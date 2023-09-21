Отказаться нельзя подписывать. Где «красные линии» в декларациях о нейтралитете наших спортсменов? Колонка политолога

Политические документы для спортсменов имеют множество подводных камней.

«СЭ» продолжает цикл публикаций, подготовленных Натальей Голубковой, политологом, кандидатом политических наук, автором исследований по проблемам суверенитета, экспертом по международным отношениям и национальной безопасности.

После выступления Владимира Путина на Восточном экономическом форуме многие представители спортивной отрасли с облегчением писали: «Президент разрешил спортсменам ехать на Олимпиаду в нейтральном статусе!» Но мнение аналитиков, которые профессионально занимаются разбором выступлений главы нашего государства, менее оптимистично. И вот почему.

Так ли все однозначно?

В первую очередь высказывания Владимира Путина свидетельствуют о том, что терпение в отношении существующих международных спортивных организаций исчерпано. Мы не хлопаем дверью, формально остаемся в олимпийской семье, поскольку заинтересованы в соблюдении прав спортсменов. Но приоритетом теперь является не полноценное возвращение, а создание альтернативы Олимпийским играм, которая не просто будет существовать параллельно с пока еще главным стартом четырехлетия, проводимым под эгидой МОК, но и станет способствовать разрушению существующих спортивных структур. И это значит, что стремление удовлетворять бесконечные требования МОК уходит в прошлое.

Из слов главы государства также следует, что спортсменам предоставляется право морального выбора, но не каждый выбор достойный: одно дело участвовать в международных соревнованиях как нейтральный спортсмен, а другое дело — представлять свою страну, выступать под ее флагом, знаменем. Президент употребил слово «знамя», а знамя — это то, с чем самоотверженно идут в бой. У нашего государства действительно большое уважение к атлетам, но связано оно с самоотверженностью и готовностью достойно представлять огромную страну. Нейтральные спортсмены, подписывающие декларацию, это все-таки другое.

В целом слова президента про то, что каждый делает свой выбор сам, — это грамотное решение в сложившейся ситуации, поскольку в вопросе допуска россиян представители спортивной отрасли входят в противоречие с той частью населения, которая недоумевает, почему государство должно ставить интересы спортсменов выше интересов граждан, которые за свой флаг проливают кровь в результате реальных боевых действий. И предоставление права выбора самим спортсменам снимает ответственность с государства, позволяет сохранить лицо и перед патриотами, и перед атлетами.

Фото Global Look Press

Нет безобидных деклараций, каждая — проверка на лояльность

Пожалуй, самый главный вопрос — каковы «красные линии» в вопросе подписания деклараций для допуска россиян на соревнования? «Красные линии» у каждого свои, тема условий допуска россиян затрагивает сейчас многих и в спортивной отрасли, и за ее пределами.

Олимпийский комитет уже высказал свое мнение о том, что подписание деклараций политического характера ради выступления в нейтральном статусе без флага и гимна недопустимо. И я готова согласиться с этим мнением. Политическая декларация как пропуск на официальные старты — это своего рода барьер, тест на лояльность. Это фильтр, который позволяет отделить своих от чужих. И любая внешне безобидная декларация будет проверкой спортсменов. Подписание этих документов для того и придумано, чтобы разделять лояльных России атлетов и тех, кто готов торговаться с западными странами за свои медали.

Многие внешне нейтральные формулировки могут иметь совершенно неприемлемый смысл. Осуждение России может быть сформулировано не так, как его ожидает увидеть спортсмен. Это может быть пункт декларации со словами: «Выражаю свое согласие с нормами международного права, резолюциями международных организаций, решениями международных судов».

Напомню, что Международный суд ООН в Гааге выдал санкцию на арест президента РФ. А недавно в том же органе началось новое слушание по иску Украины к нашей стране, по результатам которого, вероятнее всего, Россия будет обвинена в геноциде. Подпись под документами, в которых присутствует фраза о признании международных судов, будет означать согласие спортсмена и с такими решениями. Здесь и осуждение СВО, и дискредитация российской армии — все, что уголовно наказуемо в нашей стране, хотя формально аббревиатура СВО и ее англоязычные аналоги могут в документе отсутствовать.

Также в декларации может содержаться тезис о согласии с международными организациями, действующими в интересах человечества, демократии, и другая высокопарная риторика. Но к числу таких организаций западные страны относят, например, Совет Европы, Парламентская ассамблея которого (ПАСЕ) в октябре 2022 года приняла резолюцию о признании политического режима в России террористическим. Таким образом, подпись под формально нейтральной и благообразной формулировкой будет не чем иным, как согласием с такой трактовкой.

Список таких внешне нейтральных формулировок можно продолжать бесконечно. И я убеждена, что ситуаций, когда спортсмен был уверен, что подписывает внешне безобидный документ, а на самом деле отрекся от страны и осудил ее достаточно жестко, будет немало. А дальше встанет новый моральный выбор: признаваться в том, что «имел в виду совсем не это» и любишь Родину, но попасть под санкции МОК, или стать предметом осуждения сограждан, попасть под уголовное преследование в России за дискредитацию вооруженных сил и прочее.

Фото Global Look Press

Почему на нейтральных спортсменов должны тратиться народные деньги?

Можно, конечно, апеллировать к тому, что документ будет внимательно изучен перед прочтением. Но для того чтобы разбираться в юридических формулировках, нужно обладать знанием международного публичного права, а также российской Конституции и УК РФ. Естественно, с владением английским или любым другим официальным языком МОК (французским или испанским) на уровне, позволяющем анализировать серьезные документы. Многие ли атлеты могут похвастаться этим? Думаю, что единицы.

Можно, конечно, привлечь юриста, но и юристов с такой компетенцией не так много. Наконец, возможность изучить предлагаемую на подпись декларацию не означает, что в момент подписания будет предоставлена она же. Сверка предложенных юридических текстов — тоже задача не из легких, а для правовой материи и нарушения порядка двух-трех слов в предложении с потерей одной частицы бывает достаточно для полярного изменения смысла.

Безусловно, осуждение страны, ее политики, правительства, президента и СВО будет самым полноценным отречением от Родины и «красной линией» как для государства, так и для спортивных ведомств и граждан России. Но, пожалуй, самый строгий спрос и самые четкие «красные линии» сейчас именно у граждан. Нейтральный спортсмен, подписывающий декларацию осуждения своей Родины, — это уже не народный герой.

С увеличением числа мобилизованных многократно выросло число россиян, которые не понимают, почему на нейтральных спортсменов должны тратиться народные деньги, когда они нужнее настоящим героям, защищающим страну в зоне боевых действий. К негативному отношению со стороны соотечественников в случае поездки на Олимпийские игры в нейтральном статусе атлетам стоит быть готовыми уже сейчас. А дальше, как сказал президент, каждый делает свой выбор сам.