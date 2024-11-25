И раскритиковала Олимпиаду в Париже.

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе дала большое интервью каналу «Эмпатия Манучи», в котором назвала Елену Исинбаеву предателем Родины, высказалась о судьбе Григория Родченкова, оценила церемонию открытия Олимпиады-2024 и объяснила, в чем не согласна с Владимиром Путиным.

Исинбаева — предатель Родины

Вяльбе отметила, что не понимает действий титулованной легкоатлетки Елены Исинбаевой. По ее мнению, слова олимпийской чемпионки о том, что она является «голубем мира» и представляет Россию в МОК, — странные.

«Это все популизм некий. «Я номинальный майор российской армии». Какого хрена ты тогда раньше ходила, погоны получала, стояла рядом с министром ВС России, улыбалась? Ведь наверняка с этого что-то получала, а потом взяла и уехала. Так бы честно и сказала, что боится в связи с СВО за себя и за своих детей. Она же каким-то «голубем мира» представляется. Говорит, что от лица России в МОК работает. Ну что ты знаешь о России, когда живешь в Испании? На мой взгляд, Исинбаева — предатель Родины».

Единственное, в чем не согласна с президентом

Также Вяльбе призналась, что не согласна с президентом РФ Владимиром Путиным по вопросу участия российских спортсменов в международных соревнованиях. Она считает, что поездку на турниры в нейтральном статусе можно сравнить с предательством своей страны.

«Президент говорит, что спортсмен должен сам решить, ехать или нет. С этим я не согласна, кстати. Наверное, это единственное, в чем я не согласна с нашим Владимиром Владимировичем».

О возвращении наших лыжников на международную арену

По словам Вяльбе, в этом сезоне российских лыжников могут допустить к международным соревнованиям в нейтральном статусе. Наши спортсмены не появляются на мировой арене с февраля 2022-го.

«Какие-то слухи ходят, что якобы нам в этом сезоне предоставят нейтральный статус. Но, честно сказать, через две недели первый этап Кубка мира — пока нам официально никто писем не прислал».

Фото Global Look Press

О прошедшей Олимпиаде

Глава ФЛГР раскритиковала церемонию открытия ОИ-2024 в Париже, заявив, что всему миру показали акт сатанизма.

«Церемония открытия Олимпийских игр в Париже подтверждает, что у них куда-то исчезли мозги. Не знаю, какие сквозняки их сдули. Вообще у людей просто ничего святого нет. Там уже давным-давно никто не верит в Бога. А Он все-таки есть, и Он все видит. И я надеюсь, что им за это рано или поздно прилетит. Потому что так издеваться просто нельзя. Это была какая-то вакханалия, акт сатанизма».

Также Вяльбе вспомнила о скандальном женском турнире по боксу. Победу в нем одержала алжирская боксерша Иман Хелиф, которую подозревают в наличии мужской XY-хромосомы.

«Самое громкое — это бокс, где стопроцентный мужчина избивает девчонок и сейчас гордо рекламирует что-то в журнале Vogue. Изначально, когда МОК внес эти поправочки, что не просто мужчины и женщины, но и другие люди могут выступать, я сразу сказала и от этого никогда не отрекусь, что это похороны женского спорта. В 90 процентах видов спорта. Любой самый слабый мужчина будет сильнее женщины, как ни крути».

Григорий Родченков. Фото Global Look Press

Родченкова уже нет в природе

Также Вяльбе высказалась о бывшем руководителе Московской антидопинговой лаборатории и информаторе Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григории Родченкове, назвав его одновременно талантливым человеком и предателем.

«Я много раз говорила о том, что вообще Родченков — гений, но он был не признан. Если бы он занимался только химией, он сто процентов был бы лауреатом Нобелевской премии. Но так как его сестра была легкоатлеткой, да и сам он бывший спортсмен, он пошел дальше. Знаете, мне очень обидно. Я его очень много лет знала. Если он выступал с какой-то лекцией, его всегда можно было заслушаться. Но вот не туда он пошел. Не надо было ему заниматься всякими допингами и работать в этом направлении. Надо было ему остаться в химии, тогда бы он стал каким-то величайшим человеком.