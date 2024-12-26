«В любую щелочку заходить и раздвигать». Российских спортсменов-нейтралов уже называют героями

Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко и министр спорта Михаил Дегтярев снова публично поддержали выступление российских атлетов без флага.

Кампания по получению российскими спортсменами нейтральных статусов для участия в международных соревнованиях вышла на новый уровень. Еще летом прошлого года в нашем спортивном сообществе поощрялся отказ от выступления без флага, в начале осени было объявлено, что желание стать нейтралом не является предательством и власти относятся к такой перспективе с пониманием. Теперь же с высокой трибуны прозвучал тезис, что любой старт на фоне санкций — это подвиг, поскольку является образцом преодоления и помогает «защищать нашу Родину на спортивных рубежах». Такой подход окончательно формирует новую спортивную доктрину. Ее суть — в постепенном возвращении на мировую арену и в отказе от конфронтации с международными структурами, на которую нас провоцируют недоброжелатели из стран западного лагеря.

Лучше, чем самоизоляция

«Я считаю, что необходимо поддерживать наших спортсменов, которые, даже если текущие условия не позволяют им использовать наш гимн и флаг, мы все прекрасно понимаем, что это наши спортсмены и они защищают нашу Родину на спортивных рубежах, — приводит РИА «Новости» слова зампреда правительства РФ Дмитрия Чернышенко. — В условиях таких ограничений, которые происходят со стороны международных спортивных организаций, участие российских спортсменов в соревнованиях нужно рассматривать как подвиг и им в этом помогать».

«Участие лучше изоляции. Будем работать с международными федерациями, наши все федерации в контакте. Пока это постепенное движение. Повторяю: участие лучше изоляции. Надо, знаете, в любую щелочку, в любую прогалину нам идти, идти и идти. Заходить и раздвигать, раздвигать и раздвигать, — добавил к теме сильный образ министр спорта РФ и глава ОКР Михаил Дегтярев на пресс-конференции в Москве. — Условия драконовские, но будем их требовать смягчить. Но, повторяю, в рабочем порядке, юридически, в контакте с международными федерациями. Только так».

«Процесс полноценного возвращения в международный спорт будет трудным, но такие события, как решение Международного союза конькобежцев о допуске наших спортсменов к олимпийской квалификации пока в нейтральном статусе или недавнее успешное выступление российских пловцов на чемпионате мира, — это важные шаги на этом пути, — говорил Дегтярев неделю назад. — Это точно лучше, чем окончательный развод и самоизоляция. Будем продолжать развивать этот тренд, поддерживая наших спортсменов и планомерно улучшая условия для их участия в международных соревнованиях. Этот процесс требует времени, больших усилий и единства нашего сообщества».

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Философский вопрос

Михаил Дегтярев и его единомышленники уже несколько месяцев продвигают тезис, что выступление на международных стартах даже с ограничениями лучше изоляции. И это при том, что предыдущее руководство ОКР по факту поощряло изоляционистские настроения. Например, компенсируя призовыми спортсменам, оказавшимся без больших соревнований, в том числе из-за нежелания получать нейтральный статус. Однако после крутого разворота в стратегии спортивного руководства звезд, не желающих выступать без флага, в России все меньше. Из громких имен можно назвать разве что пловца Климента Колесникова, гимнаста Никиту Нагорного и шахматиста Сергея Карякина.

Остальные возвращенцы теперь, видимо, будут позиционироваться как герои. Действительно, нейтральный статус сулит немалые трудности, даже если отбросить негатив части патриотически настроенных сограждан, которым в нынешней ситуации сложно понять тезис про «щелочки и прогалины». Нейтралы не только ущемлены в использовании национальной символики. Они вынуждены осмотрительно вести себя в соцсетях, постоянно находятся под угрозой отказа в визах, порой вынуждены выступать без тренеров, полноценного сервиса и медицинской поддержки. Не говоря уже о запретах на общение со СМИ на стадионах, которое практикуется в некоторых видах спорта. Все это делается с целью унизить наших атлетов лично и российский спорт в целом.

Является ли преодоление подобных трудностей подвигом? И можно ли считать, что нейтралы преодолевают препоны не только в личных целях, но еще и во имя Родины — поскольку всем и так понятно, какую страну они представляют? Это философские вопросы, и каждый отвечает на них в силу своего понимания ситуации. Судя по словам Дмитрия Чернышенко, власти России сейчас не считают выступление спортсменов под национальным флагом абсолютной ценностью и готовы этим пренебречь ради глобальной цели постепенного преодоления санкций. Ведь всем очевидно: быстрой отмены ограничений не будет даже в случае изменения геополитической ситуации. При этом жизнь продолжается, и к ней необходимо приспосабливаться.

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Пена уйдет?

Точка зрения, которую сейчас продвигает Михаил Дегтярев, базируется на постулате: главным проигравшим в результате спортивных бойкотов являются те, кто добровольно отказывается от выступлений из-за претензий и обид. То есть, конфликтуя с международными спортивными структурами из-за санкций, мы как бы оказываем услугу нашим оппонентам, выступающим за тотальную отмену России в мировом спорте. Между тем возможности для частичного возвращения под нейтральным флагом в большинстве видов спорта есть уже сейчас. И они будут постепенно расширяться, поскольку вечно удерживать санкции сложно и нерационально, особенно когда есть теоретическая возможность их обойти.

«Я сдержанно-оптимистично отношусь к тому, что ситуация меняется. Но прежде всего происходит прозрение, — заявил Дмитрий Чернышенко в интервью РИА «Новости». — Руководители международных спортивных федераций, к сожалению, не являются независимыми и ориентируются на международную конъюнктуру. Когда, как я говорю, пена уйдет, то правда она всегда одна. И я уверен, что многим будет стыдно за то, что они делали, и ситуация нормализуется».

Материальным подтверждением нынешней спортивной стратегии стало решение о выплате стандартного государственного бонуса за медали Олимпиады и Паралимпиады-2024 (4 миллиона рублей за золото, 2,5 миллиона — за серебро, 1,7 миллиона — за бронзу). Несмотря на нейтральный статус россиян на этих соревнованиях, решение федерального правительства поддержали и бюджеты многих российских регионов.

Единственный вопрос в нынешней ситуации — что делать с теми спортсменами и руководителями, которые продолжают придерживаться идеи отказа от выступления без флага? Ведь по факту они таким образом демонстрируют свою патриотическую позицию, наказывать за которую очень странно. Тем не менее постепенно разворачивается кампания по критике главы федерации лыжного спорта России Елены Вяльбе за отсутствие прогресса с возвращением наших лыжников. Вяльбе, пожалуй, последний из наших крупных спортивных руководителей, который настаивает на отказе от нейтрального флага. И как будет развиваться ситуация в отношении этого функционера — одна из интриг ближайших недель.