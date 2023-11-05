Лякросс 6х6: правила новой олимпийской дисциплины

Основная информация о виде спорта.

Лякросс дважды входил в программу Олимпиад — в 1904 и 1908 годах. С тех пор этот вид спорта был представлен на Играх трижды, но только в качестве показательного. В октябре 2023 года стало известно, что разновидность лякросса 6х6 станет олимпийским видом спорта. Он появится на Играх в Лос-Анджелесе в 2028 году.

Что такое лякросс 6х6

Лякросс (или в другом написании лакросс) — это командная контактная игра. Участники матчей используют резиновый мяч и клюшки с длинной рукояткой и сеткой. Главная цель — забросить как можно больше голов в ворота соперника. Лякросс считается жестким контактным видом спорта — в этом он похож на американский футбол, однако уровень травматичности в нем намного ниже.

Игроки во время матчей носят специальную экипировку — перчатки и шлем с лицевой маской. Налокотники, нагрудник, щитки и прочие элементы являются рекомендательными. Вратари женских и мужских команд, помимо шлема и перчаток, имеют защиту горла, груди и области паха. Их внешний вид напоминает хоккейных голкиперов.

Разновидность лякросса 6х6 в последнее время стала особенно популярной, что и стало основанием для ее включения в программу Олимпийских игр. В этом виде спорта существует ограничение времени на атаку — 30 секунд. Если команды не успевают уложиться в данный промежуток — то они теряют владение мячом.

Побеждают те, кто сумел забить в ворота соперника большее количество голов. При равном счете проводится овертайм до первого забитого мяча. В случае нарушения правил игрок отправляется в штрафной бокс на 30 секунд. При более грубом проступке этот срок может быть увеличен до 1 минуты.

Где играют в лакросс 6х6

Матчи по лякроссу 6х6 проходят на площадке размером 70х36 метров. Ворота расположены в 10 метрах от лицевой линии.

Команды по лякроссу 6х6

Каждая команда может вносить в заявку до 12 игроков, на поле во время матча может находиться только шесть из них, включая вратаря. Всего существует четыре позиции для участников игр — полузащитники, атакующие, защитники и вратари.

При этом игроки атаки могут только атаковать, а защитники — защищать. Полузащитники же имеют возможность находиться в любой части поля и выполнять функции как нападения, так и сохранения ворот. Вратарь защищает ворота и пытается предотвратить голы соперника.

Игра в лякросс. Фото Getty Images

Регламент матча по лякроссу 6х6

Игра по лякроссу 6х6 продолжается 32 минуты и состоит из четырех четвертей, каждая из которых длится по восемь минут. При этом в матче также могут быть остановки, но их количество четко регламентировано: за половину команды могут взять два 30-секундных тайм-аута

В матче предусмотрены перерывы между четвертями: после первой и третьей пауза длится две минуты, после второй (между двумя половинами игры) — пять. Таким образом, даже с учетом возможного овертайма длительность матча по лякроссу 6х6 может составлять не более часа (за редким исключением). Это делает данный вид спорта достаточно динамичным и привлекательным для телевизионного формата.

Лякросс 6х6 в мире

Правила и регламент проведения матчей регулируются международной федерацией по лякроссу (Federation of International Lacrosse). Организация была основана в 2008 году. Также существует много национальных союзов.

Ведущими странами в этом виде спорта являются США и Канада — именно они вместе с Великобританией принимали участие в соревнованиях по лякроссу на Олимпийских играх в 1904 и 1908 годах. На чемпионатах мира победу сумели одержать только эти две страны — 13 раз титул брали американцы, трижды — канадцы.

Примечательно, что лякросс — это единственный вид спорта, в котором есть сборная Конфедерации хауденосауни (команда коренных народов Америки, а если быть точнее — индейцев-ирокезов) участвует в международных соревнованиях самого высокого уровня. Международная федерация лакросса ждет от МОК разрешения на участие хауденосауни в Олимпиаде в Лос-Анджелесе в 2028 году.

В России существует пять команд по лякроссу в Москве, Санкт-Петербурге и Ярославле, а также ряд других клубов. Там проводят тренировки и игры как по классическому лякроссу, так и 6х6. В столице в летний период в парке «Останкино» работает клуб по игре в лякросс, где все желающие могут потренироваться.