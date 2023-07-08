Есть вид спорта, где мужчины играют против женщин. Зачем нужна «битва полов»?

Уникальный турнир в дисциплине, которая может стать олимпийской.

Распространенный в Австралии и Новой Зеландии нетбол — игра, одновременно напоминающая баскетбол и пионербол — предполагает не только чисто гендерные соревнования — женские и мужские, — но и смешанные лиги. Одним из ярких примеров является турнир Cadbury Netball Series. В этом уникальном проекте можно увидеть не только микст (матчи смешанных команд), но и противостояние чисто мужских коллективов против чисто женских. Такого больше не встретить ни в одной командной игре. Рассказываем, зачем это нужно, и что хотят доказать авторы идеи.

Возникновение

Для начала — немного об истории вида спорта, который может быть представлен в программе летней Олимпиады 2032 в Брисбене. Нетбол появился в 1893 году, когда шведская учительница гимнастики Мартина Бергман-Остерберг предложила своим студенткам новую игру в лондонском колледже в Хампстеде. В дальнейшем ее регламент был модифицирован, корзины заменили кольцами с сетками. Сами матчи стали проводить на траве, а также добавили правила из американской версии женского баскетбола.

Изначально нетбол появился как разновидность баскетбола, но со временем сформировался как самостоятельный вид спорта, которым занимались преимущественно женщины. Суть игры в том, что две команды пытаются забросить мяч в корзину соперника, расположенную на высоте 3,05 метра. Количество игроков в одной команде варьируется от 7 до 9, а в голландском варианте нетбола — 12. У каждого из них есть одна из семи ролей, которой соответствует отдельная зона игрового поля. Матчи поделены на 4 четверти по 15 минут. По сравнению с баскетболом, игры менее контактны, но более тактические.

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Популярность

Нетбол распространен в странах Британского Содружества. В него играют более 20 миллионов человек в более чем 70 странах мира. Особенно популярна эта дисциплина в странах Океании: в Новой Зеландии это второй по массовости вид спорта, а в Австралии — номер один для женщин. Исторически им занимаются преимущественно дамы, а международная федерация IFNA даже не признает мужской и смешанный нетболы. Все потому, что такие команды почти не привлекают внимания спонсоров и болельщиков, что сказывается на самоокупаемости.

Тем не менее, в ряде стран мужчины все-таки пытаются пробиться в женскую дисциплину — в Австралии, Новой Зеландии, Англии, Канаде, ОАЭ, Кении, Ямайке и Пакистане. К тому же появились смешанные турниры, где представители сильного пола в том числе играют против женщин. И, в отличие от всех остальных видов спорта, у мужчин на площадке здесь нет заведомого преимущества. То есть спортивный принцип не нарушается.

Лига

В рамках лиги Cadbury Netball Series в Новой Зеландии мужские команды соревнуются с женскими. Турнир проходит ежегодно. В нем могут выступать как смешанные коллективы, так и чисто гендерные. В 2022 году победу здесь одержали The NZ Men — в упорной борьбе против представительниц прекрасного пола из Silver Ferns. Но в прошлом бывали и обратные примеры.

Серия длится четыре дня. И одна из основных ее целей — подготовка женских коллективов к Играм Содружества. В соревнованиях принимают четыре команды, которые проводят по три матча. А за ходом поединков можно следить в прямом эфире — в 2022 году их транслировал канал Sky Sport. Матчи получаются действительно зрелищными — и очень сложно предсказать победителя. Поэтому на исход встречи влияют составы команд и состояние игроков.

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Матчи

В принципе, поединки между мужчинами и женщинами в нетболе — не редкость. Так, в Австралии команда юношей U17 недавно сумела обыграть девушек U18 на студенческом турнире. Queensland Suns в финале разгромил девичью команду Bull Sharks со счетом 46:12. После этого спортивные власти штата Квинсленд и сами нетболисты подверглись жесткой критике в соцсетях. Болельщики назвали появление мужской команды в женском чемпионате неуместным и позорным.

В других видах спорта смешанные поединки тоже встречаются, на уровне тренировок — вообще регулярно. Спортсменки топ-уровня в единоборствах порой берут в напарники мужчин ради повышения своего уровня. Такая практика встречается и в теннисе. В 1973 году состоялся открытый для публики матч между ветераном мужского тенниса Бобби Риггсом и одной из ведущих теннисисток этого времени Билли Джин Кинг. Встреча собрала рекордную для этого вида спорта аудиторию и проходила под вывеской «битва полов».

Поединок завершился победой Кинг. Она имела огромное значением на фоне борьбы женщин-теннисисток за равные призовые с мужчинами, которую возглавляла как раз американка. События матча легли в основу фильма 2001 года «Когда Билли побеждает Бобби» и кинофильма «Битва полов», вышедшего на экраны в 2017 году. Однако в этом случае речь шла об индивидуальном виде спорта, а с нетболом ситуация совершенно иная.

В игровых командных видах женщины порой выступают в мужских командах — особенно на юниорском и на любительском уровнях. Однако это лишь единичные примеры. Иногда чисто женская команда высокого уровня в тренировочных целях может сыграть товарищеский матч против юношей. Но так, чтобы на взрослом уровне женский коллектив был конкурентоспособен против мужского и выступал без риска получить серьезные травмы — такое возможно только в нетболе. Связано это прежде всего с тем, что в этом виде спорте среди женщин есть профи, занимающиеся с детских лет. А вот для мужчин эта игра как правило хобби.