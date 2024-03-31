МОК вновь проанонсировал свой турнир для кибератлетов. Это ответ Играм будущего?

Новые эксперименты Томаса Баха, которые, возможно, станут реальностью в 2025 году.

На днях стало известно, что Международный олимпийский комитет (МОК) планирует уже в следующем году провести официальные олимпийские соревнования по киберспорту. О включении кибердисциплин в программу полноценной Олимпиады речь пока не идет, но и терять быстрорастущий рынок команда Томаса Баха не хочет. Тем временем в феврале в Казани прошли первые в истории Игры будущего. Турнир в формате фиджитал должен был стать мостиком между классическими видами спорта и цифровыми дисциплинами. Будет ли проект МОК конкурентом российской инициативе, и какие перспективы у детища Баха?

Кибератлеты все ближе к олимпийскому статусу

В октябре прошлого года МОК объявил о планах по созданию Олимпийских киберспортивных игр. Правда, тогда ни о какой конкретике речь не шла. И тут неожиданно президент МОК Томас Бах вспомнил об этой идее. И заявил, что первые олимпийские соревнования по киберспорту должны состояться уже в следующем году. Немецкий функционер признался, что план турнира еще не готов на сто процентов, но работа над проектом идет полным ходом. «Думаю, мы могли бы рассчитывать, что первые Олимпийские киберспортивные игры пройдут в 2025 году или в 2026 году», — сказал Бах. Надо сказать, что МОК давно уже поглядывает на киберспорт и его растущую аудиторию, а вместе с тем и на бизнес-потенциал. Первым опытом взаимодействия олимпийского движения с киберспортивным сообществом стала организация Киберспортивного форума в 2018 году в Лозанне.

В 2021 году МОК разработал Олимпийскую виртуальную серию, а затем в прошлом году запустил Олимпийскую неделю киберспорта в Сингапуре. В 2023-м на Азиаде в Ханчжоу киберспорт был представлен в качестве показательной дисциплины. Ходили разговоры, что хотя бы в качестве презентации кибератлетов позовут и на Олимпиаду-2024 в Париж. Пока не решились, однако в Лос-Анджелесе в 2028-м шансы увидеть участников турнира по Dota 2 и FIFA как минимум в качестве приглашенных гостей высоки. По мнению Баха, киберспорт заслужил право стать частью олимпийской семьи, поскольку часть виртуальных видов спорта сочетают в себе и физическую активность, что полностью соответствует концепции олимпизма. С другой стороны, даже не все виды диджитал-дисциплин, напрямую не проверяющие организм на выносливость, соответствуют олимпийским ценностям по другим критериям. Отдельное внимание Бах уделил искусственному интеллекту, за которым, по его мнению, будущее.

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Игры будущего не хотели конкурировать с МОК, но придется

«Мы не можем игнорировать три миллиарда человек, для которых эти Игры важны», — пытался убедить консервативно настроенных членов национальных олимпийских комитетов президент МОК. Кроме того, внедрение ИИ в спорт поможет, по мнению Баха, сделать спорт более «демократичным», внедрив в тренировочный процесс новые форматы, оптимизировав медицинскую и психологическую помощь, предоставив ресурсы спортсменам во всем мире в необходимом количестве.

«Благодаря ИИ мы сможем сделать спорт доступным для всех», — резюмировал немец. Сотрудничество с IT-гигантами невозможно при игнорировании индустрии киберспорта, поэтому и нужно как можно активнее сотрудничать с этим сообществом, в том числе и распространяя на него олимпийские ценности. Олимпийская неделя в Сингапуре — первый шаг на этом пути, который в МОК оценили как успешный. Полноценный киберспортивный турнир под эгидой МОК может пройти в Японии — местные власти уже проявили интерес к идее.

Кроме того, Саудовская Аравия планирует провести первый в истории объединенный киберспортивный чемпионат мира летом 2024 года. Мероприятие будет иметь самый большой призовой фонд в истории киберспорта, в дальнейшем турнир может стать ежегодным. Кроме того, вновь киберспорт будет и на Азиаде.

Альтернативное видение будущее спорта показали в России. В нашей стране еще в 2021 году разработали концепцию фиджитал-спорта, то есть объединения мира физического и цифрового спорта. В рамках этой концепции провели первые в истории Игры будущего в Казани. Будут ли вторые и где именно, до сих пор неясно. В интервью «СЭ» на вопрос о конкуренции с МОК один из отцов фиджитал-спорта Игорь Столяров заявил, что нет никакого соперничества — работа идет на разную аудиторию и рынки. И все же по последним новостям складывается ощущение, что ситуация меняется. Команда Баха заходит в том числе на «поле» Столярова.