Он унизил Гитлера в Берлине, но на родине его не пускали даже в ресторан. Трагедия Джесси Оуэнса

История о расизме по обеим сторонам океана.

Летняя Олимпиада 1936 года была знаковой во многих аспектах. Первые Игры, которые активно показывали по набирающему популярность телевидению. Первая эстафета огня, объединившая вокруг идеи олимпизма континенты. Но главное, это была первая Олимпиада, где на ведущий план выходил не спорт, а политика.

Для нацистской Германии ОИ в Берлине стали возможностью доказать превосходство арийской расы и показать всему миру, как выглядит Третий рейх. Тем удивительнее, что самым успешным спортсменом Игр-1936 стал темнокожий американец Джесси Оуэнс. Многие слышали о том, как его победы рассердили Адольфа Гитлера. Но не стоит забывать, что и в США этого атлета встречали далеко не так, как подобает герою.

Фото Global Look Press

Великий чемпион в потешном забеге против лошадей

Середина 1950-х. Ипподром в Иллинойсе готовился к необычному зрелищу — против породистых лошадей должен был бежать человек. Хотя... Все ли на трибунах считали его человеком? К примеру, вот как описывали этот забег очевидцы. Полный мужчина подошел к кассе поставить 100 долларов на скакуна, поскольку не верил в чудо: «Авось жена не поколотит — чую, сегодня точно сорву банк! Я знаю этого нигера, он обделается». Его пыл пытается остудить мальчишка сзади, напоминая, что бежать будет атлет, выигравший четыре золотые медали на Олимпиаде в Берлине. Но мужчина не знал ни про Берлин, ни про Олимпиаду. «Что вы тут заладили, мне все равно, где он там что выигрывал. Сейчас этот тюфяк работает на автозаправке. А сюда привели маститых лошадей, которые выигрывали на престижных соревнованиях», — заключил он.

В тот день на потешный забег на ипподром вышел Джесси Оуэнс — спортсмен столетия по версии МОК и World Athletics. Выглядел он совсем не как человек, достигший максимума в своем деле. Худощавый, немытый, уставший... У Джесси не было выбора. После Олимпиады он где только ни работал, чем только ни занимался. Чтобы заработать на хлеб и прокормить свою многочисленную семью, Оуэнс бежал и против скаковых лошадей, и охотничьих собак, и даже кенгуру. Работал грузчиком, подмастерьем в посудной лавке, рекламировал казино... Пришлось отчислиться из университета — на учебу не было времени. «Мне многие говорят, что олимпийскому чемпиону унизительно конкурировать с лошадьми, но что мне делать? У меня семья. Спорт подарил мне четыре золотые медали, но я же не могу их съесть», — объяснялся Оуэнс.

Фото Global Look Press

Родился в семье из 10 детей и работал грузчиком в бакалейной лавке

С точки зрения легкой атлетики Джесси — легенда. Причем гораздо удивительнее с точки зрения спорта даже не его перформанс в Берлине, а шоу, которое он устроил годом ранее дома. 25 мая 1935 года навсегда вошло в историю спорта, ведь тогда Джесси Оуэнс установил пять мировых рекордов в течение 45 минут. Уникальное достижение, которое поражает даже спустя 87 лет. Смотрите сами. В 15.15 у него бег на 100 ярдов за 9,4 секунды — и это повторение предыдущего рекорда. В 15.25 — прыжки в длину на 8,13 метра. Через 20 минут бег на 220 ярдов за 20,3 секунды. По ходу забега был побит рекорд на 200 метров. И, наконец, в 16.00 — бег на 220 ярдов с барьерами за 22,6 секунды. А на что вы способны за 45 минут?

Причем успех Оуэнса — абсолютно история человека, который сделал себя сам. Он был младшим в семье из 10 детей: семерых братьев и трех сестер. Когда ему было девять лет, из-за расовой сегрегации семья была вынуждена переехать в Кливленд (штат Огайо). Никто не хотел даже называть его по имени. Новый школьный учитель, чтобы вызвать его к доске, прибегал к сокращению «J. C.», но благодаря сильному южному акценту получалось «Джесси». Прозвище впоследствии и перешло в официальное имя. Подростком Оуэнс перепробовал много профессий: работал поставщиком в бакалейную лавку, грузчиком, открыл мастерскую по ремонту обуви. Он стал одним из первых успешных темнокожих атлетов в американской сборной. Его талант никто не мог отрицать, однако не сказать, что победы меняли его социальный статус в эпоху сегрегации. Причем как до берлинской Олимпиады, так и после.

Джесси Оуэнс. Фото Getty Images

После возвращения в США не пустили на торжественный прием

Само выступление на Олимпиаде в случае с Оуэнсом стало известным даже не благодаря четырем золотым медалям на одних Играх. А тому, где и при каких обстоятельствах были одержаны победы Джесси. Олимпиаду-1936 нацисты видели лучшей возможностью доказать превосходство арийской расы. Ведь если немцы побеждают в конкурентной борьбе в физических дисциплинах — что может быть лучшим аргументом? Одной из главных надежд Третьего рейха был прыгун в длину Лутц Лонг. Их дуэль с Оуэнсом — один из самых драматичных эпизодов тех Игр, на который мы и сейчас можем посмотреть во всех деталях благодаря документальной съемке Лени Рифеншталь. Победа осталась за американцем, что, по словам свидетелей, вывело Гитлера из себя. Есть легенда, по которой он отказался жать Джесси руку на церемонии награждения — в знак презрения к темнокожим.

Лутц Лонг и Джесси Оуэнс. Фото Global Look Press

Правда Гитлер и не был обязан это делать по протоколу. От него ждали приветствия, поскольку фюрер таким образом встречал победивших немцев, однако правила на этот счет не существовало. Больше удивляет то, как встретили великого чемпиона на его родине. Когда всю американскую сборную пригласили в Нью-Йорк на званый ужин, Оуэнс вынужден был с супругой идти через черный ход. Опять же по легенде, в акт солидарности через черный ход пошла вся команда вместе с тренерским штабом. Тем не менее жизнь Джесси была тяжелой и только к концу 1960-х начала налаживаться. Оуэнса стали приглашать крупные рекламодатели, бизнесмены использовали его как мотивационного оратора. В 1972 году он получил титул почетного доктора наук Университета Огайо, через год был включен в Зал славы легкой атлетики США.

Под конец жизни его заслуги признали на высшем уровне, а президент Джимми Картер даже назвал атлета живой легендой США. Только не было ли уже слишком поздно? Тяжелая юность отобрала у Джесси здоровье. Еще бы, ведь в течение 35 лет он выкуривал по пачке сигарет в день. 31 марта 1980 года Оуэнс скончался в возрасте 66 лет. Навсегда оставшись символом расизма по обе стороны океана.