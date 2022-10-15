Уроки от чемпионов и большой олимпийский праздник. Как прошел День ходьбы

Центром российского олимпийского движения в эти выходные стал Владимир.

Древний русский город за два дня принял целый ряд мероприятий, организованных Олимпийским комитетом России. В пятницу представители почти семи десятков регионов страны в рамках II Всероссийского форума Олимпийских советов активно обсуждали перспективы развития олимпийских видов спорта, новую стратегию ОКР, новые форматы взаимодействия и другие злободневные вопросы. А в субботу все гости форума приняли участие во Всероссийском дне ходьбы, который ОКР традиционно проводит каждую осень.

Чемпионки в патруле

На самом деле спортивная программа олимпийского уик-энда во Владимире началась еще накануне, когда в среднюю школу № 46 прибыл «Олимпийский патруль». Проект был запущен еще в 2014 году, и с того момента по всей России знаменитые спортсмены встречаются с детьми, рассказывают им о своей карьере и призывают заниматься спортом. На этот раз во Владимир прибыли трехкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Алла Шишкина и серебряный призер Игр в Рио в женской борьбе Валерия Коблова.

День ходьбы во Владимире. vk.com/vladimir_adm, Фото Соцсети

День для учеников школы начался со спортивного квеста «Олимпийские надежды» — разделившись на команды, ребята выполняли задания в спортивных зонах, оборудованных в стиле различных олимпийских видов спорта и дисциплин: керлинг, баскетбол, стрельба из пистолета, легкая атлетика, серфинг, фехтование, гольф.

А затем пришло время традиционного «Олимпийского урока». Шишкина и Коблова поделились собственным опытом выступлений, преодоления трудностей, побед, дружбы и уважения в спорте. А также отвечали на вопросы детей, охотно раздавали автографы и фотографировались.

— Обожаю такие встречи! — сказала после окончания урока Шишкина. — Мне очень нравится общение с ребятами, неважно, школьниками или студентами. Они всегда задают очень необычные и интересные вопросы — всегда с азартом жду тот, который никогда не задавали. Здесь ребята были очень открыты, я бы с ними еще разговаривала и разговаривала. У детей было еще столько тем! С удовольствием ещё раз сюда вернусь.

День ходьбы во Владимире. vk.com/vladimir_adm, Фото Соцсети

Живописный маршрут

Возможно, многих ребят, зарядившихся энергией от именитых спортсменок, можно было встретить в субботу в центре Владимира на площадке Всероссийского дня ходьбы. Уже за час с лишним до начала мероприятия на Театральной площади было людно — отличная атмосфера, прекрасная погода. В итоге на старт вышли более пяти тысяч человек. Они преодолели маршрут от Золотых ворот до Соборной площади.

— День ходьбы — замечательный праздник, — сказал глава ОКР Станислав Поздняков после финиша. — Мы с коллегами сошлись во мнении, что маршрут в нынешнем году самый живописный за последние годы. На самом деле, все собравшиеся здесь — победители. Те, кто разделяет с нами философию олимпизма, любит свою страну. В эти дни во Владимире также проходит Всероссийский форум Олимпийских советов, на который прибыли представители 70 регионов, от Калининграда до Камчатки. И они тоже здесь, вместе с нами. Можно сказать, здесь вся Россия!

Действительно, во Владимире на дистанцию вышла целая россыпь известных спортсменов, чемпионов мира и Олимпийских игр. Конькобежцы Александр Голубев, Николай Гуляев и Сергей Фокичев, тяжелоатлеты Юрий Захаревич, Павел Кузнецов и Глеб Писаревский, гандболист Денис Кривошлыков, фехтовальщица Татьяна Логунова, борцы Гаджимурад Магомедов и Павел Пинигин.

— С большим удовольствием прошел этот километр в компании друзей и единомышленников, — отметил Поздняков. — Не ради достижений, а чтобы проявить солидарность со всем российским спортом и людьми, болеющими душой за нашу страну. Отдельно благодарен губернатору Владимирской области Александру Авдееву за возможность организовать здесь как мероприятия Всероссийского форума Олимпийских советов, так и Дня ходьбы. Это одно из самых важных массовых мероприятий, которые ОКР проводит по всей стране. Ходьба — самая доступная физическая активность, и число участников растет год от года.

Как добавил Авдеев, каждый, кто вышел на старт, получил заряд бодрости и хорошего настроения. А для властей региона такое количество поклонников здорового образа жизни — дополнительный стимул развивать спортивную инфраструктуру. Праздник спорта во Владимире удался, и нет сомнений, что на следующий год нас ждут новые открытия в рамках Всероссийского дня ходьбы.