«Грубая расистская, этническая дискриминация». Владимир Путин — о действиях МОК

Президент России жестко высказался о политике Международного олимпийского комитета.

В Перми открылся международный спортивный форум «Россия — спортивная держава». В четверг на его пленарном заседании «Спорт без границ. Открытость миру» выступил Президент России Владимир Путин. «СЭ» собрал основные тезисы этого выступления и последующих заявлений на полях мероприятия.

О санкция МОК против России

«Благодаря» некоторым руководителям современного Международного олимпийского комитета мы узнали, что приглашение на Игры — это не безусловное право лучших спортсменов, а некая привилегия. И заслужить ее можно не спортивными результатами, а какими-то политическими жестами, которые не имеют никакого отношения к спорту. И что сами Игры могут использоваться как инструмент политического давления в отношении людей, которые не связаны с политикой, в качестве грубой и, по факту, расистской, этнической дискриминации.

Узнали также, что Олимпийская хартия якобы устарела и больше не имеет универсального характера. Некоторые чиновники от спорта просто присвоили себе право определять, на кого она распространяется, а на кого — нет. Такие подходы противоречат самой природе спорта. Однако мы уверены: есть ценности, которые нельзя предать, отменить, обменять на что-то или продать. Одна из них, безусловно, — спорт и его объединяющая сила. В этом, собственно говоря, весь смысл международных спортивных движений".

Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании XI международного спортивного форума «Россия — спортивная держава» в Перми. Фото Евгений Биятов, РИА Новости

О ценностях и традициях спорта

«Спорт для нас — безусловный государственный приоритет, важнейшая составляющая национальных целей развития. Россия готова и будет взаимодействовать со всеми, кто разделяет традиционные ценности и принципы спорта, кто дорожит ими. Это особенно важно сейчас, когда наша большая, многонациональная спортивная семья проходит проверку на сплоченность, верность истинным ценностям спорта, олимпийским принципам солидарности, равноправия, честной спортивной борьбы. Для России они всегда были и остаются незыблемы: ведь наша страна стояла у истоков современного олимпийского движения.

Россия понимает, как важно беречь традиции спорта, но при этом, безусловно, открыта всему лучшему, новому, передовому. К тому, что пользуется популярностью у молодежи, в том числе и в спорте. Свидетельство тому — именно наша идея проводить соревнования, которые объединяют в себе классические виды спорта и киберспорт. Этот беспрецедентный, но созвучный новой «цифровой эпохе» инновационный формат мы назвали «Игры будущего», и стартуют они в Казани уже очень скоро — 23 февраля следующего года".

О поддержке спортсменов

«По линии правительства РФ и Олимпийского комитета России с участием наших меценатов мы поддерживаем тех спортсменов, кто из-за ограничений прав и свобод вынужден пропускать международные старты. В наших планах кратный рост числа соревнований разного уровня для энтузиастов, любителей спорта и для профессионалов — общероссийских и международных — с достаточно высоким призовым фондом. У нас есть все для организации многоэтапных, коммерчески привлекательных, открытых турниров с участием зарубежных спортсменов, клубов, команд. Есть успешный опыт проведения крупных соревнований, современные, оснащенные по мировым стандартам спорткомплексы и стадионы.

Большой потенциал видим и в развитии спортивного сотрудничества по линии СНГ, Шанхайской организации сотрудничества и БРИКС. Игры БРИКС уже стоят в нашем спортивном календаре: они пройдут в Казани в июне 2024 года. А в сентябре Москва и Екатеринбург примут Всемирные игры дружбы. В их программе и хорошо известные виды спорта, и набирающие популярность — такие, к примеру, как брейкинг, скейтбординг и спортивное программирование".

Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании XI международного спортивного форума «Россия — спортивная держава» в Перми. Фото Алексей Никольский, РИА Новости

О массовом спорте

«Особое внимание будем уделять массовому спорту. Наша задача — вовлечь в систематические занятия спортом к 2030 году 70 процентов российских граждан.То есть сделать спорт нормой жизни для 93 миллионов человек, причем всех возрастов и групп здоровья. Создаем для этого все условия, объединяем возможности просвещения, медицины, культуры, будем обеспечивать максимально широкую доступность спортивной инфраструктуры.

Есть у нас и своя система разрешения спортивных споров — спортивный арбитраж. Его возможности доступны для российских атлетов, федераций и лиг. Но они могут и должны использоваться много шире, в том числе иностранными организациями и спортсменами".

После окончания выступления президента РФ глава Международной ассоциации бокса Умар Кремлев предложил объявить 2024 год Годом спорта и вернуть традицию проведения спортивных парадов на Красной площади. «Хорошая идея», — сказал в ответ Владимир Путин.

По материалам kremlin.ru, ТАСС, РИА «Новости»