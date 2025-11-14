Самый насыщенный форум

Деловая программа форума «Россия — спортивная держава» в Самаре получилась одной из самых продуктивных за свою 13-летнюю историю.

Одним из самых посещаемых мест в рамках XIII международного форума «Россия — спортивная держава» стал стенд Министерства спорта и Олимпийского комитета России. Именно там об открытии выставочной части форума объявили статс-секретарь — заместитель министра спорта, вице-президент ОКР Александр Никитин и губернатор Тульской области, председатель комиссии Государственного совета по направлению «Физкультура и спорт» Дмитрий Миляев.

— Наш стенд знакомит посетителей с деятельностью Министерства спорта, Олимпийского комитета России, общероссийских спортивных федераций и Российского спортивного фонда, созданного по поручению главы государства, — отметил Александр Никитин перед началом церемонии гашения почтовой марки, посвященной проведению в Самаре масштабного спортивного мероприятия. На марке, выпущенной тиражом в 88 тысяч штук, изображены футбольная «Солидарность Самара Арена» и логотип форума «Россия — спортивная держава».

Олимпийские кольца, медали Великой, ракетки Кафельникова и Дементьевой

Оригинальным дизайнерским решением в оформлении стенда стали пять экранов — по числу олимпийских колец. Каждый был выполнен в цветовой гамме соответствующего кольца, и на них демонстрировались специально снятые ролики. В главных ролях — молодые спортсмены, те, кому предстоит защищать честь страны на крупнейших мировых стартах: чемпионка Европы и призер чемпионата мира по фехтованию Айзанат Муртазаева, член сборной России по стрельбе из лука, участница Универсиады-2025 Арина Черкезова, нападающий молодежной сборной России по хоккею Даниил Прохоров, представительница резерва юношеской сборной России по художественной гимнастике Василиса Гурьева и вратарь юношеской сборной России по мини-футболу Константин Гладунов.

Об уже состоявшихся ярких победах отечественного спорта на площадке напоминали медали двукратной олимпийской чемпионки по фехтованию Софьи Великой, теннисные ракетки триумфаторов Игр в Сиднее и Пекине Евгения Кафельникова и Елены Дементьевой, награды и кубки, завоеванные нашими дзюдоистами, и другие реликвии.

Поэтому не стоит удивляться, что именно со стенда Минспорта и ОКР 6 ноября начали осмотр всей выставочной части форума заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко и министр спорта, глава ОКР Михаил Дегтярев.

Фото ОКР

Ценности олимпизма

За два дня у стенда прошло множество официальных мероприятий. Одних только различных документов с участием руководителей спортивных федераций, регионов и спортивных вузов было подписано более пятидесяти, в частности, партнером Олимпийского комитета России стал НОК Камбоджи.

Меморандум откроет новые возможности для эффективного двустороннего сотрудничества в гуманитарной сфере, продвижения и пропаганды фундаментальных принципов и ценностей олимпизма, поможет в развитии детско-юношеского и массового спорта, спорта высших достижений и олимпийского резерва в обеих странах.

Площадку посетили многие зарубежные гости форума. С президентами национальных олимпийских комитетов Экваториальной Гвинеи, Мадагаскара и Кении по поручению Михаила Дегтярева провел переговоры его заместитель Александр Никитин.

Было отмечено, что Россия и Африка разделяют ценности олимпизма — такие как стремление к миру, дружбе, уважению и взаимопониманию через спорт, что помогает не только повышать уровень спортивных достижений, но и способствует укреплению культурных связей, популяризации здорового образа жизни.

Политике в спорте не место

О важности интернационального сотрудничества вновь сказал и Президент России Владимир Путин. «Политике в спорте не место. Для России это не пустые слова. Вновь повторю — спорт, культурное и гуманитарное сотрудничество не должны становиться заложниками тех или иных конфликтов и геополитических противоречий», — подчеркнул глава государства в ходе своего выступления на пленарном заседании самарского форума.

В этом контексте нельзя не отметить плотный международный график Михаила Дегтярева, который за три дня успел принять участие в сессии «Спорт — без границ: новые горизонты взаимодействия», провести рабочие встречи с представителями Белоруссии, Ирана, Катара, Буркина-Фасо, Мали и ОАЭ, а также подписать два меморандума о сотрудничестве в области физической культуры и спорта — c министерством спорта, общественного досуга, искусства и культуры Республики Зимбабве и с министерством по делам спорта, молодежи и занятости Буркина-Фасо.

В целом, деловая программа форума «Россия — спортивная держава» получилась одной из самых насыщенных за свою 13-летнюю историю. В ней приняли участие 27 представителей зарубежных стран, более 60 министров спорта из российских регионов, 76 глав общероссийских федераций и 46 олимпийских чемпионов.

Ольга Теселько