состязаний стали лидеры данной политической организации Куба и Венесуэла. Именно в столице Кубы Гаване и прошли 18 лет назад первые соревнования, после чего в 2007-м состязания принял Каракас, а в 2009-м — вновь Гавана, а в 2011-м — венесуэльский город Баркисимето. Тот турнир прошел с большим размахом — участвовали спортсмены более двадцати государств, включая Испанию, Мексику и Аргентину, а в медальном зачете впервые после трех подряд кубинских триумфов выиграла сборная Венесуэлы, завоевавшая 112 золотых медалей и 357 наград в общей сложности. Кстати, всего было разыграно 256 комплектов наград.

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Затем в 2013-м Игры собирались провести в Эквадоре, а в 2015-м — в Боливии, но реализовать планы не удалось, вероятно, из-за политической и экономической ситуации в ведущих странах альянса. Но сейчас, спустя дюжину лет, Игры АЛБА возрождаются. В Венесуэле выступят представители 11 государств. Это — Боливия, Венесуэла, Куба, Никарагуа, Содружество Доминики, Антигуа и Барбуда, Сент-Винсент и Гренадины, Сент-Люсия, Гренада, Сент-Китс и Невис, а также Россия. В общей сложности планируется участие 3500 спортсменов.

Сборная России выступит как команда на таких соревнованиях впервые. Однако в прошлом на Играх АЛБА россияне не только состязались, но и побеждали. В 2007-м там выступили фехтовальщики, завоевавшие в общей сложности шесть медалей, включая золото рапириста Дениса Коробейникова. Благодаря этому россияне, кстати, занимают 17-е место в медальной таблице Игр Боливарианского альянса за всю историю. Но теперь, похоже, могут уверенно ворваться в топ-10. Хотя с учетом не самой многочисленной делегации медальный зачет Игр-2023 они, конечно, не выиграют.

Боксерша Екатерина Пальцева
Екатерина Пальцева.
Федор Успенский, Фото «СЭ»

Звезды восходящие и взошедшие

«Для сборной России сейчас важна международная соревновательная практика, а также возможность выступить под национальным флагом и гимном. Участие в соревнованиях стран Южной и Центральной Америки открывает новые возможности для расширения нашего взаимодействия и развития спорта», — приводит сайт Министерства спорта РФ слова Алексея Морозова — главы делегации на предстоящем мультиспортивном турнире и заместителя министра спорта РФ.

Можно согласиться, что в настоящий момент для россиян полезны любые или почти любые международные старты. Но все же в Венесуэлу своих атлетов отправили далеко не все национальные федерации. На это решились в боксе, карате, пляжном волейболе, тяжелой атлетике, настольном теннисе, прыжках на батуте и художественной гимнастике. При этом нельзя сказать, что в Каракасе и Ла-Гуайре можно будет увидеть всех российских звезд и в данных дисциплинах, но именитых спортсменов достаточно. В частности, в состав делегации вошли чемпионка мира и Европы по боксу Екатерина Пальцева, чемпионка Европы по боксу Дарья Абрамова, чемпионы Европы по карате Анна Чернышева и Евгений Плахутин, бронзовый призер чемпионата мира по прыжкам на батуте в индивидуальных соревнованиях и победительница ЧМ в команде Яна Лебедева, а также многие чемпионы России и участники ЧМ и ЧЕ.

«Мы приняли решение заявить на этот турнир не первых номеров сборной, но все заявленные являются очень достойными тяжелоатлетами. Некоторые из них имеют опыт выступлений на чемпионатах мира и Европы, откуда возвращались с наградами», — рассказывал ТАСС член исполкома Федерации тяжелой атлетики России Кирилл Завадский. И действительно, Кристина Новицкая становилась призером чемпионата Европы, а Евгения Гусева на ЧМ-2021 выиграла малое золото в рывке, да и остальные могут побороться за медали.

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В настольном теннисе в состав команды вошли в том числе лидеры женской сборной страны Элизабет Абраамян, Яна Носкова и Ольга Воробьева. В художественной гимнастике Россию будут представлять в личном многоборье и групповых упражнениях совсем юные спортсменки 2008 и 2010 годов рождения, но 12-летнюю Николь Римарачин Диас уже сейчас многие считают восходящей звездой. Хотели отправиться в Венесуэлу и спортивные гимнасты из России, но из-за проблем с оборудованием, соответствующим международным стандартам, организаторам от этого вида пришлось отказаться.

Как бы то ни было, сейчас выступление сборной России на международных соревнованиях с флагом и гимном не может не вызвать интерес. Тем более в ряде видов конкуренция на Играх АЛБА будет весьма неплохая и победы россиянам отнюдь не гарантированы. Хотя и весьма вероятны.

Бокс
Художественная гимнастика
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